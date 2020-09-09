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Общественники предложили Минтрансу ужесточить контроль за каршерингом

По их мнению, это необходимо из-за резкого роста числа ДТП с участием арендованных автомобилей, которые часто происходят из-за технических неисправностей транспортных средств
Фото: Павел Кассин / ТАСС
Фото: Павел Кассин / ТАСС

Директор Института развития правового общества (ИРПО) Дарья Гладыш обратилась с письмом (есть у РБК) к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой ужесточить контроль в отношении сервисов краткосрочного проката автомобилей.

По ее словам, это необходимо в связи с увеличением количества ДТП по причине неисправности узлов и агрегатов транспортных средств, арендованных через службы каршеринга.

По итогам 2019 года, как отметила Гладыш, московский каршеринг стал первым в мире по динамике развития и по количеству автомобилей — совокупно в столице сейчас находится 31 тыс. автомобилей для краткосрочной аренды у девяти операторов, а число пользователей составляет примерно 1 млн человек. Ежегодно число арендаторов увеличивается на 12-15%. Из них краткосрочной арендой пользуются 69% водителей, уже имеющих собственный автомобиль, что сокращает количество поездок на личном транспорте в два-три раза. Это положительно сказывается на дорожной, а также экологической обстановке города, считает Гладыш.

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Вместе с тем, по данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), за последний год количество аварий с участием каршеринга и такси увеличилось в 2,5 раза. Так, в 2019 году число ДТП с участием каршеринговых автомобилей возросло на 242% по сравнению с 2018-м. «Одной из причин этого являются технические неисправности бронируемого подвижного состава», — отметила директор института.

Она напомнила, что, согласно правилам, лицо, которое арендовало транспортное средство, производит исключительно своими силами визуальный осмотр автомобиля, оценивает степень износа, подтверждает его исправность (как визуальную, так и техническую) через мобильное приложение. «Однако зачастую техническое состояние и иные изъяны транспортной единицы можно обнаружить, лишь начав движение», — подчеркнула Гладыш.

По ее словам, гарантий, что взятый в аренду автомобиль прошел техосмотр и полностью исправен, нет. Однако если прокатный автомобиль попадет в аварию и будет выявлен факт его заведомой технической неисправности, виновным в ДТП, скорее всего, признают водителя, так как согласно действующим нормам он не должен был становиться участником дорожного движения, отметила она.

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В связи с вышеизложенным директор института обратилась к Дитриху с просьбой рассмотреть несколько предложений в качестве обязательных к внесению в договора, которые заключаются сервисами каршеринга с водителями. Это:

  • Рассмотреть возможность внесения предложения на федеральном уровне о законодательном закреплении ответственности владельцев каршеринговых компаний за техническое состояние транспортных единиц автопарка сервиса;
  • Урегулировать в договоре, заключаемом между арендодателем и арендатором, порядок обязательного обследования арендуемого ТС и исключить пункты, касающиеся (или которые могут быть отнесены к таким) внутреннего состояния ТС;
  • Снизить порог прохождения каршеринговыми автомобилями планового техосмотра до 5 тыс. км либо раз в квартал;
  • Рекомендовать юридическим лицам — компаниям, предоставляющим услуги каршеринга, разработать единый стандарт договора (типовой договор) с арендаторами, не затрагивающий коммерческую политику каждого сервиса, но исключающий основные риски и понятно информирующий о них во взаимных правоотношениях с клиентской аудиторией. Либо разработать и внедрить рекомендации по определению пунктов в пользовательских соглашениях, связанных с персональной ответственностью арендаторов.

Представитель каршерингового сервиса «Делимобиль» в разговоре с РБК заявил, что эта инициатива является избыточной, поскольку в правовом поле оператор каршеринга всегда несет в полной мере ответственность за причинение ущерба клиенту или третьему лицу в случае предоставления в аренду неисправного автомобиля.«Вопрос доказательств этих обстоятельств относят на практике к компетенции экспертных организаций. И презумпций вины арендатора тут никакой не существует. Клиент же осматривает машину на предмет внешних повреждений», — отметил он.

По его словам, автомобили каршеринга проходят техническое обслуживание в разы чаще, чем личные автомобили. «Потому что это происходит ежедневно. Все наши автомобили на линии исправны», — добавил представитель «Делимобиль».

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Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Он уточнил, что каждый автомобиль снабжен телематическим оборудованием, которое в режиме реального времени позволяет отслеживать его техническое состояние. «Каждый день «Делимобили» не только моют, но осматривают, обслуживают, проверяют и делают профилактику. На линию не выводят неисправный автомобиль ни при каких обстоятельствах. В «Делимобиле» есть собственный автосервис, где силами инженеров, механиков, логистов и IT-специалистов обслуживается весь наш автопарк», — рассказал он.

Операционный директор «Яндекс.Драйва» Анастасия Адилова сообщила РБК, что благодаря телематике и глубокой интеграции в бортовые системы, сотрудники сервиса в режиме реального времени проводят мониторинг данных о состоянии автомобиля. «На основе этих данных, машины сразу размечаются по типу неисправностей. Мы знаем, как быстро и эффективно устранить неполадку в случае ее возникновения. Алгоритм решает, назначать ли авто на осмотр технику либо отправлять в сервисную станцию — машина моментально перестает быть доступной для бронирования», — сказала он. Адилова добавила, что все автомобили обслуживаются планово в соответствии с регламентом производителя и с учетом специфики каршеринга.

Представитель Минстранса сообщил, что ведомство получило письмо и рассмотрит его в срок. От дальнейших комментариев там отказались.

Авторы: Анастасия Скрынникова, Михаил Юшков
Теги: каршеринг, Евгений Дитрих, Минтранс
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