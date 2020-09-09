Общественники предложили Минтрансу ужесточить контроль за каршерингом

По их мнению, это необходимо из-за резкого роста числа ДТП с участием арендованных автомобилей, которые часто происходят из-за технических неисправностей транспортных средств

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Директор Института развития правового общества (ИРПО) Дарья Гладыш обратилась с письмом (есть у РБК) к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой ужесточить контроль в отношении сервисов краткосрочного проката автомобилей.

По ее словам, это необходимо в связи с увеличением количества ДТП по причине неисправности узлов и агрегатов транспортных средств, арендованных через службы каршеринга.

По итогам 2019 года, как отметила Гладыш, московский каршеринг стал первым в мире по динамике развития и по количеству автомобилей — совокупно в столице сейчас находится 31 тыс. автомобилей для краткосрочной аренды у девяти операторов, а число пользователей составляет примерно 1 млн человек. Ежегодно число арендаторов увеличивается на 12-15%. Из них краткосрочной арендой пользуются 69% водителей, уже имеющих собственный автомобиль, что сокращает количество поездок на личном транспорте в два-три раза. Это положительно сказывается на дорожной, а также экологической обстановке города, считает Гладыш.

Вместе с тем, по данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), за последний год количество аварий с участием каршеринга и такси увеличилось в 2,5 раза. Так, в 2019 году число ДТП с участием каршеринговых автомобилей возросло на 242% по сравнению с 2018-м. «Одной из причин этого являются технические неисправности бронируемого подвижного состава», — отметила директор института.