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Visa и «Яндекс.Касса» запустили проект по отказу от «зарплатного рабства»

Новый сервис Visa и «Яндекс.Касса» должен упростить и удешевить перечисление зарплат на карты наемных работников, эмитированные разными банками. Однако потеснить традиционные зарплатные проекты ему будет нелегко, полагают эксперты
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Международная платежная система Visa и контролируемая Сбербанком компания «Яндекс.Касса» запустили в России ориентированный на юридических лиц сервис по переводу заработной платы их сотрудников на карты Visa любых российских банков. Об этом РБК рассказали представители обеих компаний.

Сервис, позволяющий «отвязать» оплату труда наемных сотрудников от проекта в конкретном банке, находится в русле борьбы с «зарплатным рабством», против которого активно выступает Центробанк. Сам регулятор планирует запустить возможность перечислять зарплаты через свою Систему быстрых платежей (СБП) в конце 2020 года или в начале 2021 года. Идентификатором в этом случае будет номер телефона, привязанный к счету в любом банке, который выберет наемный сотрудник.

Как устроен российский зарплатный рынок

В первом полугодии 2020 года совокупный фонд зарплат работников организаций составил 13,08 трлн руб., следует из данных Росстата.

Согласно Трудовому кодексу, работник имеет право отказаться от выплаты ему заработной платы путем перечисления на счет в банке, который указан в договоре с работодателем, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов. Однако в конце 2019 года мониторинг ЦБ выявил жалобы потребителей, которые были недовольны наличием барьеров при попытках получать зарплату на карту другого банка. Среди таких барьеров — высокие комиссии за такие переводы.

По данным ЦБ, главным игроком на рынке зарплатных проектов является Сбербанк: его доля составляет 60%, распределение остальных 40% регулятор не приводит. Зарплатные карты занимают основную долю в общем объеме выданных карт — согласно исследованию аналитического центра НАФИ за 2018 год, доля дебетовых платежных карт на рынке составляет 84%, из которых 74% являются зарплатными и социальными.

Как работает новый сервис

Для осуществления платежей в рамках нового сервиса организация должна заключить договор с «Яндекс.Касса» (входит в компанию «Яндекс.Деньги», с июля полностью принадлежащей Сбербанку), которая, как партнер Visa, предоставляет услуги расчетно-кассовых операций. «Яндекс.Касса» открывает лицевой счет, на который юрлицо переводит деньги для выплаты зарплат из своего основного банка. Перевод зарплаты проходит через платформу Visa Direct, которая проводит мгновенные переводы между физлицами, а также от юрлиц физлицам. Для получения зарплаты с помощью нового сервиса сотрудник подключенной к платформе организации должен ввести номер карты в форму на странице «Яндекс.Касса». Далее система предоставляет идентификатор — номер для выплаты, который сотрудник передает в бухгалтерию организации, чтобы работодатель использовал его в списке с данными для перечисления зарплат, который загружает в личный кабинет сервиса.

Сервис позволяет перечислять зарплату в любой банк без формирования платежных поручений, за счет чего экономятся трудовые ресурсы и финансовые затраты клиентов, отметили в Visa. По словам директора департамента коммерции «Яндекс.Деньги» Оксаны Коробкиной, сейчас в рамках зарплатных проектов внешние переводы на карты других банков у большинства кредитных организаций ограничены небольшим лимитом (около 100 тыс. руб. в месяц) — за превышение этой суммы банк взимает комиссию, в среднем от 1% от суммы и выше.

В первую очередь услуга будет ориентирована на сегмент малого и среднего бизнеса, при этом перечисление зарплаты через сервис займет несколько минут, утверждают в Visa и «Яндекс.Касса». Подключение к сервису будет бесплатным, но сами переводы будут облагаться комиссией 0,5%, но не меньше 30 руб.

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Представитель Mastercard сообщил РБК, что компания предоставляет широкий набор продуктов, с помощью которых банк может самостоятельно создать для своих клиентов-юрлиц сервис перевода заработной платы на карту Mastercard, выпущенную любым другим российским банком. В НСПК, которая является оператором российской платежной системы «Мир», не ответили на запрос РБК.

Насколько конкурентоспособен новый механизм

К преимуществам нового сервиса относятся возможность пакетной обработки выплат сотрудникам, чьи карты Visa открыты в различных банках, а также большая скорость зачисления денег на счета сотрудников, говорит руководитель группы по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. Однако, по ее мнению, эти аспекты могут не перевесить те преимущества, которые предлагают банки при обслуживании в рамках зарплатных проектов, в частности, льготные условия по многим продуктам. Ажиотажный спрос на сервис со стороны физических и юридических лиц может возникнуть только в случае появления специальных стимулов — и только тогда он сможет нанести ощутимый удар по «зарплатному рабству», считает эксперт.

Новый сервис позволит Visa расширить присутствие на российском рынке и получить дополнительную информацию о клиентах, которую можно монетизировать в будущем, но сервис СБП может вытеснить его с рынка, так как не будет зависеть от вида карты, добавляет Ракова.

«Этот сервис не составит конкуренцию зарплатным проектам, он призван их дополнить в той части процесса, когда сотрудник изъявляет желание получить зарплату на карту банка, отличного от зарплатного банка его работодателя», — говорит руководитель отдела развития бизнеса зарплатных проектов Райффайзенбанка Владимир Лефтерогло. Конкурентоспособность сервиса будет зависеть от конкретных условий для участников процесса, добавляет зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.

«Стоимость перечисления зарплаты уже сегодня у многих банков равна нулю. И ценностью может быть только то, что сервис будет доплачивать юрлицу за такое подключение», — полагает директор департамента корпоративных продаж банка «Открытие» Дмитрий Криштопа. Уже сейчас зачисление зарплаты происходит практически онлайн, добавил он.

«В отличие от платежных систем банк может предложить своим зарплатным клиентам весь спектр продуктов и услуг по гибким, упрощенным процедурам, в том числе быстрый доступ к кредитным продуктам без сбора документов и подтверждения доходов. Обслуживая зарплатные счета, банк может оценить платежеспособность клиента и сформировать предложение с учетом его потребностей и финансового положения», — отмечает руководитель дирекции розничного бизнеса Промсвязьбанка Мигель Маркарянц.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Visa, зарплаты, переводы
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