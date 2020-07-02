Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Новый функционал можно использовать для любых целевых переводов от компаний физическим лицам, например, для перечисления денежных призов за участие в конкурсах и акциях или дохода от инвестиций, рассказывает Емельянова. Через СБП люди также смогут получать деньги при продаже автомобиля в автосалонах, в дальнейшем сервис будет использоваться и для перечисления зарплат, добавляет Чугунов (ЦБ обещал запустить выплату зарплат через СБП в конце 2020 или начале 2021 года).
Механизм будет востребован и при выплатах курьерам, таксистам, фрилансерам и так далее, отмечает руководитель направления развития электронной коммерции Райффайзенбанка Георгий Коннов. «Сервис также релевантен в сферах страхования, управляющих компаний и МФО», — добавляет он.
«Для B2C-перевода клиенту не нужны сложные реквизиты, достаточно сообщить юрлицу номер мобильного телефона, к которому у него привязан счет в банке-участнике СБП. Поступление средств на счет физлица происходит мгновенно и без комиссии», — объясняет Чугунов. При переводе займов от МФО «Русский стандарт» дополнительно будет сверять ФИО заемщика с теми, которые указаны в Системе быстрых платежей — при несовпадении данных перевод не состоится, пообещали в банке.
Система быстрых платежей была запущена ЦБ и НСПК в начале 2019 года. Сейчас к ней подключены все системно значимые банки, последним подключился Сбербанк. На первом этапе были запущены переводы по номеру телефона между физическими лицами, затем участники СБП начали предоставлять услуги переводов от людей в адрес юрлиц — в основном для оплаты товаров и услуг. В дальнейшем сервис планируют использовать для переводов от государства в адрес физических лиц (например, для перечисления пенсий и социальных выплат) и наоборот (платежи за ЖКХ, оплата штрафов, госпошлин).
Какие комиссии берут с переводов в СБП
Сервис поможет компаниям оптимизировать расходы на проведение платежей, говорит Емельянова. Платежи через СБП проводятся мгновенно в круглосуточном режиме, а тарифы за перевод ниже, чем при переводах на банковские карты, поясняет представитель «Микроклада».
«Русский стандарт» уже обеспечил техническую возможность осуществления b2c-переводов и приема с2b-переводов от физлиц (переводы для погашения займа) участникам крупнейшей саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»). По словам председателя совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева, в подключении СБП заинтересованы многие участники микрофинансового рынка, сервис позволит сократить расходы кредиторов и усилить защиту от мошенников (клиенту не надо будет указывать номер карты). Его внедрение уже рассматривает МФК «МигКредит», у которой основным способом зачисления заемных средств (80%) являются переводы на банковскую карту, рассказал операционный директор компании Георгий Хохлов. Остальные крупные МФО не ответили на запрос РБК.
В случае с микрокредитами МФО при переводе займа на карты платят банку в среднем от 1 до 3% в зависимости от суммы перевода, основная часть этой комиссии устанавливается платежной системой. Размер комиссий в СБП хотя и ограничен 3%, но устанавливается для банков самим ЦБ в зависимости от суммы перевода.
Сейчас комиссии для юридических лиц банки могут устанавливать самостоятельно, отмечает один из источников РБК. Как рассказал Мехтиев, тарифы в СБП интересны рынку МФО: «Самый верхний потолок, который мы видели, ниже того тарифа, который сейчас есть у крупнейших МФК при переводе денег на карты потребителей. Соответственно, дальше все будет зависеть от объемов переводов и переговорной позиции рынка с тем или иным банком».
СБП уже зарекомендовала себя как удобный и надежный способ для перевода денежных средств, препятствий для эффективного развития B2C-переводов нет, считает руководитель группы по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. Стоимость операций для банков достаточно низкая, поэтому использование СБП, в том числе для перечисления зарплат и иных выплат, может снизить размер комиссий, которую банки берут с юрлиц.
Ранее ЦБ рекомендовал банкам ограничить применение повышенных комиссий на ряд операций (переводы зарплат, алиментов, пенсий и иных социальных выплат, а также дивидендов), которые устанавливаются под предлогом борьбы с отмыванием денежных средств. Сейчас встречаются ситуации, когда банк берет комиссию за перевод от юрлица физлицу даже в пределах одного банка, напоминает директор департамента внутреннего аудита и управления рисками ФБК Grant Thornton Роман Кенигсберг.