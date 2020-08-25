Пользователи сообщили о сбоях в работе каршеринга «Яндекс.Драйв»

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В работе приложения каршеринга «Яндекс.Драйва» произошел сбой, сообщили РБК пользователи сервиса.

Один из них рассказал, что из-за проблем с работой приложения уже час не может закрыть машину, а операторы не отвечают на звонки. Другой пользователь подтвердил РБК проблемы с работой приложения. По его словам, сервисом он не может воспользоваться уже 15 минут.



«На данный момент технические неполадки устранены. Тем пользователям, кто столкнулся с трудностями во время аренды автомобиля, мы автоматически перерассчитаем и компенсируем стоимость поездки», — сообщил РБК представитель компании.

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