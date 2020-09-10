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Глава Альфа-банка рассказал о влиянии кризиса на бизнес и граждан

Средний бизнес сильнее крупных корпораций пострадал из-за пандемии, рассказал в интервью РБК глава Альфа-банка Владимир Верхошинский. Доля розничных заемщиков, которые просрочили выплаты по кредитам, выросла, но не критично
Владимир Верхошинский
Владимир Верхошинский (Фото: Юрий Чичков для РБК)

Альфа-банк не провел ни одной масштабной реструктуризации кредитов для крупного бизнеса, рассказал в интервью РБК главный управляющий директор банка Владимир Верхошинский. По его словам, крупные корпорации чувствуют себя лучше средних компаний.

«Крупный бизнес себя чувствует… я не скажу хорошо, но неплохо. Характерное поведение — в период неопределенности крупные компании привлекали дополнительную ликвидность. Просто брали кредиты как «подушку». Ни значимого роста, ни выхода новых имен на просрочку мы не зафиксировали», — сказал Верхошинский.

Глава Альфа-банка — РБК: «Многое зависит от того, будет ли новый локдаун»
Финансы
Владимир Верхошинский

«Другое дело — средний бизнес. Он в целом по стране пострадал больше. Хотя благодаря осторожной кредитной политике у нас достаточно хорошие показатели. В период карантинных мер мы пользовались мерами государственной поддержки: предоставляли каникулы, делали реструктуризации, для того чтобы не допустить выход клиентов на просрочку и сохранить качество портфеля», — добавил он. Но восстановление бизнеса происходит быстрее ожиданий, считает Верхошинский.

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов
Финансы
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В июле объем просроченной задолженности по корпоративным кредитам увеличился на 271,5 млрд руб. и превысил 3 трлн руб. — это максимальный прирост за месяц с января 2019 года, писал РБК. Впрочем, основной вклад в такую динамику внес один заемщик Сбербанка — по данным РБК, речь шла о компании «Евроцемент». ЦБ подтверждал ухудшение качества корпоративного портфеля, но не связывал это с пандемией или кризисом.

Что касается кредитов физическим лицам, то просрочка по ним выросла, но не катастрофически, следует из слов Верхошинского. «Доля розничных клиентов, вышедших на первую просрочку после кредитных каникул, составляет около 12% по сравнению с 6% до кризиса: то есть люди берут кредит, через месяц надо платить, и в обычные времена примерно 6% из них не платят. Сегодня это не половина и даже не четверть, а лишь 12–13% заемщиков, взявших кредитные каникулы во время пандемии. Это хорошие новости», — сказал он. По статистике Альфа-банка, на каждого клиента, оформившего каникулы по государственной программе, приходятся 30–40 человек, которые воспользовались собственными программами банка.

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Верхошинский также заверил, что Альфа-банк не отказывает заемщикам в кредитах из-за их занятости в пострадавшей от пандемии отрасли (в апреле об этом писал Forbes со ссылкой на заявление пресс-службы банка). «В кризис все банки снизили уровень одобрения. Это касается как розницы, так и корпоративного бизнеса, и всех видов продуктов, будь то ипотечный кредит, или кредитная карта, или кредит наличными. Здесь же вопрос звучал так, что мы якобы стали отказывать целым отраслям. Нет, это совсем не так. У нас сложные скоринговые модели, которые учитывают очень много факторов», — заверил Верхошинский. По его оценкам, «на пике пандемии уровень одобрения снизился где-то на 25–30%».

Спрос россиян на кредиты вернулся к докризисным значениям
Финансы
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В апреле, после введения режима самоизоляции, уровень одобрения кредитов упал более чем на 10 п.п., до 30–34%, оценивало бюро кредитных историй «Эквифакс», однако Объединенное кредитное бюро (оба входят в тройку крупнейших на рынке, но ОКБ аккумулирует данные Сбербанка), наоборот, говорило о росте лояльности банков.

Авторы: Антон Фейнберг, Кирилл Токарев
Теги: Альфа-банк, кризис, кредиты
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