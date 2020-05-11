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Путин назвал предстоящую отмену ограничений не быстрым процессом

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Принятые в России санитарные меры позволяют перейти к поэтапному снятию ограничений. Однако процесс этот будет не быстрым. Об этом заявил президент Владимир Путин во время телеобращения к россиянам 11 мая, трансляцию которого вел телеканал РБК.

«Прежде всего, такой выход [из карантинных мер] не может быть одномоментным. Нужно делать это последовательно, осторожно, шаг за шагом», — сказал Путин.

Он добавил, что постепенное смягчение ограничительных мер должно проходить при строгом соблюдении санитарных требований, гарантирующих безопасность людей.

В России завершится период нерабочих дней
Общество
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

До этого президент заявил о решении не продлевать режим нерабочих дней в стране. По его словам, борьба с эпидемией коронавирусной инфекции не заканчивается, но «с 12 мая единый период нерабочих дней для всех отраслей завершается».

Путин призвал региональные власти при смягчении ограничительных мер «не руководствоваться общей калькой». Он напомнил, что из-за разной ситуации с эпидемией COVID-19 в субъектах принимаемые решения везде должны быть индивидуальными.

Теги: Владимир Путин, коронавирус, карантин
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