ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

ЦБ и банки в конце 2020-го или начале 2021 года для борьбы с «зарплатным рабством» запустят начисление зарплаты без карты — по номеру телефона. Механизм будет реализован в Системе быстрых платежей

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Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в ходе онлайн-конференции.

О том, что ЦБ разрабатывает альтернативный картам способ начисления зарплаты, который должен помочь побороть «зарплатное рабство», весной прошлого года рассказала первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова. Система быстрых платежей позволит компаниям и организациям начислять зарплату не по реквизитам банковского счета, а по номеру телефона, который сотрудник сможет привязать к любому счету в выбранном им банке.

По словам Бакиной, ЦБ видит интерес банков к этой схеме и сейчас данный вопрос с ними обсуждается. «У нас есть определенное видение схемы реализации (начисление зарплаты через СБП. — РБК). Мы рассчитываем в начале года подписать соответствующую «дорожную карту» и к концу года этого или начала следующего такой функционал реализовать», — сказала она.

Самое важное при разработке этого механизма учесть все риски, подчеркнула Бакина: «Например, что делать, если работник вдруг утерял мобильный телефон или произошла смена номера, как взаимообмениваться этой информацией... В первую очередь это должно быть удобно и безопасно для граждан».