«Ленфильму» нальют коллекционного

Минкультуры начало тяжбу за наследие крупнейшей киностудии страны

Московская областная прокуратура и Минкультуры подали иск к компании «Твин СП», которая получила до 2024 года исключительные права на «золотую коллекцию» «Ленфильма». Эти договоры истцы просят признать недействительными

Территория киностудии «Ленфильм» (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Прокуратура Московской области и Министерство культуры 10 сентября подали в Арбитражный суд Московской области иск к ФГУП «Фильмофонд киностудии «Ленфильм» и ООО «Твин СП», следует из материалов базы «Электронное правосудие».

Исковое заявление подано в интересах Российской Федерации в лице Минкультуры России, сообщили РБК в пресс-службе министерства. Прокуратура просит суд признать недействительными договоры, заключенные ФГУП «Фильмофонд киностудии «Ленфильм» и Госфильмофондом России с ООО «Твин СП». Эта компания еще в 2009 году получила от Госфильмофонда исключительную лицензию на право распоряжаться до 2024 года так называемой золотой коллекцией киностудии, уточнил представитель министерства. В эту коллекцию входят картины, снятые на «Ленфильме» до 1992 года. Многие из них признаны классикой советского кино: «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Старик Хоттабыч», «Полосатый рейс», «Человек-амфибия» и др.

ООО «Твин СП» на 95% принадлежит его гендиректору Елене Шишко. Оставшиеся 5% общества — у Михаила Кондакова. По договору Госфильмофонд получает 65% от реализованных «Твин СП» прав на библиотеку «Ленфильма».

Госфильмофонд утверждает, что с 2014 по 2017 год «Твин СП» выплачивал ему ежегодно от 41,2 млн до 69,1 млн руб., указано в ответе первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана депутату Госдумы Михаилу Романову (письмо предоставил РБК сам Романов).

В 2017 году стороны заключили новый договор, согласно которому «Твин СП» будет до 2030 года ежегодно перечислять Госфильмофонду «заведомо невыгодное» фиксированное вознаграждение в размере 36 млн руб., отмечает Буксман. Это уже привело к безвозмездному пользованию ООО «Твин СП» в течение четырех лет правами на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие государству, констатирует первый заместитель генпрокурора. Он также уведомил депутата о том, что следственный отдел по городу Домодедово ГСУ Следственного комитета РФ 26 августа 2020 года возбудил два уголовных дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»; предусматривает, в частности, лишение свободы сроком до четырех лет) из-за заключенных договоров между Госфильмофондом и «Твин СП».

РБК направил запрос в «Твин СП» и Госфильмофонд. В прокуратуре Московской области не ответили на запрос РБК.

Почему «Ленфильму» так важна «золотая коллекция»

АО «Ленфильм», которое управляет киностудией, сейчас никак не связано с ФГУП «Фильмофонд киностудии «Ленфильм», они лишь имеют общего собственника — Росимущество.

Сама студия находится в кризисе: она должна банку ВТБ 1,5 млрд руб., взятых в кредит в 2013 году. В сентябре 2019 года председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Бондарчук просил президента Владимира Путина помочь с погашением долга — у киностудии нет полных прав на «золотую коллекцию», а господдержка осуществляется на порядок меньше прописанной в концепции развития киностудии.

Если государство не предоставит «Ленфильму» субсидии на погашение кредита, студии останется лишь объявить дефолт, заявлял в сентябре 2019 года президент ВТБ Андрей Костин. В конце декабря 2020-го Андрей Белоусов (на тот момент помощник президента, сейчас первый вице-премьер в правительстве) и Владимир Мединский (на тот момент министр культуры, сейчас — помощник президента) предложили свой план по спасению киностудии. В перечне мер указывалась, в частности, передача на 25 лет «Ленфильму» лицензии на его «золотую коллекцию». Ежегодные доходы от реализации телевизионных прав на фильмы коллекции могут составлять 120 млн руб., сообщал РБК источник на кинорынке.

Выручка АО «Ленфильм» по РСБУ в 2019 году составила 212,4 млн руб., чистый убыток — 232,5 млн руб.

На прошлой неделе был назначен новый руководитель «Ленфильма» — занимавшую полгода эту должность врио гендиректора Инессу Юрченко сменил Федор Щербаков. Эдуарда Пичугина, который возглавлял «Ленфильм» восемь лет и при котором был взят кредит на 1,5 млрд руб., отстранили от должности в феврале 2020-го.

В пресс-службе «Ленфильма» отказались от комментариев.

Чем еще распоряжается «Твин СП»

«Твин СП» распоряжалась и частично продолжает распоряжаться библиотеками других существующих с советских времен студий — в частности, «Союзмультфильма» и Киностудии им. Горького.

Переданная Госфильмофондом «золотая коллекция» «Союзмультфильма» включает более 1 тыс. произведений, среди которых «Простоквашино», «Ну, погоди!», «Винни-Пух» и др. Ежегодно из-за этого «Союзмультфильм» терял «десятки миллионов рублей», утверждал представитель студии.

В 2018 году «Союзмультфильму» удалось вернуть интернет-права на свою «золотую коллекцию». «Мы начали борьбу за интернет-права год назад, так как уверены, что доход от их продажи должен составлять не 5,5 млн руб., которые получала киностудия, а существенно больше, — рассказывала предправления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева в интервью РБК в мае 2018 года. — После того как мы начали бороться, нам увеличили выплату в два раза — до 11 млн руб. по итогам 2017 года. По нашим оценкам, интернет-права должны приносить «Союзмультфильму» как минимум в пять раз больше».

В декабре 2019-го «Союзмультфильм» договорился с «Твин СП» о досрочном расторжении его договора с Госфильмофондом и передаче прав на показ «золотой коллекции» на платном ТВ. За это «Твин СП» получил от «Союзмультфильма» компенсацию — деньги на это выделило Минкультуры, размер субсидии не раскрывается. Новые права будут приносить киностудии около 20 млн руб. ежегодно, утверждал представитель студии. Права на показ коллекции на эфирном ТВ «Союзмультфильм» пока не вернул.

«Ситуация также требует вмешательства государственных органов», — комментирует ситуацию с «Твин СП» представитель Киностудии им. Горького. Права на «золотую коллекцию» студии («Семнадцать мгновений весны», «Офицеры», «А зори здесь тихие», «Три тополя на Плющихе» и т.д.) до 2028 года находятся у Госфильмофонда, который также передал их «Твин СП». Сейчас по лицензии сама студия может управлять только небольшим пакетом прав — на демонстрацию в интернете, на кинопоказы. Большинство из этих доступных прав достаточно сложно монетизировать, признает представитель студии.