«Союзмультфильм» получил права на показ «золотой коллекции» на платном ТВ

«Союзмультфильм» досрочно вернул себе права на показ «золотой коллекции» на платных телеканалах в России и за рубежом. Киностудия рассчитывает, что они будут приносить ей более 20 млн руб. ежегодно

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

ФГУП «Творческо-производственное объединение «Союзмультфильм» вернуло права на показ мультфильмов «золотой коллекции» на платных телеканалах в России и за рубежом, сообщила РБК пресс-секретарь киностудии Марина Малыгина.

«Золотая коллекция» включает в себя более 1 тыс. мультфильмов, среди которых «Простоквашино», «Ну, погоди!», «Винни-Пух» и др. С 2011 года все права на показ фильмов из «золотой коллекции» принадлежали ООО «Твин СП», которое, как объяснила Малыгина, за вознаграждение получило их в управление до 2023 года от владельца — Госфильмофонда. «Союзмультфильм», не имея возможности распоряжаться правами на свою коллекцию, «ежегодно терял десятки миллионов рублей», отметила представитель киностудии.

В конце декабря 2019 года «Союзмультфильм» договорился с «Твин СП» о досрочном расторжении его договора с Госфильмофондом, уточнила Малыгина. По ее словам, «Союзмультфильм» выплатил «Твин СП» компенсацию, средства предоставило ФГУПу Минкультуры в качестве субсидии. Ее размер не раскрывается.

ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», согласно информации на сайте «Госзатраты», действительно еще в июне 2019 года получило субсидию Минкультуры на «финансовые обеспечения затрат», куда входили 16,2 млн руб.на «регистрацию товарных знаков, выкуп прав и юридические услуги». Сколько средств было выделено только на выкуп прав, в документах не уточняется.

РБК направил запрос в «Твин СП» и Госфильмофонд.