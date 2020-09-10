Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 75,93 74,90 EUR Нал. 89,72 88,55 USD Бирж. 75,33 -0,96 EUR Бирж. 88,96 -0,85 USD ЦБ. 76,07 +0,11 EUR ЦБ. 89,57 -0,17 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 10397,00 +173,81 IMOEX 2876,07 -0,44% RTSI 1201,34 +1,00% Brent 40,85 +3,34% DJIA 27940,47 +1,60% Nasdaq 11141,56 +2,71%
Росстат вернул полпроцента
Лента новостей
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 сентября 08:49, Общество В Забайкалье мужчина украл и раздал нуждающимся 800 тыс. руб. 08:49, Общество Гол Кучерова за девять секунд до сирены принес «Тампе» победу в матче НХЛ 08:41, Спорт Искусство small talk: нетактичные вопросы в разных городах мира 08:35, РБК Стиль и glo РБК Pro: как устроены «умные» рестораны в Китае 08:22, PRO Американские сенаторы потребовали расширить санкции по «акту Магнитского» 08:09, Политика Вещатели предложили регулировать видео в Сети по правилам телевидения 08:00, Технологии и медиа Что случилось за ночь. Главные новости РБК 07:57, Общество Пальто, пиджак, обувь и сумка: какие вещи выбирают миллениалы 07:50, «РБК Стиль» и Hugo Boss СМИ узнали о блокировке Кипром санкций Евросоюза против Белоруссии 07:38, Политика Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе 07:03, РБК и Mercedes-Benz Застройщикам предсказали резкое увеличение числа облигационных займов 07:00, Бизнес Почему застройщики пойдут за деньгами на биржу 07:00, PRO Более трети россиян одобрили действия Лукашенко по подавлению протестов 06:59, Политика В ВОЗ сообщили о планах добиться полного отказа от трансжиров к 2023 году 06:47, Общество Определились подрядчики семи этапов трассы Москва — Казань на ₽464 млрд 06:11, Бизнес Российские лазеры для показа рекламы из космоса прошли испытания 05:56, Общество В Мексике полиция нашла обезглавленное тело журналиста 05:43, Общество Додо пицца, Револют и Gett: как они организовали командировки 05:29, РБК и Smartway Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины 04:56, Политика Помпео допустил причастность Москвы к инциденту с Навальным 04:52, Политика Замглавы Еврокомиссии сообщил о визите в Лондон из-за Brexit 04:47, Политика О чем поговорить с британцами кроме дождя и чая 03:55, РБК Стиль и glo Экс-кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая решила создать партию 03:55, Политика Разработчик «Новичка» назвал чушью новые данные об отравлении Навального 03:36, Политика Российские водители назвали свои требования к подержанным машинам 03:00, Авто Гендиректор «Спартака» допустил продажу Кокорина 02:50, Спорт Опробовать продажу добытой любителями рыбы разрешили лишь одному региону 02:32, Бизнес
Газета
Росстат вернул полпроцента
Газета № 046 (3213) (1009) Экономика,
0

Росстат вернул полпроцента

Официальная оценка падения ВВП во втором квартале скорректирована
Росстат снизил оценку падения ВВП России с 8,5 до 8% во II квартале 2020 года, на который пришелся пик пандемии. Спад оказался меньше, чем в других странах, из-за не столь развитой сервисной экономики и низкой доли малого бизнеса
Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

ВВП России во втором квартале 2020 года упал на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из обновленных данных Росстата. Предварительно госстатистика оценивала торможение российской экономики в 8,5%.

Уточнение оценки на 0,5 п.п. по сравнению с предварительными данными «обусловлено уточнениями статистической отчетности, представленной предприятиями, а также получением дополнительной информации от Банка России», объяснили в Росстате. Статистика финансового сектора, который в меньшей степени пострадал от пандемического кризиса, приходит и уточняется позже других отраслей, заметила экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.

Величины последующих уточнений ВВП за второй квартал 2020 года «могут быть более существенными», чем при регулярных пересмотрах квартальных оценок, уточнили в Росстате. Это связано с тем, что во время пика пандемии «произошло изменение устоявшихся тенденций и соотношений макроэкономических показателей, которые используются при предварительных оценках». Следующая оценка ВВП за второй квартал будет рассчитана методом использования доходов и методом формирования по источникам доходов на основе анализа спроса и предложения.

