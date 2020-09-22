Работодатели осваивают телефонное право

Банки начали использовать Систему быстрых платежей для перевода зарплат

Банки воспользовались механизмом Системы быстрых платежей для перевода зарплат по номеру телефона. ЦБ думает над созданием аналогичного централизованного механизма, но пока еще не решил, стоит ли его запускать

Фото: Андрей Гордеев / ТАСС

Банки решили самостоятельно, не дожидаясь ЦБ, запустить переводы зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) — для этого они используют уже работающий в СБП механизм переводов от юридического лица физическому. Такую услугу запустил банк «Русский стандарт», аналогичные планы есть у Райффайзенбанка, Тинькофф Банка, банка «Дом.РФ» и «Весты» (группа Московского кредитного банка), рассказали РБК их представители.

Что готовит ЦБ

Аналогичный централизованный сервис для всех кредитных организаций разрабатывает Банк России. В январе 2020 года директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина говорила, что зарплатный сервис может быть запущен в конце 2020-го или начале 2021 года. Схема перечислений может выглядеть следующим образом: работодатель будет направлять в свой банк список физических лиц для перечисления зарплаты с указанием их номеров телефонов, затем через СБП зарплаты каждому сотруднику будут перечисляться в тот банк, который сам работник определил для себя как основной.

В России работник имеет право заменить банк, который выбрал работодатель для перевода зарплаты, однако на практике это право работников нередко нарушается. Рынок зарплатных проектов в России составляет около 25 трлн руб., а доминирующие позиции занимают госбанки.

Представитель ЦБ рассказал РБК, что регулятор по-прежнему изучает вопрос целесообразности создания в СБП централизованного сервиса по переводу зарплат: у этого предложения есть как сторонники, так и оппоненты. Важна не столько технологическая реализация, с которой не возникнет сложностей, сколько проработка всех сопутствующих вопросов, объяснил представитель ЦБ: «Речь идет и о процедурах взаимодействия между юридическими лицами — работодателями с банками, и о возможной претензионной работе в случае изменения номера телефона».

«Тем не менее в СБП уже работают b2c-переводы. Технологически этот сервис позволяет банкам реализовывать зарплатные проекты через систему для своих клиентов — юридических лиц. Но это именно сервисы отдельных игроков, а не централизованная система перевода зарплат через СБП», — указали в Банке России.

Кто и как запускает сервис по зарплатам

Переводы зарплаты через Систему быстрых платежей по номеру телефона можно будет осуществлять на счета любых банков, которые привязаны к этому номеру. Однако пока выплаты в СБП от юридических лиц физическим готовы принимать около 15 кредитных организаций, что позволяет запускать пилотные проекты, но не масштабировать сервис на все компании, говорит руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка Георгий Коннов.

Банк «Русский стандарт» уже запустил новую услугу для действующих клиентов — юридических лиц. Райффайзенбанк готовится запустить такие выплаты. Тинькофф Банк подключит переводы в ближайшее время, банк «Дом.РФ» собирается внедрить этот функционал в октябре, банк «Веста» — до конца года.

Делобанк (входит в группу СКБ-банка) также уже запустил b2c-переводы, но предприниматели сами будут решать, для каких переводов его использовать, рассказала директор по развитию банка Ирина Кузьмина. Промсвязьбанк придерживается такой же позиции — его клиентам этот сервис станет доступен в ближайшие несколько месяцев.

О скором подключении переводов от юридических лиц физическим также рассказали представители «Открытия», Росбанка, Экспобанка, БКС Банка, Почта Банка и «Уралсиба». Экспобанк будет тестировать все возможные переводы, «Открытие» не планирует использовать b2c-переводы для начисления зарплаты, Росбанк изучает этот вопрос. Остальные крупные кредитные организации, опрошенные РБК, не ответили прямо на вопрос о внедрении сервиса.

Почему банки решили не ждать ЦБ

«Выплаты по номеру телефона потенциально удобнее в администрировании, чем работа с реквизитами счетов или карточными данными», — объясняет Коннов из Райффайзенбанка.

«Если предлагаемый ЦБ функционал будет отличаться от реализованного нами, мы скорректируем наше решение. Сейчас же поработаем в ограниченном режиме, «набьем шишки», если таковые будут, и подождем, пока все подключатся», — говорит председатель правления «Весты» Виктор Жидков.

Новый механизм позволит компаниям упростить выплаты и сократить издержки на администрирование баз платежных реквизитов своих сотрудников, а также снизит стоимость самих переводов, считает руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора в «Делойт» в СНГ Максим Налютин. На текущий момент выплаты через СБП выгоднее аналогичных сервисов, предоставляемых платежными системами, добавляет директор розничных продуктов банка «Дом.РФ» Евгений Шитиков. После появления переводов по номеру телефона в СБП себестоимость и тарифы по выплатам на карты или счета в других банках начали снижаться, говорит Коннов: «Если раньше они могли быть на уровне 1% или даже 1,5%, то теперь ставки заметно снижаются, часто — более чем в пять раз».

Банки захотели использовать функционал СБП «как можно быстрее и получить соответствующие конкурентные преимущества», отмечает руководитель группы по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. Например, возможность пакетной обработки выплат сотрудникам, счета которых открыты в разных банках, или увеличение скорости зачисления денег на счета сотрудников.

Чем рискуют компании и сотрудники

Идентификация физического лица по номеру телефона несет серьезные регуляторные и законодательные риски, существует и финансовый риск для самого сотрудника, если при указании номера телефона работодатель допустил ошибку, говорит представитель ВТБ.

Трудовой кодекс позволяет сторонам самостоятельно определить, в какой форме будет выплачиваться заработная плата, важно соблюдать только два условия: выплаты должны производиться в рублях и не реже чем каждые полмесяца, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай. С ней соглашается и управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов: «Порядок осуществления таких переводов регламентируется договором, и если он предусматривает в качестве идентификатора именно номер телефона, что также сейчас законом предусматривается, то никаких проблем быть не должно».

Однако указание единственного реквизита в виде номера телефона увеличивает шансы юрлица ошибиться и перевести деньги другому человеку, из-за чего работник не получит зарплату вовремя, предупреждает Тягай. Для работодателя такая ситуация может привести к мерам юридической ответственности, связанным с задержкой зарплаты. По словам Бишенова, если ошибочный перевод все-таки был совершен, необходимо вмешательство банка, который может отменить операцию. Если человек, ошибочно получивший средства, откажется их вернуть, издержки понесет работодатель.

По мнению представителя ВТБ, второго по величине госбанка после Сбербанка, для рынка вопрос «зарплатного рабства» неактуален: «Во-первых, сотрудники любой компании вправе самостоятельно выбрать любой банк для начисления зарплаты, во-вторых, пользователи могут настроить автоматические переводы со счета на счет через p2p-переводы или ту же Систему быстрых платежей».