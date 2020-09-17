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Газета
ИТ-компании переходят на удаленный доступ к бюджетам
Газета № 051 (3218) (1709) Технологии и медиа,
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ИТ-компании переходят на удаленный доступ к бюджетам

Консалтинговая компания IDC прогнозирует стагнацию рынка цифровых услуг
Несмотря на рост спроса на технологии из-за удаленной работы, к концу 2020 года рынок ИТ-услуг в России может снизиться, считают эксперты. Компании режут бюджеты и переносят реализацию ИТ-проектов на более поздние сроки
Фото: Simon Dawson / Reuters
Фото: Simon Dawson / Reuters

По прогнозу консалтинговой компании IDC, по итогам 2020 года объем российского рынка ИТ-услуг может снизиться, сообщил РБК представитель компании. Причина такого прогноза — коронавирус: эпидемия изменила экономическую обстановку и условия ведения бизнеса в стране. «Конечные потребители стали более осторожными, что сказывается на их расходах на технологии и услуги. Сокращается и количество крупных долгосрочных проектов. Рынок продолжит консолидироваться, возможны банкротства или слияния и поглощения компаний», — утверждает аналитик IDC.

В 2019 году, по оценке IDC, объем рынка ИТ-услуг в России составил $5,57 млрд, что на 8% больше показателя 2018 года, рассказал представитель компании. Точного прогноза, каким может быть рынок к концу 2020-го, в IDC не дают.

Крупнейшие в ИТ

В пятерке крупнейших игроков рынка ИТ-услуг (IDC при оценке учитывает компании, которые занимаются системной интеграцией, консалтингом и кастомизацией ПО, установкой и поддержкой ПО, разработкой заказного ПО, обслуживанием сетевого оборудования и пр.) в прошлом году произошли изменения: КРОК и ITG поднялись на одну позицию и заняли второе и третье места, соответственно, «Техносерв» опустился со второй на четвертую позицию, а вместо «Ай-Теко» пятое место заняла компания «Инфосистемы Джет». Первое место, как и в предыдущем году, занял «Ланит» — на эту компанию приходилось 10,5% рынка. Доли других игроков IDC не назвала, но указала, что в совокупности топ-5 занимает более 25% объема всего рынка ИТ-услуг в России.

С какими проблемами столкнулись ИТ-компании

Как отметил аналитик IDC, на протяжении последних лет ряд компаний, оказывающих ИТ-услуги, испытывал сложности, в частности «Астерос», «Оптима», AT Consulting, «Компьюлинк» и Maykor. В 2018 году интегратор «Астерос» признал себя банкротом, а президент «Компьюлинк» был арестован по подозрению в мошенничестве, Maykor продала ключевые подразделения GMCS и БТЕ.

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В 2020 году сразу к нескольким крупным участникам рынка появились претензии у правоохранительных органов.

  • В середине июля суд отправил под арест владельца Национальной компьютерной корпорации (НКК) Александра Калинина, совладельца «Бизнес компьютерс групп» Дмитрия Кувшинникова, и еще несколько менеджеров по делу о картельном сговоре во время поставок компьютеров для Центральной избирательной комиссии в 2016 году. В офисах еще нескольких ИТ-компаний проходили следственные мероприятия.
  • Одновременно был задержан замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергей Емельченков. По версии следствия, из-за его действий в рамках договора с компанией «Сервионика» «Почта России» получила ущерб в размере 67 млн руб.
  • В сентябре были арестованы вице-президенты «Ланита» Виктор Серебряков и Владимир Макаров, сообщил «Коммерсантъ». Вместе с замглавы Минэнерго Анатолием Тихоновым и его советником Романом Рыжковым они обвиняются в хищении у министерства 603 млн руб.

Как отмечает исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев, участившиеся претензии правоохранительных органов к игрокам ИТ-рынка негативно влияют на отрасль. «Нам непонятно, почему, с одной стороны, государство говорит о поддержке ИТ-бизнеса, а с другой — происходят задержания и аресты предпринимателей без очевидных причин. Почему обычные экономические споры переводятся в уголовную плоскость? Бизнесмены волнуются и не понимают, как жить дальше — верить декларациям или реальной практике», — признался он.

Помог ли айтишникам переход на удаленку

Комлев согласился с прогнозом IDC о снижении объема рынка по итогам года. Он напомнил, что никто из участников рынка не утверждал, что сможет вырасти во время пандемии. Наоборот, были опасения, что весь ИТ-бизнес окажется в критическом состоянии, но и они оказались сильно преувеличены. «По некоторым сегментам у компаний был небольшой рост, но это было связано с тем, что многим клиентам нужно было помочь перейти на дистанционный режим работы», — указал Комлев. Сейчас рынок консолидируется вокруг госкомпаний или крупных организаций с хорошими связями в госструктурах: «В разгар пандемии чиновники говорили о поддержке системообразующих предприятий, то есть крупного бизнеса, что привело к их еще более сильному укрупнению».

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По словам гендиректора «Инфосистемы Джет» Владимира Елисеева, среди направлений, которые показали существенный рост, было настраивание процессов, связанных не только с удаленной работой сотрудников, но и с онлайн-взаимодействием с клиентами. Тем не менее по итогам года рынок ИТ-услуг останется на уровне прошлого года либо уйдет в небольшой минус, считает Елисеев. Это связано даже не столько с сокращением бюджетов, сколько со сдвигом сроков реализации проектов, особенно у наиболее пострадавших отраслей (авиаперевозки, грузоперевозки, нефтедобыча), объяснил он.

По мнению исполнительного директора Центра стратегического развития и цифровой трансформации компании «Ланит-Интеграция» (входит в «Ланит») Павла Сварника, на замедление российской экономики повлияла не только пандемия, но и другие факторы, например в общем сравнительно невысокий уровень технологического развития в стране, поэтому рынок ИТ-услуг действительно не смог получить необходимый темп роста.

Однако директор департамента продаж и менеджмента проектов КРОК Игорь Никулин не согласен с прогнозом IDC. «Пандемия предсказуемо повлияла на ИТ-рынок, но нельзя сказать, что произошел спад интереса к долгосрочным проектам, скорее происходит перераспределение запросов, — указал Никулин. — Старт некоторых комплексных проектов был перенесен на вторую половину 2020 года, на 36% относительно прошлого года выросла доля краткосрочных проектов». Сейчас внимание заказчиков сконцентрировано на адаптации бизнеса к новым условиям. «Мы наблюдаем повышенный спрос на проекты по информационной безопасности, хостингу, обслуживанию и администрированию программного обеспечения; стремительный рост показал сектор облачных услуг», — сообщил Никулин.

Гендиректор «Марвел-Дистрибуции» Алексей Мельников сказал, что по итогам восьми с половиной месяцев работы в 2020 году в компании наблюдают рост рынка ИТ-услуг, в том числе за счет ускоренной реализации проектов, связанных с обеспечением перехода сотрудников крупного и среднего бизнеса на удаленку. В четвертом квартале компания не ждет такого же взрывного роста, как в предыдущие месяцы, но рассчитывает закончить его лучше, чем тот же квартал 2019 года.

Авторы: Анастасия Скрынникова, Владислав Скобелев.
Теги: IDC , «Ланит» , Крок , ИТ
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