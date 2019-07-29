Utair предложила банкам новые условия реструктуризации кредитов

Авиакомпания Utair решила улучшить предложение банкам по реструктуризации кредитов на 60 млрд руб. Перевозчик предлагает повышать процентную ставку с символических 0,01% до 9%, а также уменьшить 35-летний срок выплат

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Utair 12 июля направила банкам очередные предложения по реструктуризации кредитов авиакомпании на 56,5 млрд руб. Перевозчик допустил повышение процентной ставки до 9% в крупнейшем синдицированном кредите (23,7 млрд руб.), а также сокращение срока по некоторым кредитным линиям, сообщили РБК два источника среди банков-кредиторов и один источник, ознакомившийся с предложениями.

При этом, как говорит РБК источник в одном из банков, условия по-прежнему не устраивают ряд кредиторов, они продолжают обсуждение.

Структура долга Utair У авиакомпании два семилетних кредита — на 15,4 млрд руб. от синдиката из 11 банков и на 17,4 млрд руб. от Сбербанка. Проценты по ним Utair должна выплачивать два раза в год — 20 декабря и 20 июня. Синдикат из 11 банков также выдал компании 12-летний кредит на 23,7 млрд руб. Кроме того, компания должна 13,3 млрд руб. держателям рублевых облигаций и еще 6 млрд руб. — структурам своего прежнего акционера, «Сургутнефтегаза».

Как Utair улучшила предложения банкам

Авиакомпания предлагает выплачивать долг в 12-летнем синдикате (23,7 млрд руб.) под символические 0,01% и удлинить его до 35 лет, но как только будут достигнуты определенные уровни ковенант (отношение долга к доналоговой прибыли) — ставка автоматически вырастет до 9%. Целевые ковенанты еще обсуждаются. Семилетний синдицированный кредит 15,4 млрд руб. авиакомпания предлагает разбить на две части, но уже в соотношении 40 на 60 (ранее было 50 на 50). «40% кредита [6,16 млрд руб.] удлинить до 35 лет под 0,01%. А оставшиеся 60% [9,24 млрд руб.] удлинить на срок до десяти лет под 7,5%», — говорит РБК источник, близкий к банкам-кредиторам.