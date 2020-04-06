Utair допустила приостановку платежей за самолеты из-за коронавируса

Авиакомпания договаривается о приостановке лизинговых платежей из-за коронавируса и экономического кризиса. Utair рассчитывает реструктурировать кредиты на 56 млрд руб. к концу июня

Фото: Леонид Фаерберг / Global Look Press

Авиакомпания Utair, входящая в топ-6 российских авиакомпаний, рассматривает возможность приостановить платежи по финансовому лизингу, включающие плату за аренду самолетов, из-за пандемии COVID-19. Об этом говорится в пояснениях к ее отчету по РСБУ за 2019 год, опубликованному 6 апреля.

По итогам 2019 года компания получила операционную прибыль 1,5 млрд руб. против убытка на 2,3 млрд руб. годом ранее. Чистый убыток увеличился в 3,3 раза и составил 14,4 млрд руб. Выручка выросла на 1%, до 59,2 млрд руб. Среди неблагоприятных факторов представители перевозчика назвали убытки за 2014–2015 годы в период предыдущего экономического кризиса, рост цен на авиакеросин в 2018 году, пандемию коронавируса и падение цен на нефть в первом квартале 2020 года. «Перечисленные факторы указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Utair продолжать свою деятельность непрерывно», — предупреждает авиакомпания.

Сейчас Utair ведет переговоры с лизингодателями, следует из отчета. Речь идет о приостановке лизинговых платежей и снижении процентных ставок. Ранее Utair договорилась с «ВТБ Лизингом» о переносе платежей за три Boeing 767-200. Всего у компании 64 лайнера.

Авиакомпания также планирует завершить реструктуризацию задолженностей по кредитам на 56,5 млрд руб. к концу первого полугодия 2020 года, говорится в отчете. В конце 2018-го Utair столкнулась с нехваткой ликвидности и допустила дефолт по одному из кредитов, после чего начала переговоры с банками о реструктуризации.

Глава одного из крупнейших кредиторов Utair — Сбербанка Герман Греф в феврале заявил, что переговоры о реструктуризации ее задолженности находятся в финальной стадии. Но банк «Траст», еще один крупный кредитор, не поддерживает вариант реструктуризации, который предложила авиакомпания, сказал РБК представитель банка. «Предложение списать большую часть долга не может быть принято банком», — пояснил он.