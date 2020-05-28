Треть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой заинтересованных лиц

Исследователи отмечают, что поведение группы россиян, которые не верят в эпидемию или считает ее выдумкой заинтересованных лиц (32,8%) кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает. Из тех, кто не верит в эпидемию, 43% навещает родственников и больше половины (54%) выходит на прогулку. Три четверти (74,22%) респондентов из числа скептиков убеждены, что в введении режима самоизоляции не было необходимости.

Только 18% из группы тех, кто признает существование эпидемии навещает свои родственников и меньше 12% встречается с друзьями. С утверждением о том, что не было необходимости введения режима самоизоляции, согласны лишь 10% из числа признающих эпидемию.

Отношение к самоизоляции и снятию ограничений

С распространением коронавируса в России увеличивалась и доля россиян, у которых среди друзей, родственников или знакомых есть заболевшие. За месяц, с 20 апреля до 26 мая, этот показатель вырос с 4,9% до 16,6%.

Процент респондентов, не согласных с тем, что режим самоизоляции был необходим, стабильно рос: с 15,9% в начале апреля до 32,4% к концу мая. Количество тех, кто выступает за ужесточение ограничений, так же снижалось в аналогичный период и к 26 мая составило 18,4%. Большая часть респондентов (56%) поддерживает снятие ограничений, из них 35,6% считают, что их нужно было снимать еще раньше.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

К концу мая россияне во время самоизоляции чаще всего ходили на работу (46,2%), посещали продуктовый магазин (81,2%) или аптеку (56,5%). За месяц с конца апреля втрое выросла доля людей, которые выходят на прогулку — с 12,3% до 38,7%. Количество тех, кто встречается с друзьями выросло аналогичным образом — с 6,7% до 21,%.

Снижение доходов

На вопрос о том, как распространение коронавируса повлияло на доходы, треть опрошенных в конце мая ответили, что доходы остались на прежнем уровне. Еще в начале пандемии в России доля таких людей составляла 59,4%. Высокой называют исследователи и долю тех россиян, кто отметил значительное снижение доходов за время распространения коронавируса — 31,8%. Однако вместе с этим с начала апреля уменьшилось количество людей, которые отмечали, что полностью лишились дохода — с 23,7% до 13,5% в мае.

Округ спокойствия

По данным исследования, Южный федеральный округ лидирует в опросе по проценту считающих эпидемию выдумкой — 41,1%. Больше 60% респондентов округа считают, что ограничений во время эпидемии должно быть меньше, и что ограничения нужно было снимать раньше (42,7%). Одновременно с этим регион находится на втором месте по числу респондентов, которые либо полностью лишились дохода, либо он значительно снизился - 52,1 %. Больше всего респондентов, которые столкнулись со значительным снижением доходов, либо полностью его лишились в Северо-Кавказском федеральном округе - 53,8%.

Сравнения показывают, что у людей, которые во время эпидемии потеряли работу, сильно снижается ощущение опасности распространения вируса, объясняет один из авторов исследования, заместитель руководителя дирекции по экспертно-аналитической работе ВШЭ Руслан Артамонов. «Если человек не чувствует опасности, то только самоизоляция мешает ему выйти на работу или найти ее, чтобы заработать денег. Среди населения Южного федерального округа больше людей, которые во время самоизоляции лишились доходов, поэтому и много людей, которые хотели бы смягчения режима самоизоляции, чтобы скорее начать зарабатывать», — заключил эксперт.