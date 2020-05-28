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Пандемия коронавируса ,  
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Треть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой заинтересованных лиц

Опрос ВШЭ выявил более 30% россиян, которые не верят в опасность эпидемии коронавируса или считают ее выдумкой «заинтересованных лиц». Наибольшее количество скептиков и противников ограничений в Южном федеральном округе
Фото: Евгения Новоженина / Reuters
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Неверящие в эпидемию

Треть россиян (32,8%) считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ). РБК ознакомился с исследованием.

Как проводилось исследование

Интернет-опрос проводился методом поточной выборки (респонденты привлекались к опросу сразу на множестве сайтов) в пять этапов с 18 марта по 26 мая. В опросе приняли участие более 30 тыс. человек из всех регионов России в возрасте от 20 до 60 лет

В том, что никакой эпидемии нет, и это выдумки заинтересованных лиц уверены 23,2% участников опроса, еще 9,6% считают, что опасность преувеличена. По данным на конец мая, опрошенных, которые считают, что пик эпидемии еще впереди (25,6%) больше, чем тех, кто уверен, что пик пройден, и она пойдет на спад (16,3%).

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Исследователи отмечают, что поведение группы россиян, которые не верят в эпидемию или считает ее выдумкой заинтересованных лиц (32,8%) кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает. Из тех, кто не верит в эпидемию, 43% навещает родственников и больше половины (54%) выходит на прогулку. Три четверти (74,22%) респондентов из числа скептиков убеждены, что в введении режима самоизоляции не было необходимости. 

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Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Только 18% из группы тех, кто признает существование эпидемии навещает свои родственников и меньше 12% встречается с друзьями. С утверждением о том, что не было необходимости введения режима самоизоляции, согласны лишь 10% из числа признающих эпидемию.

Отношение к самоизоляции и снятию ограничений

С распространением коронавируса в России увеличивалась и доля россиян, у которых среди друзей, родственников или знакомых есть заболевшие. За месяц, с 20 апреля до 26 мая, этот показатель вырос с 4,9% до 16,6%.

Процент респондентов, не согласных с тем, что режим самоизоляции был необходим, стабильно рос: с 15,9% в начале апреля до 32,4% к концу мая. Количество тех, кто выступает за ужесточение ограничений, так же снижалось в аналогичный период и к 26 мая составило 18,4%. Большая часть респондентов (56%) поддерживает снятие ограничений, из них 35,6% считают, что их нужно было снимать еще раньше.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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К концу мая россияне во время самоизоляции чаще всего ходили на работу (46,2%), посещали продуктовый магазин (81,2%) или аптеку (56,5%). За месяц с конца апреля втрое выросла доля людей, которые выходят на прогулку — с 12,3% до 38,7%. Количество тех, кто встречается с друзьями выросло аналогичным образом — с 6,7% до 21,%.

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Снижение доходов

На вопрос о том, как распространение коронавируса повлияло на доходы, треть опрошенных в конце мая ответили, что доходы остались на прежнем уровне. Еще в начале пандемии в России доля таких людей составляла 59,4%. Высокой называют исследователи и долю тех россиян, кто отметил значительное снижение доходов за время распространения коронавируса — 31,8%. Однако вместе с этим с начала апреля уменьшилось количество людей, которые отмечали, что полностью лишились дохода — с 23,7% до 13,5% в мае.

Округ спокойствия

По данным исследования, Южный федеральный округ лидирует в опросе по проценту считающих эпидемию выдумкой — 41,1%. Больше 60% респондентов округа считают, что ограничений во время эпидемии должно быть меньше, и что ограничения нужно было снимать раньше (42,7%). Одновременно с этим регион находится на втором месте по числу респондентов, которые либо полностью лишились дохода, либо он значительно снизился - 52,1 %. Больше всего респондентов, которые столкнулись со значительным снижением доходов, либо полностью его лишились в Северо-Кавказском федеральном округе - 53,8%. 

Сравнения показывают, что у людей, которые во время эпидемии потеряли работу, сильно снижается ощущение опасности распространения вируса, объясняет один из авторов исследования, заместитель руководителя дирекции по экспертно-аналитической работе ВШЭ Руслан Артамонов. «Если человек не чувствует опасности, то только самоизоляция мешает ему выйти на работу или найти ее, чтобы заработать денег. Среди населения Южного федерального округа больше людей, которые во время самоизоляции лишились доходов, поэтому и много людей, которые хотели бы смягчения режима самоизоляции, чтобы скорее начать зарабатывать», — заключил эксперт.

Автор: Егор Губернаторов
Теги: ВШЭ, коронавирус, самоизоляция, соцопросы
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