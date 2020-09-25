Проблемы заемщиков вернулись с каникул

БКИ зафиксировали рекордный рост плохих долгов по потребительским кредитам

В августе просроченными стали считаться потребкредиты россиян на 27,3 млрд руб. — это максимальный прирост с начала кризиса в России. В категорию проблемных начали попадать займы, по которым платежи прекратились именно в пандемию

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В августе объем просроченных потребительских кредитов вырос до пиковых значений конца 2018 года, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть у РБК). По итогам прошлого месяца портфель кредитов наличными, по которым не вносились платежи свыше 90 дней (NPL90+), достиг 570,05 млрд руб. За август в категорию проблемных попало 79,6 тыс. ссуд на 27,31 млрд руб. — это рекордный прирост просрочки с начала кризиса и пандемии в России (+5%, хотя до этого рост не превышал 2–3%). Для сравнения: в июле прирост плохих долгов в сегменте необеспеченного кредитования был в 2,7 раза ниже — 9,99 млрд руб.

Доля таких ссуд в портфеле потребкредитов достигла 12,1%, по сравнению с июлем она выросла на 0,4 п.п., что выше среднемесячных темпов роста просрочки с начала кризиса.

Данные Национального бюро кредитных историй, которое также входит в топ-3 на российском рынке, подтверждают рост проблемных долгов в сегменте потребкредитов. Согласно его статистике, в августе доля просроченных кредитов наличными достигла 15,9% (+0,4 п.п. по сравнению с июлем).

На рост проблемных долгов в банковской рознице в целом обратил внимание и Банк России: по его данным, в августе объем просроченной задолженности вырос на 3% (или 26 млрд руб.), что выше среднемесячных показателей прошлого года (.pdf). Ситуация с просрочкой теперь «в большей мере отражает влияние пандемии», подчеркивал ЦБ.

Почему влияние пандемии усилилось

Ускоренное наращивание плохих долгов связано с техническими факторами и «хронологией» кризиса, говорят опрошенные РБК эксперты. В августе началось «вызревание» кредитного портфеля, говорит начальник управления дистанционного взыскания Росбанка Елена Дорофеева. В статистике NPL90+ теперь отражаются кредиты, по которым платежи не поступают с апреля-мая, когда в России был пик пандемии и действовал режим изоляции. По оценкам Дорофеевой, в августе рост просрочки оказался на 2–3 п.п. выше среднегодовых значений докризисного периода.

Если раньше рост проблемной задолженности сглаживался кредитными каникулами и реструктуризацией, теперь этот эффект пропадает, замечает гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин: «С июля текущего года подходят к концу сроки предоставленных банками в период карантина кредитных каникул (три—шесть месяцев), и те потребители, которые не смогли восстановить источник дохода, допускают пропуски платежей». На выходы должников в просрочку также повлияло аннулирование кредитных каникул для некоторых категорий заемщиков, замечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Он напоминает, что если клиент претендовал на отсрочку по федеральному закону (106-ФЗ), то в течение 90 дней с момента подачи заявления он должен был предоставить в банк документы, подтверждающие основания для каникул — например, справки, подтверждающие потерю работы или снижение доходов более чем на 30%. Не все это смогли сделать.

«При отсутствии подтверждения дохода кредитные каникулы по 106-ФЗ аннулируются, и по факту кредит продолжает действовать на первоначальных условиях, то есть без учета льготного периода. Это означает, что такой кредит на момент аннуляции каникул будет фактически просрочен более чем на 90 дней», — поясняет Доронкин.

Сколько россиян получили от банков отсрочки по кредитам С 20 марта по 9 сентября банки провели реструктуризацию 1,5 млн кредитов на сумму более 750 млрд руб., сообщал ЦБ (.pdf). Значительную часть послаблений кредиторы давали на условиях собственных программ. Федеральные кредитные каникулы по 106-ФЗ применялись к ссудам на 80 млрд руб. (162 тыс. заявлений). Банк России не раз отмечал, что значительная доля требований об отсрочках касается потребительских кредитов. Уже в августе 23 тыс. заявок на кредитные каникулы было аннулировано после одобрения, из-за того что заемщики не подтвердили падение дохода. В прошлом месяце это могло стать причиной роста обращений за новой реструктуризацией, допускал ЦБ.

Банк России рекомендовал участникам рынка переводить таких клиентов на собственные программы, напоминает директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников. По словам банкира, большинство игроков соблюдают рекомендации, но «консервативные кредиторы могли восстановить сроки просрочки».

Техническая причина увеличения доли проблемных кредитов — низкий объем выдач и замедление роста портфеля в острую фазу кризиса, считает Лагуткин: «За счет чего относительный показатель уровня просроченной задолженности автоматически увеличивается».

Как на показатели банков влияет экономика

Динамика проблемной задолженности сильно коррелирует с показателями реальных доходов населения и безработицей, говорит аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. По данным Росстата, во втором квартале 2020 года реальные располагаемые доходы населения упали на 8%. Безработица к августу выросла до 6,3% против 4,6% в прошлом году. На этом фоне увеличение доли просрочки закономерно, заключает аналитик.

Сегмент необеспеченных кредитов наиболее высокорисковый и нестабильный с точки зрения платежной дисциплины клиентов, напоминает президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев. «В большинстве случаев сперва клиент перестает вносить платежи именно по необеспеченному потребительскому кредитованию, затем перестает оплачивать услуги ЖКХ и только после этого пытается сократить свои расходы», — перечисляет он.

Если материальное положение заемщиков не улучшится, это и дальше будет давить на кредитные портфели, считает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. По его словам, это будет особенно заметно по мере завершения периода реструктуризаций.

Когда наступит пик просрочки по кредитам

Наиболее популярный срок предоставления платежных каникул — полгода, а значит, у большинства заемщиков льготный период завершится в сентябре-октябре, замечает Лагуткин. По его словам, после этого рубежа рост просрочки ускорится за счет клиентов, которым не удалось восстановить платежеспособность.

Рынок готовится к этому всплеску, отмечает Шорников: «Относительный рост четвертого квартала, полагаем, будет выше среднемесячного результата июля-августа примерно на 10%». Сейчас на динамике NPL90+ отражается влияние режима изоляции, а долгосрочные последствия, связанные с экономической ситуацией и кредитными каникулами, могут быть «гораздо менее резкими», считают в Промсвязьбанке.

Пока оценки темпов прироста просрочки соответствуют ожиданиям, утверждает вице-президент Moody’s Ольга Ульянова. «Мы полагаем, что до 10% розничных заемщиков могут испытывать проблемы с погашением кредитов в результате пандемии. Конечно, не все из них непременно выйдут в длительную просрочку, но о росте — к концу действия послаблений ЦБ — проблемных кредитов в рознице на 3–4 п.п. вполне можно говорить как о базовом сценарии», — заключает она.