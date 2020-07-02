Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Банки провели первые переводы от компаний в пользу физлиц через систему платежей ЦБ. Пока сервис используют МФО для перечисления микрозаймов. Затем так можно будет получать выигрыши, страховки или деньги от продажи автомобилей

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Банки-участники созданной ЦБ Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (B2С), рассказали РБК два источника на платежном рынке. До сих пор через систему можно было осуществлять только переводы между счетами граждан в разных банках и переводы на брокерский счет, а также оплачивать товары и услуги в некоторых магазинах.

Первую операцию B2C провели банк «Русский cтандарт» и ВТБ, которые перечислили заемные средства от микрофинансовой организации «Микроклад» в адрес его клиента. Представители банков и МФО подтвердили эту информацию. «Русский cтандарт» подключил к СБП «Микроклад» и отправил перевод, уточнила директор департамента эквайринга банка Инна Емельянова. ВТБ реализовал возможность получения своими клиентами переводов от юридических лиц через СБП, сказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. Он уточнил, что первый B2С-перевод был проведен 30 июня.

О том, что сервис В2С-переводов доступен его клиентам, сообщил РБК и представитель Райффайзенбанка. Банк уже принял первую такую транзакцию, сказал он. Над внедрением переводов от юридических лиц в пользу физических работают в Росбанке и Московском кредитном банке (МКБ). Сбербанк отказался от комментариев, другие крупные банки-участники СБП не ответили на запрос РБК.

РБК направил запросы в Национальную систему платежных карт (НСПК) и ЦБ.