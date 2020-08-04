Visa и «Яндекс.Касса» запустили проект по отказу от «зарплатного рабства»

Новый сервис Visa и «Яндекс.Касса» должен упростить и удешевить перечисление зарплат на карты наемных работников, эмитированные разными банками. Однако потеснить традиционные зарплатные проекты ему будет нелегко, полагают эксперты

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Международная платежная система Visa и контролируемая Сбербанком компания «Яндекс.Касса» запустили в России ориентированный на юридических лиц сервис по переводу заработной платы их сотрудников на карты Visa любых российских банков. Об этом РБК рассказали представители обеих компаний.

Сервис, позволяющий «отвязать» оплату труда наемных сотрудников от проекта в конкретном банке, находится в русле борьбы с «зарплатным рабством», против которого активно выступает Центробанк. Сам регулятор планирует запустить возможность перечислять зарплаты через свою Систему быстрых платежей (СБП) в конце 2020 года или в начале 2021 года. Идентификатором в этом случае будет номер телефона, привязанный к счету в любом банке, который выберет наемный сотрудник.

Как устроен российский зарплатный рынок В первом полугодии 2020 года совокупный фонд зарплат работников организаций составил 13,08 трлн руб., следует из данных Росстата. Согласно Трудовому кодексу, работник имеет право отказаться от выплаты ему заработной платы путем перечисления на счет в банке, который указан в договоре с работодателем, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов. Однако в конце 2019 года мониторинг ЦБ выявил жалобы потребителей, которые были недовольны наличием барьеров при попытках получать зарплату на карту другого банка. Среди таких барьеров — высокие комиссии за такие переводы. По данным ЦБ, главным игроком на рынке зарплатных проектов является Сбербанк: его доля составляет 60%, распределение остальных 40% регулятор не приводит. Зарплатные карты занимают основную долю в общем объеме выданных карт — согласно исследованию аналитического центра НАФИ за 2018 год, доля дебетовых платежных карт на рынке составляет 84%, из которых 74% являются зарплатными и социальными.

Как работает новый сервис

Для осуществления платежей в рамках нового сервиса организация должна заключить договор с «Яндекс.Касса» (входит в компанию «Яндекс.Деньги», с июля полностью принадлежащей Сбербанку), которая, как партнер Visa, предоставляет услуги расчетно-кассовых операций. «Яндекс.Касса» открывает лицевой счет, на который юрлицо переводит деньги для выплаты зарплат из своего основного банка. Перевод зарплаты проходит через платформу Visa Direct, которая проводит мгновенные переводы между физлицами, а также от юрлиц физлицам. Для получения зарплаты с помощью нового сервиса сотрудник подключенной к платформе организации должен ввести номер карты в форму на странице «Яндекс.Касса». Далее система предоставляет идентификатор — номер для выплаты, который сотрудник передает в бухгалтерию организации, чтобы работодатель использовал его в списке с данными для перечисления зарплат, который загружает в личный кабинет сервиса.