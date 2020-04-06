Utair допустила приостановку платежей за самолеты из-за коронавируса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 апреля
USD ЦБ: 76,41 (-1,33) Quote, 12:50
Курс евро на 7 апреля
EUR ЦБ: 82,63 (-3,1) Quote, 12:50
«Новая газета» узнала о заражении сотрудников больницы в Сыктывкаре Общество, 19:29 РЖД продлили срок возврата денег за невозвратные билеты из-за вируса Общество, 19:26 В Башкирии у пяти медработников заподозрили коронавирус Общество, 19:14 Марат Сафин выиграл виртуальный US Open Спорт, 19:14 Глава Забайкалья после рекомендации из Москвы отменил сухой закон Общество, 19:09 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:04 Как учиться в Гарварде задаром: онлайн-курсы университетов Лиги плюща Экономика образования, 18:58  Суд оштрафовал выгуливавшего собаку на Патриарших прудах москвича Общество, 18:55 Криптоиндустрия не защищена от последствий коронавируса Крипто, 18:54 Минпросвещения предложило новые даты проведения ЕГЭ Общество, 18:50 Туристы из России застряли в аэропорту Токио из-за карантина Общество, 18:49 Банк «Уралсиб» запустил механизмы поддержки для малого бизнеса Пресс-релиз, 18:48 Цена на нефть Brent упала на 7% в ожидании встречи ОПЕК+ Quote, 18:44 Utair допустила приостановку платежей за самолеты из-за коронавируса Бизнес, 18:41
Пандемия коронавируса ,  
0 

Utair допустила приостановку платежей за самолеты из-за коронавируса

Авиакомпания договаривается о приостановке лизинговых платежей из-за коронавируса и экономического кризиса. Utair рассчитывает реструктурировать кредиты на 56 млрд руб. к концу июня
Фото: Леонид Фаерберг / Global Look Press

Авиакомпания Utair, входящая в топ-6 российских авиакомпаний, рассматривает возможность приостановить платежи по финансовому лизингу, включающие плату за аренду самолетов, из-за пандемии COVID-19. Об этом говорится в пояснениях к ее отчету по РСБУ за 2019 год, опубликованному 6 апреля.

По итогам 2019 года компания получила операционную прибыль 1,5 млрд руб. против убытка на 2,3 млрд руб. годом ранее. Чистый убыток увеличился в 3,3 раза и составил 14,4 млрд руб. Выручка выросла на 1%, до 59,2 млрд руб. Среди неблагоприятных факторов представители перевозчика назвали убытки за 2014–2015 годы в период предыдущего экономического кризиса, рост цен на авиакеросин в 2018 году, пандемию коронавируса и падение цен на нефть в первом квартале 2020 года. «Перечисленные факторы указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Utair продолжать свою деятельность непрерывно», — предупреждает авиакомпания.

Сейчас Utair ведет переговоры с лизингодателями, следует из отчета. Речь идет о приостановке лизинговых платежей и снижении процентных ставок. Ранее Utair договорилась с «ВТБ Лизингом» о переносе платежей за три Boeing 767-200. Всего у компании 64 лайнера.

Авиакомпания также планирует завершить реструктуризацию задолженностей по кредитам на 56,5 млрд руб. к концу первого полугодия 2020 года, говорится в отчете. В конце 2018-го Utair столкнулась с нехваткой ликвидности и допустила дефолт по одному из кредитов, после чего начала переговоры с банками о реструктуризации.

Глава одного из крупнейших кредиторов Utair — Сбербанка Герман Греф в феврале заявил, что переговоры о реструктуризации ее задолженности находятся в финальной стадии. Но банк «Траст», еще один крупный кредитор, не поддерживает вариант реструктуризации, который предложила авиакомпания, сказал РБК представитель банка. «Предложение списать большую часть долга не может быть принято банком», — пояснил он.

РБК направил запрос в пресс-службу Utair.

Автор: Мария Кокорева
Теги: Utair, коронавирус
Материалы по теме
Utair назвал ложной информацию о возгорании двигателя самолета в Сургуте
Общество
Utair написала новую стратегию с обновлением парка и выходом на прибыль
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter