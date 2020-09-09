Общественники предложили Минтрансу ужесточить контроль за каршерингом

Она напомнила, что, согласно правилам, лицо, которое арендовало транспортное средство, производит исключительно своими силами визуальный осмотр автомобиля, оценивает степень износа, подтверждает его исправность (как визуальную, так и техническую) через мобильное приложение. «Однако зачастую техническое состояние и иные изъяны транспортной единицы можно обнаружить, лишь начав движение», — подчеркнула Гладыш.
По ее словам, гарантий, что взятый в аренду автомобиль прошел техосмотр и полностью исправен, нет. Однако если прокатный автомобиль попадет в аварию и будет выявлен факт его заведомой технической неисправности, виновным в ДТП, скорее всего, признают водителя, так как согласно действующим нормам он не должен был становиться участником дорожного движения, отметила она.
В связи с вышеизложенным директор института обратилась к Дитриху с просьбой рассмотреть несколько предложений в качестве обязательных к внесению в договора, которые заключаются сервисами каршеринга с водителями. Это:
- Рассмотреть возможность внесения предложения на федеральном уровне о законодательном закреплении ответственности владельцев каршеринговых компаний за техническое состояние транспортных единиц автопарка сервиса;
- Урегулировать в договоре, заключаемом между арендодателем и арендатором, порядок обязательного обследования арендуемого ТС и исключить пункты, касающиеся (или которые могут быть отнесены к таким) внутреннего состояния ТС;
- Снизить порог прохождения каршеринговыми автомобилями планового техосмотра до 5 тыс. км либо раз в квартал;
- Рекомендовать юридическим лицам — компаниям, предоставляющим услуги каршеринга, разработать единый стандарт договора (типовой договор) с арендаторами, не затрагивающий коммерческую политику каждого сервиса, но исключающий основные риски и понятно информирующий о них во взаимных правоотношениях с клиентской аудиторией. Либо разработать и внедрить рекомендации по определению пунктов в пользовательских соглашениях, связанных с персональной ответственностью арендаторов.
Представитель каршерингового сервиса «Делимобиль» в разговоре с РБК заявил, что эта инициатива является избыточной, поскольку в правовом поле оператор каршеринга всегда несет в полной мере ответственность за причинение ущерба клиенту или третьему лицу в случае предоставления в аренду неисправного автомобиля.«Вопрос доказательств этих обстоятельств относят на практике к компетенции экспертных организаций. И презумпций вины арендатора тут никакой не существует. Клиент же осматривает машину на предмет внешних повреждений», — отметил он.
По его словам, автомобили каршеринга проходят техническое обслуживание в разы чаще, чем личные автомобили. «Потому что это происходит ежедневно. Все наши автомобили на линии исправны», — добавил представитель «Делимобиль».
Он уточнил, что каждый автомобиль снабжен телематическим оборудованием, которое в режиме реального времени позволяет отслеживать его техническое состояние. «Каждый день «Делимобили» не только моют, но осматривают, обслуживают, проверяют и делают профилактику. На линию не выводят неисправный автомобиль ни при каких обстоятельствах. В «Делимобиле» есть собственный автосервис, где силами инженеров, механиков, логистов и IT-специалистов обслуживается весь наш автопарк», — рассказал он.
Операционный директор «Яндекс.Драйва» Анастасия Адилова сообщила РБК, что благодаря телематике и глубокой интеграции в бортовые системы, сотрудники сервиса в режиме реального времени проводят мониторинг данных о состоянии автомобиля. «На основе этих данных, машины сразу размечаются по типу неисправностей. Мы знаем, как быстро и эффективно устранить неполадку в случае ее возникновения. Алгоритм решает, назначать ли авто на осмотр технику либо отправлять в сервисную станцию — машина моментально перестает быть доступной для бронирования», — сказала он. Адилова добавила, что все автомобили обслуживаются планово в соответствии с регламентом производителя и с учетом специфики каршеринга.
Представитель Минстранса сообщил, что ведомство получило письмо и рассмотрит его в срок. От дальнейших комментариев там отказались.