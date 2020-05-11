Путин назвал предстоящую отмену ограничений не быстрым процессом

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Принятые в России санитарные меры позволяют перейти к поэтапному снятию ограничений. Однако процесс этот будет не быстрым. Об этом заявил президент Владимир Путин во время телеобращения к россиянам 11 мая, трансляцию которого вел телеканал РБК.

«Прежде всего, такой выход [из карантинных мер] не может быть одномоментным. Нужно делать это последовательно, осторожно, шаг за шагом», — сказал Путин.

Он добавил, что постепенное смягчение ограничительных мер должно проходить при строгом соблюдении санитарных требований, гарантирующих безопасность людей.

До этого президент заявил о решении не продлевать режим нерабочих дней в стране. По его словам, борьба с эпидемией коронавирусной инфекции не заканчивается, но «с 12 мая единый период нерабочих дней для всех отраслей завершается».