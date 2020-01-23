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«Союзмультфильм» получил права на показ «золотой коллекции» на платном ТВ

«Союзмультфильм» досрочно вернул себе права на показ «золотой коллекции» на платных телеканалах в России и за рубежом. Киностудия рассчитывает, что они будут приносить ей более 20 млн руб. ежегодно
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

ФГУП «Творческо-производственное объединение «Союзмультфильм» вернуло права на показ мультфильмов «золотой коллекции» на платных телеканалах в России и за рубежом, сообщила РБК пресс-секретарь киностудии Марина Малыгина.

«Золотая коллекция» включает в себя более 1 тыс. мультфильмов, среди которых «Простоквашино», «Ну, погоди!», «Винни-Пух» и др. С 2011 года все права на показ фильмов из «золотой коллекции» принадлежали ООО «Твин СП», которое, как объяснила Малыгина, за вознаграждение получило их в управление до 2023 года от владельца — Госфильмофонда. «Союзмультфильм», не имея возможности распоряжаться правами на свою коллекцию, «ежегодно терял десятки миллионов рублей», отметила представитель киностудии.

В конце декабря 2019 года «Союзмультфильм» договорился с «Твин СП» о досрочном расторжении его договора с Госфильмофондом, уточнила Малыгина. По ее словам, «Союзмультфильм» выплатил «Твин СП» компенсацию, средства предоставило ФГУПу Минкультуры в качестве субсидии. Ее размер не раскрывается.

ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», согласно информации на сайте «Госзатраты», действительно еще в июне 2019 года получило субсидию Минкультуры на «финансовые обеспечения затрат», куда входили 16,2 млн руб.на «регистрацию товарных знаков, выкуп прав и юридические услуги». Сколько средств было выделено только на выкуп прав, в документах не уточняется.

РБК направил запрос в «Твин СП» и Госфильмофонд.

Новые права будут приносить «Союзмультфильму» более 20 млн руб. в год, утверждает Малыгина. По ее словам, распоряжаться правами на показ «золотой коллекции» на платном ТВ киностудия будет до тех пор, пока принадлежит государству.

В 2017-2018 годах «Союзмультфильм» заработал на передаче прав на использование аудиовизуальных произведений 114,2 млн руб., сообщала Счетная палата. Общая выручка ФГУПа в 2017 году равнялась, согласно данным базы СПАРК, 161 млн.руб., в 2018-м — 193,8 млн руб.

С 2018 года киностудии уже принадлежат интернет-права на свою «золотую коллекцию», которыми раньше также распоряжался «Твин СП». «Мы начали борьбу за интернет-права год назад, так как уверены, что доход от их продажи должен составлять не 5,5 млн руб., которые получала киностудия, а существенно больше, — рассказывала предправления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева в интервью РБК в мае 2018 года. — После того как мы начали бороться, нам увеличили выплату в два раза — до 11 млн руб. по итогам 2017 года. По нашим оценкам, интернет-права должны приносить «Союзмультфильму» как минимум в пять раз больше».

Права на показ коллекции на эфирном телевидении «Союзмультфильм» пока еще себе не вернул. Это произойдет в 2023 году, ожидает представитель киностудии.

Автор: Елизавета Ефимович
Теги: «Союзмультфильм», Ну погоди!, Министерство культуры, субсидия
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