В 2020 году, впервые с 2009 года, на протяжении первых двух кварталов был зафиксирован отрицательный дефлятор ВВП, отражающий влияние цен в разных секторах, он составил минус 0,1 и минус 4,1% соответственно. В секторе добычи дефлятор валовой добавленной стоимости достиг минус 43%, что связано со снижением цен на нефть и газ.

Самые пострадавшие отрасли

Сильнее всего во втором квартале, когда действовали карантинные ограничения, сократилась добавленная стоимость в отраслях сервисной экономики, в том числе:

  • деятельность гостиниц и ресторанов (-56,9%);
  • деятельность в области культуры и спорта (-28,0%);
  • транспорт (-19,3%);
  • торговля (-12,7%);
  • прочие услуги населению (-28,6%).

Одновременно на фоне мирового сокращения спроса на энергоресурсы существенное падение наблюдалось в добывающей (-12,8%) и обрабатывающей промышленностях (-7,9%).

Сектор здравоохранения сократился на 8,5% во втором квартале, что связано со значительным сокращением объема платных медицинских услуг.

Финансовая и страховая деятельность, наоборот, показала прирост добавленной стоимости (+6,1%) за счет роста банковской деятельности. Российские вкладчики во втором квартале не снижали свою активность, значительная часть финансовых услуг продолжала оказываться в онлайн-режиме, отметила Донец.

Спад в России в сравнении с другими странами

Просадка российской экономики из-за пандемии оказалась более умеренной относительно других стран. Для сравнения: ВВП США во втором квартале рухнул на 9,5% в годовом выражении, ВВП Евросоюза — на 14,1%, ВВП Испании — на 22%, Франции — на 19%, Италии — на 17,3%.

В России не так развита сервисная экономика, а доля малого и среднего бизнеса намного меньше, чем в США и странах Евросоюза, заметила Донец. Малый и средний бизнес в России формирует всего 20,2% ВВП против около 80% в США, пояснила она.

Карантинные ограничения вводились в российских регионах неравномерно и с различной степенью жесткости, например, в промышленных субъектах РФ остановки производства фактически не было, указала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Развитые страны вводили большие пакеты финансовой поддержки как раз потому, что намеренно тормозили собственную экономику с целью снизить риски заболеваемости коронавирусом среди населения. Антикризисная программа в России была меньшего объема, потому что карантинные ограничения действовали не так долго и не столь жестко, считает Орлова.

Объем антикризисной поддержки в России (3,4–3,5% ВВП) меньше, чем в других странах, констатировал Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, а кредитные и гарантийные меры слабее. Для сравнения: объем антикризисной поддержки в Италии составил 54,6% ВВП, в США — 45,5%, в Германии — 35,4%, в Великобритании — 30,9%, во Франции — 19% ВВП.

Прогнозы по итогам года

За первое полугодие 2020 года ВВП сократился на 3,4% в годовом выражении, следует из данных Росстата. Министр финансов Антон Силуанов уже заявил, что по итогам 2020 года экономика России снизится менее чем на 4%, а могут быть даже «более позитивные фактические данные по экономике».

Официальный прогноз развития российской экономики с учетом пандемического кризиса (разрабатывает Минэкономразвития) до сих пор публично не представлен. По данным «Коммерсанта», ведомство прогнозирует сокращение ВВП России на 3,9% против 4,8% по предыдущим оценкам министерства. ЦБ ожидает сокращения ВВП по итогам 2020 года на 4,5–5,5% и восстановление в 2021 году на 3,5–4,5%.

Прогнозы российского правительства оптимистичнее оценок международных аналитиков: агентство Fitch прогнозирует спад российской экономики в 2020 году на 4,9%, Moody’s — на 5,5%. В июньском прогнозе МВФ ожидает сокращения экономики России на 6,6%.

Россия вернется к 1–1,5% роста ВВП, которые были до пандемии и карантинных ограничений, уверена Орлова. «Внутри российской экономики ничего не изменилось», — констатировала экономист.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: ВВП России , Росстат , кризис , пандемия , экономика
Материалы по теме
Минфин понизил оценку дефицита бюджета в 2020 году до 4% ВВП Экономика
ВВП Китая за полгода упал на 1,6% Экономика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter