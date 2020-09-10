Глава Альфа-банка рассказал о влиянии кризиса на бизнес и граждан

Средний бизнес сильнее крупных корпораций пострадал из-за пандемии, рассказал в интервью РБК глава Альфа-банка Владимир Верхошинский. Доля розничных заемщиков, которые просрочили выплаты по кредитам, выросла, но не критично

Владимир Верхошинский (Фото: Юрий Чичков для РБК)

Альфа-банк не провел ни одной масштабной реструктуризации кредитов для крупного бизнеса, рассказал в интервью РБК главный управляющий директор банка Владимир Верхошинский. По его словам, крупные корпорации чувствуют себя лучше средних компаний.

«Крупный бизнес себя чувствует… я не скажу хорошо, но неплохо. Характерное поведение — в период неопределенности крупные компании привлекали дополнительную ликвидность. Просто брали кредиты как «подушку». Ни значимого роста, ни выхода новых имен на просрочку мы не зафиксировали», — сказал Верхошинский.

«Другое дело — средний бизнес. Он в целом по стране пострадал больше. Хотя благодаря осторожной кредитной политике у нас достаточно хорошие показатели. В период карантинных мер мы пользовались мерами государственной поддержки: предоставляли каникулы, делали реструктуризации, для того чтобы не допустить выход клиентов на просрочку и сохранить качество портфеля», — добавил он. Но восстановление бизнеса происходит быстрее ожиданий, считает Верхошинский.