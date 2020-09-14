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Коронаскептицизм прибавил в весе
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Газета
Коронаскептицизм прибавил в весе
Газета № 048 (3215) (1409) Общество,
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Коронаскептицизм прибавил в весе

Почти половина россиян не намерены делать прививку от COVID-19
Число противников прививок от коронавируса за лето выросло на 8%, показывает исследование ВШЭ. Больше стало и тех, кто считает эпидемию выдумкой
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Сомнения в вакцине и коронаскептики

Почти половина россиян (45,6%) никогда не будут делать прививку против коронавируса — вне зависимости от того, российского производства эта вакцина или иностранного, следует из исследования (есть у РБК), проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

Из числа тех, кто отказывается от прививки, 24,6% все же намерены следить за результатами массовых вакцинаций — их интересует, насколько эффективной и безопасной будет вакцина. Еще четверть (25%) из числа отказавшихся — противники любых прививок.

За лето число противников вакцинации против коронавируса увеличилось почти на 8%.

Как проводилось исследование

Интернет-опрос проводился методом поточной выборки (респонденты привлекались к опросу сразу на множестве сайтов) с 5 по 7 сентября. В нем приняли участие 9 тыс. человек в возрасте от 18 до 75 лет из всех регионов России.

По сравнению с аналогичным опросом, проводившимся в середине июня, снизилось число тех, кто готов сделать прививку от коронавируса сразу после появления такой возможности — 13,2% (против 15,8% в июне). Еще 18,6% опрошенных не собираются вакцинироваться в этом году и планируют подождать с решением до следующего года.

Технологии и медиа
Центр им. Гамалеи ответил Lancet на вопросы о вакцине от коронавируса Фото: sputnikvaccine.com

С начала пандемии в России существенно выросла доля тех, кто уверен, что опасность эпидемии преувеличена, либо считает ее выдумкой заинтересованных лиц. В конце мая так думали 32,8% россиян, к началу сентября их доля возросла до 43,4%. Наряду с этим каждый пятый респондент (20,4%) считает, что Россия находится в начале второй волны эпидемии (на предыдущих этапах опроса этот вопрос не задавался).

Наибольшая доля скептиков проживают в Дальневосточном федеральном округе (54,4%), в регионах-лидерах — Сибирский (46,5%) и Центральный (45,8%) федеральные округа.

В Москве минимальная доля коронаскептиков (34,7%), отмечают авторы исследования. Жители столицы больше, чем в других регионах, ожидают вторую волну коронавируса. «Почти каждый третий житель столицы считает, что мы находимся в начале второй волны пандемии», — говорится в исследовании.

Общество
В Москве началась вакцинация жителей от коронавируса Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Доля коронаскептиков растет на фоне спада заболеваемости COVID-19, при этом у многих в окружении не появилось ни одного случая заражения, объясняет один из авторов исследования Руслан Артамонов. «Фактически для многих вирус угрожал только в теории, в информационном поле, но люди ощущали и экономические трудности, и все ограничения, связанные с самоизоляцией», — говорит он.

В конце марта в Москве, а впоследствии и в других регионах был введен режим самоизоляции. К 31 марта оперативный штаб по коронавирусу сообщал более чем о 2 тыс. заболевших в 73 регионах. С 11 мая по решению президента России Владимира Путина начался процесс поэтапного снятия ограничений. Число заболевших на тот момент составило более 200 тыс. в 85 регионах. К началу сентября большинство регионов сняли действующие ограничения, а общее число заболевших коронавирусом превысило 1 млн человек.

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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 сентября

С Артамоновым согласен советник гендиректора Международного медицинского кластера Ярослав Ашихин. «Люди стали оценивать коронавирус как менее опасную угрозу. Кроме того, ученые пока не могут внятно объяснить, почему не было взрыва коронавируса после открытия границ, будет ли выраженная вторая волна. Также нет переполненных клиник, поэтому возрос скептицизм», — считает Ашихин, добавляя, что для прояснения картины необходимо проводить больше научных конференций и исследований.

«Есть очевидные данные. Только в нашей стране умерли более 18 тыс. человек, а в мире эта цифра перешагнула за 900 тыс. Пандемией охвачены все страны мира. В такой ситуации немного абсурдно не верить в существование проблемы, когда практически каждая семья столкнулась с этим, очень многие люди переболели и перенесли инфекцию», — отреагировал на повышение доли коронаскептиков в разговоре с РБК главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Ожидание второй волны пандемии

Практически в равной степени россияне уверены, что причиной второй волны пандемии коронавируса могут стать открытие границ (45,3%), массовый отдых соотечественников на курортах и выезд за границу (42,7%). Среди других факторов риска отмечаются массовое использование общественного транспорта (17%), открытие школ и детских садов (15,2%).

В первую очередь в случае наступления второй волны коронавируса государство должно закрыть границы — так считают почти половина участников опроса (47,6%). Еще четверть (26,2%) предлагают закрыть общественные места, а каждый пятый опрошенный (22,15%) видит необходимость введения режима самоизоляции, аналогичного тому, что был весной.

Если вторая волна все же случится и будет объявлен режим самоизоляции, соблюдать его готовы, как и весной, 45,3% респондентов. По собственному желанию режим самоизоляции не готовы соблюдать 18% россиян, каждый десятый (9,9%) намерен следовать только тем правилам, за нарушение которых будут штрафовать.

Коронавирус и школа

Школы дисциплинированно исполняют требования Роспотребнадзора по соблюдению мер профилактики коронавируса, говорится в исследовании (на вопросы из этого блока отвечали только те респонденты, у которых дети ходят в школу). 75% школ тестируют температуру на входе, больше чем в половине (62%) учебных учреждений практикуется обучение в одном классе. Тем не менее тестирование преподавателей на коронавирус есть лишь в каждой десятой школе (10,3%). 57,7% опрошенных считают, что предпринимаемые меры скорее не помогут или никак не помогут снизить риск вспышки коронавируса.

Автор: Егор Губернаторов.
Теги: коронавирус , вакцина , ВШЭ , соцопросы
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