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«Россия» прирастает долгами Utair
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«Россия» прирастает долгами Utair
Газета № 044 (3211) (0809) Бизнес,
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«Россия» прирастает долгами Utair

Кредиты системообразующего авиаперевозчика концентрируются в одном банке
Банк «Россия» продолжил наращивать свою долю в синдикате кредиторов Utair и выкупил долги перевозчика у всех частных банков, в том числе у МТС Банка, требовавшего обанкротить авиакомпанию
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Банк «Россия», один из крупнейших кредиторов авиакомпании Utair, скупил ее долги у всех частных банков. Теперь доля «России» в синдикате кредиторов составляет почти 48%. Об этом РБК сообщили два источника — близкий к участникам переговоров о реструктуризации долгов и собеседник в одном из банков, продавших свою долю.

Какие банки избавились от долга Utair

Выкупались долги в рамках двух синдицированных кредитов, которые есть у авиакомпании, сообщили два источника РБК. Один из них — 12-летний на общую сумму 23,7 млрд руб., второй — семилетний на 15,3 млрд руб. Изначально в синдикат входили 11 банков. У «России» до апреля доля в двух кредитах составляла 26,4% (10,3 млрд руб.). Но весной банк увеличил свою долю примерно до 37% — тогда банк выиграл объявленный Московским кредитным банком тендер по продаже долгов Utair (9,7%), а также выкупил долги перевозчика перед банком «Оренбург» (0,4%) и Сургутнефтегазбанком (0,58%).

В рамках новых сделок речь идет о кредитах от четырех банков на сумму около 4 млрд руб., чьи доли в синдикате были небольшими: ЮниКредит Банк (8,8%), «Уралсиб» (0,5%), требовавший признать Utair банкротом МТС Банк (1,4%) и НИКО-банк (0,2%), утверждают источники РБК.

«Россия» выкупает долги каждого банка с дисконтом — за 25% от суммы долга компании перед кредитором, сообщил РБК источник, близкий к одной из сделок. По его словам, это сумма без учета процентов и штрафов.

Помимо банка «Россия» в числе крупнейших кредиторов остаются Сбербанк (12,8% от двух кредитов, или 4,99 млрд руб.; также у Utair есть отдельный от синдицированных кредит от Сбербанка на 17,4 млрд руб.) и банк «Траст» — 35,6%, или 13,88 млрд руб. Также в синдикате остался один кредитор с небольшой долей — госкорпорация ВЭБ.РФ (3,6%), первоначальным кредитором был ее дочерний банк «Глобэкс».

Реструктуризация Utair

В декабре 2018 года авиакомпания объявила о реструктуризации трех кредитов (двух от синдиката и одного — от Сбербанка), предоставленных в 2015 году. В компании объясняли реструктуризацию долга волатильностью на рынке из-за роста цен на топливо и валютного курса. Кредиторы Utair предлагали различные планы реструктуризации, но до сих пор прийти к единому решению не удалось. В июне 2020 года компания допустила четвертый по счету дефолт по кредитам, этим летом перевозчик объяснил отсрочку пандемией COVID-19.

Представители ВЭБ.РФ, Сбербанка и «Траста» отказались от комментариев. РБК направил запрос в банк «Россия», в саму авиакомпанию и ее консультанту Райффайзенбанку.

Зачем банку «Россия» выкупать плохие долги

В наращивании доли в синдикате могут быть заинтересованы клиенты «России», предположил директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков. Впоследствии, по его версии, они смогут вместе с кредитором реализовать какой-либо крупный проект в области авиаперевозок, «например организацию нового хаба или увеличение маршрутной сети за счет маршрутов Utair».

Компания Utair, по данным Росавиации за первое полугодие, занимает шестое место среди российских авиакомпаний. С января по июль компания перевезла 2,2 млн пассажиров. По итогам 2019 года перевозчик достиг операционной прибыли в размере 1,5 млрд руб. В начале апреля 2020 года Utair вошла в список системообразующих компаний.

Приостановка международных полетов в конце марта и снижение пассажиропотока оказали влияние и на Utair — например, перевозчик в апреле допускал приостановку платежей за самолеты. Пассажиропоток компании в апреле упал на 89,4% к прошлому году (65,7 тыс. человек), в мае — на 90% (67 тыс.). В результате авиакомпания договорилась с «ВТБ-Лизингом» об отсрочке по платежам за лизинг лайнеров.

Для всех сторон это ситуация win-win, отмечает главный редактор Avia.ru Роман Гусаров. «Даже при хорошей экономической ситуации авиакомпания не смогла бы зарабатывать, вкладываться в развитие и одновременно погашать долг. Поэтому небольшие кредиторы заинтересованы в том, чтобы избавиться от плохого долга», — отметил он. Госбанкам же продавать многомиллиардные долги с огромным дисконтом просто невыгодно, отмечает Гусаров. По его словам, авиакомпания выиграет, поскольку небольшие кредиторы часто настаивали на ее банкротстве и угроза срыва реструктуризации теперь минимальная.

Авторы: Мария Кокорева, Павел Казарновский.
Теги: Utair , Банк Россия , долги
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