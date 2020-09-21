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Личные автомобили едут на сторону
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Газета
Личные автомобили едут на сторону
Газета № 053 (3220) (2109) Общество,
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Личные автомобили едут на сторону

Столичные власти разрабатывают сервис сдачи машин в аренду
Власти Москвы рассказали о деталях приложения, с помощью которого автовладельцы смогут сдавать свои машины в краткосрочную аренду. Но у идеи все еще слишком большие риски, предупреждают эксперты
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Приложение «Народный каршеринг», над которым работают власти Москвы, будет собственностью правительства города, оно же будет «внимательно смотреть профили пользователей на наличие опыта вождения и стажа управления транспортным средством», сообщил глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.

Собственник автомобиля, по его словам, сможет сам определять, кому разрешить брать в аренду свою машину (возраст, опыт и др.) и где вернуть ее.

О том, что столичные власти прорабатывают проект «Народный каршеринг», мэр Москвы Сергей Собянин заявил в середине 2018 года. Предполагалось, что любой автовладелец сможет сдавать свой автомобиль через систему каршеринга, но детали не назывались. При помощи разрабатываемого сервиса автомобиль поможет владельцу заработать, а городу — разгрузить дороги, рассчитывает Ликсутов. Он привел статистику, по которой более 90% времени личный автомобиль не используется.

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Общественники предложили Минтрансу ужесточить контроль за каршерингом Фото: Павел Кассин / ТАСС

Готовы ли автовладельцы сдавать свои машины в аренду и какие риски это несет, разбирался РБК.

Как используют каршеринг в Москве

Первый сервис каршеринга — Anytime — появился в столице в 2013 году, но активно рынок стал развиваться осенью 2015 года: тогда компании получили возможность приобретать льготные разрешения на парковку в столице, а для их пользователей парковка стала бесплатной. В 2019 году москвичи совершили на автомобилях системы каршеринга 47 млн поездок, что более чем в два раза больше, чем в предыдущий год (23 млн). До начала пандемии коронавирусной инфекции парк краткосрочной аренды в городе составлял 32 тыс. автомобилей.

Сейчас в систему московского каршеринга входят восемь операторов: «Делимобиль», YouDrive, BelkaCar, Rentmee, Lifcar, «Карусель» (аренда самокатов), «Яндекс.Драйв», Matreshcar. Чтобы арендовать машину, пользователь должен пройти регистрацию на сайте или в мобильном приложении оператора, прикрепив фотографии паспорта и водительского удостоверения. После проверки пользователь может взять в аренду доступный автомобиль.

Нужен ли городу «Народный каршеринг»

Представитель каршеринга YouDrive заявил РБК, что компания считает интересной идею дептранса. «В городе действительно много простаивающих авто. Это даст толчок для развития каршеринга по новой для Москвы модели p2p (peer-to-peer, или «от пользователя к пользователю». — РБК)», — говорит он. Представитель YouDrive также отметил, что компания уже работает с физическими лицами. «Чтобы стать участником программы, можно внести сумму, равную стоимости автомобиля, или сдать свою машину, которая соответствует требованиям дептранса», — рассказал он.

Технологии и медиа
Пользователи сообщили о сбоях в работе каршеринга «Яндекс.Драйв» Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

По словам источника РБК в еще одном сервисе каршеринга, спрос на автомобили «народного» сервиса появится только в случае, если цена на услугу будет ниже, чем предложения основных игроков. «Если московские власти, как это обсуждается, отменят возможность бесплатной парковки для каршеринга, то стоимость услуги поднимется примерно в два раза — до 15–16 руб. за минуту аренды. И если стоимость минуты у «Народного каршеринга» будет ниже, то, конечно, им будут пользоваться», — отметил собеседник РБК. Еще одним фактором, который повлияет на популярность сервиса среди жителей города, будет доступность автомобилей и удобство их парковки после завершения поездки.

«Каршеринговые операторы существуют во многом благодаря наличию парковочных разрешений, они позволяют сервисам существовать как бизнесу», — указала сооснователь каршерингового сервиса BelkaCar Екатерина Макарова. По ее словам, пока не ясно, как это можно применить к обычным авто. «Это может быть потенциальная уязвимость, все люди пойдут получать разрешения на бесплатную парковку», — пояснила она. Второй вопрос заключается в том, что каждая модель, которая появляется в парке оператора каршеринга, проходит ряд тестов и исследований, прежде чем оборудуется всеми необходимыми модулями, отметила Макарова. «Поэтому в каршеринговых сервисах нет сотен моделей, добавление каждого нового автомобиля — отдельный проект», — сказала она. Кроме того, сейчас все сдаваемые в аренду автомобили необходимо обязательно оснащать телематическим оборудованием.

Общество
Глава ГИБДД предложил закрыть каршеринг для нарушителей-рецидивистов Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Представители «Яндекс.Драйв» и «Делимобиль» отказались от комментариев.

Какие риски в проекте есть для автовладельцев

Для автомобилей, которые планируется сдать в каршеринг, необходимо будет оформлять полис ОСАГО для неограниченного круга лиц. Согласно указанию Центробанка, для физлиц повышающий стоимость страховки коэффициент составляет 1,94, напоминают в Российском союзе автостраховщиков (РСА). По словам исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева, частотность ДТП по каршеринговым автомобилям выше, чем по автомобилям такси и, если система «Народный каршеринг» будет запущена, за оформление ОСАГО придется платить больше, чем по стандартному автомобилю.

Причем если автомобиль каршеринга попадет в аварию по вине водителя и ущерб превысит лимит по ОСАГО, отвечать перед потерпевшими придется не только пользователю сервиса, но и владельцу машины. «ОСАГО имеет лимит — 400 тыс. руб. по «железу» и 500 тыс. руб. за причинение вреда жизни и здоровью человека, — напомнил Уфимцев. — При превышении лимита, в соответствии с Гражданским кодексом, пострадавшая сторона имеет право предъявить претензии как водителю, так и непосредственному владельцу транспортного средства». Он пояснил, что в дальнейшем собственник в рамках отдельного судебного разбирательства может попытаться взыскать ущерб с пользователя каршеринга, но сначала придется покрыть ущерб потерпевшей стороне.

Общество
Каршеринг не смог восстановить докарантинный уровень спроса Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Источник РБК в одной из каршеринговых компаний сомневается, что физлицо будет готово взять на себя такую ответственность: «Тем более если окажется, что ДТП произошло из-за технической неисправности — например, не сработали тормоза и есть пострадавшие или погибшие». Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин говорит, что есть предложения о конфискации автомобилей у пьяных водителей вне зависимости от того, кто собственник машины, что в дальнейшем может стать большой проблемой.

По мнению координатора автомобильного сообщества «Синие ведерки» Петра Шкуматова, идея заслуживает проработки, но он сомневается, что она начнет действовать в ближайшее время. «У меня огромное количество личных и полезных в дороге вещей, и, если я буду сдавать автомобиль непонятно кому, вопрос, что с ними делать. А если мне машина вдруг срочно понадобилась? А если машина останется на платной парковке, а я не успеваю ее забрать? И есть проблема с ДТП — даже если страховка покроет весь ущерб, все равно можно остаться без машины», — резюмирует Шкуматов.

Авторы: Анастасия Батманова, Владислав Скобелев, Алина Распопова.
Теги: транспорт , Москва
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