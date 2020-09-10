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Центр им. Гамалеи ответил Lancet на вопросы по вакцине от коронавируса

Фото: sputnikvaccine.com
Фото: sputnikvaccine.com

Центр им. Гамалеи, разработавший российскую вакцину от коронавируса, направил в международный научный журнал The Lancet ответы на вопросы зарубежных коллег, усомнившихся в результатах исследований вакцины. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает «РИА Новости».

Заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов в беседе с агентством уточнил, что представил в журнал The Lancet полноразмерный клинический протокол исследования вакцины. Он отметил, что данные статьи прошли тщательную экспертизу рецензентов журнала, которые перед публикацией задали все необходимые вопросы относительно ее содержания статьи и данных, на которых она была основана. Рецензенты получили «исчерпывающие ответы», сказал Логунов.

Ранее 10 сентября представитель The Lancet сообщил, что предложил российским исследователям ответить на вопросы коллег, возникших после публикации исследований о российской вакцине в журнале. Речь шла об открытом письме группы ученых из Италии, Великобритании и США, которое было размещено на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований.

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Материал дополняется.

Теги: вакцина, пандемия
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