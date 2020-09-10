Росстат вернул полпроцента

Официальная оценка падения ВВП во втором квартале скорректирована

Росстат снизил оценку падения ВВП России с 8,5 до 8% во II квартале 2020 года, на который пришелся пик пандемии. Спад оказался меньше, чем в других странах, из-за не столь развитой сервисной экономики и низкой доли малого бизнеса

Фото: Роман Пименов / ТАСС

ВВП России во втором квартале 2020 года упал на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из обновленных данных Росстата. Предварительно госстатистика оценивала торможение российской экономики в 8,5%.

Уточнение оценки на 0,5 п.п. по сравнению с предварительными данными «обусловлено уточнениями статистической отчетности, представленной предприятиями, а также получением дополнительной информации от Банка России», объяснили в Росстате. Статистика финансового сектора, который в меньшей степени пострадал от пандемического кризиса, приходит и уточняется позже других отраслей, заметила экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.

Величины последующих уточнений ВВП за второй квартал 2020 года «могут быть более существенными», чем при регулярных пересмотрах квартальных оценок, уточнили в Росстате. Это связано с тем, что во время пика пандемии «произошло изменение устоявшихся тенденций и соотношений макроэкономических показателей, которые используются при предварительных оценках». Следующая оценка ВВП за второй квартал будет рассчитана методом использования доходов и методом формирования по источникам доходов на основе анализа спроса и предложения.

В 2020 году, впервые с 2009 года, на протяжении первых двух кварталов был зафиксирован отрицательный дефлятор ВВП, отражающий влияние цен в разных секторах, он составил минус 0,1 и минус 4,1% соответственно. В секторе добычи дефлятор валовой добавленной стоимости достиг минус 43%, что связано со снижением цен на нефть и газ.

Самые пострадавшие отрасли

Сильнее всего во втором квартале, когда действовали карантинные ограничения, сократилась добавленная стоимость в отраслях сервисной экономики, в том числе:

деятельность гостиниц и ресторанов (-56,9%);

деятельность в области культуры и спорта (-28,0%);

транспорт (-19,3%);

торговля (-12,7%);

прочие услуги населению (-28,6%).

Одновременно на фоне мирового сокращения спроса на энергоресурсы существенное падение наблюдалось в добывающей (-12,8%) и обрабатывающей промышленностях (-7,9%).

Сектор здравоохранения сократился на 8,5% во втором квартале, что связано со значительным сокращением объема платных медицинских услуг.

Финансовая и страховая деятельность, наоборот, показала прирост добавленной стоимости (+6,1%) за счет роста банковской деятельности. Российские вкладчики во втором квартале не снижали свою активность, значительная часть финансовых услуг продолжала оказываться в онлайн-режиме, отметила Донец.

Спад в России в сравнении с другими странами

Просадка российской экономики из-за пандемии оказалась более умеренной относительно других стран. Для сравнения: ВВП США во втором квартале рухнул на 9,5% в годовом выражении, ВВП Евросоюза — на 14,1%, ВВП Испании — на 22%, Франции — на 19%, Италии — на 17,3%.

В России не так развита сервисная экономика, а доля малого и среднего бизнеса намного меньше, чем в США и странах Евросоюза, заметила Донец. Малый и средний бизнес в России формирует всего 20,2% ВВП против около 80% в США, пояснила она.

Карантинные ограничения вводились в российских регионах неравномерно и с различной степенью жесткости, например, в промышленных субъектах РФ остановки производства фактически не было, указала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Развитые страны вводили большие пакеты финансовой поддержки как раз потому, что намеренно тормозили собственную экономику с целью снизить риски заболеваемости коронавирусом среди населения. Антикризисная программа в России была меньшего объема, потому что карантинные ограничения действовали не так долго и не столь жестко, считает Орлова.

Объем антикризисной поддержки в России (3,4–3,5% ВВП) меньше, чем в других странах, констатировал Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, а кредитные и гарантийные меры слабее. Для сравнения: объем антикризисной поддержки в Италии составил 54,6% ВВП, в США — 45,5%, в Германии — 35,4%, в Великобритании — 30,9%, во Франции — 19% ВВП.

Прогнозы по итогам года

За первое полугодие 2020 года ВВП сократился на 3,4% в годовом выражении, следует из данных Росстата. Министр финансов Антон Силуанов уже заявил, что по итогам 2020 года экономика России снизится менее чем на 4%, а могут быть даже «более позитивные фактические данные по экономике».

Официальный прогноз развития российской экономики с учетом пандемического кризиса (разрабатывает Минэкономразвития) до сих пор публично не представлен. По данным «Коммерсанта», ведомство прогнозирует сокращение ВВП России на 3,9% против 4,8% по предыдущим оценкам министерства. ЦБ ожидает сокращения ВВП по итогам 2020 года на 4,5–5,5% и восстановление в 2021 году на 3,5–4,5%.

Прогнозы российского правительства оптимистичнее оценок международных аналитиков: агентство Fitch прогнозирует спад российской экономики в 2020 году на 4,9%, Moody’s — на 5,5%. В июньском прогнозе МВФ ожидает сокращения экономики России на 6,6%.

Россия вернется к 1–1,5% роста ВВП, которые были до пандемии и карантинных ограничений, уверена Орлова. «Внутри российской экономики ничего не изменилось», — констатировала экономист.