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Финансы ,  
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ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

ЦБ и банки в конце 2020-го или начале 2021 года для борьбы с «зарплатным рабством» запустят начисление зарплаты без карты — по номеру телефона. Механизм будет реализован в Системе быстрых платежей
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в ходе онлайн-конференции.

О том, что ЦБ разрабатывает альтернативный картам способ начисления зарплаты, который должен помочь побороть «зарплатное рабство», весной прошлого года рассказала первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова. Система быстрых платежей позволит компаниям и организациям начислять зарплату не по реквизитам банковского счета, а по номеру телефона, который сотрудник сможет привязать к любому счету в выбранном им банке.

По словам Бакиной, ЦБ видит интерес банков к этой схеме и сейчас данный вопрос с ними обсуждается. «У нас есть определенное видение схемы реализации (начисление зарплаты через СБП. — РБК). Мы рассчитываем в начале года подписать соответствующую «дорожную карту» и к концу года этого или начала следующего такой функционал реализовать», — сказала она.

Самое важное при разработке этого механизма учесть все риски, подчеркнула Бакина: «Например, что делать, если работник вдруг утерял мобильный телефон или произошла смена номера, как взаимообмениваться этой информацией... В первую очередь это должно быть удобно и безопасно для граждан».

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Финансы

Ранее Скоробогатова назвала возможную схему начисления зарплаты через СБП: работодатель будет направлять в свой банк список работников с указанием их номеров телефонов, затем через СБП зарплаты каждому сотруднику будут перечисляться в тот банк, который сам работник определил как основной. На данный момент работодатели передают банку реестр с указанием банковских реквизитов физических лиц и таким образом могут влиять на выбор зарплатного банка, объяснила Скоробогатова.

Согласно трудовому кодексу, работник имеет право заменить банк, который выбрал работодатель для перевода зарплаты. Руководитель не вправе отказать сотруднику в изменении зарплатного банка, однако на практике это право работников нередко нарушается. В 2018 году Роструд зафиксировал более 8 тыс. нарушений, связанных с несоблюдением соответствующей статьи (ч. 3 ст. 136 ТК). Рынок зарплатных проектов в России составляет около 25 трлн руб., а доминирующие позиции занимают госбанки.

Система быстрых платежей была запущена Банком России в начале 2019 года. Она позволяет переводить деньги между счетами разных банков по номеру телефона, а с осени — оплачивать покупки с помощью сканирования смартфоном QR-кода. Участниками СБП являются 34 банка и три платежные компании. Крупнейшие банки должны были подключиться к системе в обязательном порядке до 1 октября 2019 года. Это сделали все, кроме Сбербанка. Крупнейший банк страны может частично подключиться к СБП до конца марта 2020 года.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Банк России, зарплатное рабство
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