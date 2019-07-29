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Utair предложила банкам новые условия реструктуризации кредитов
Авиакомпания Utair решила улучшить предложение банкам по реструктуризации кредитов на 60 млрд руб. Перевозчик предлагает повышать процентную ставку с символических 0,01% до 9%, а также уменьшить 35-летний срок выплат
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Utair 12 июля направила банкам очередные предложения по реструктуризации кредитов авиакомпании на 56,5 млрд руб. Перевозчик допустил повышение процентной ставки до 9% в крупнейшем синдицированном кредите (23,7 млрд руб.), а также сокращение срока по некоторым кредитным линиям, сообщили РБК два источника среди банков-кредиторов и один источник, ознакомившийся с предложениями.

При этом, как говорит РБК источник в одном из банков, условия по-прежнему не устраивают ряд кредиторов, они продолжают обсуждение.

Структура долга Utair

У авиакомпании два семилетних кредита — на 15,4 млрд руб. от синдиката из 11 банков и на 17,4 млрд руб. от Сбербанка. Проценты по ним Utair должна выплачивать два раза в год — 20 декабря и 20 июня. Синдикат из 11 банков также выдал компании 12-летний кредит на 23,7 млрд руб. Кроме того, компания должна 13,3 млрд руб. держателям рублевых облигаций и еще 6 млрд руб. — структурам своего прежнего акционера, «Сургутнефтегаза».

Как Utair улучшила предложения банкам

Авиакомпания предлагает выплачивать долг в 12-летнем синдикате (23,7 млрд руб.) под символические 0,01% и удлинить его до 35 лет, но как только будут достигнуты определенные уровни ковенант (отношение долга к доналоговой прибыли) — ставка автоматически вырастет до 9%. Целевые ковенанты еще обсуждаются. Семилетний синдицированный кредит 15,4 млрд руб. авиакомпания предлагает разбить на две части, но уже в соотношении 40 на 60 (ранее было 50 на 50). «40% кредита [6,16 млрд руб.] удлинить до 35 лет под 0,01%. А оставшиеся 60% [9,24 млрд руб.] удлинить на срок до десяти лет под 7,5%», — говорит РБК источник, близкий к банкам-кредиторам.

При этом, по данным собеседников РБК, Utair предлагает два варианта по второй части семилетнего кредита: с амортизацией со второго года и с амортизацией в конце срока выплат. В первом варианте со второго года (ежегодно) будет накапливаться амортизация в размере 7,5% основного долга, процентная ставка — 0,01%. При этом финальное погашение тела долга и отложенных процентов предусматривается лишь в последние три года. Второй вариант — перевозчик будет обслуживать долг сразу под процентную ставку 7,5%, а амортизация основного долга рассчитана на последние два года.

«При этом срок 35 лет обсуждаемый, можно его сократить. А соотношение 60 на 40 по семилетнему синдикату может быть изменено в лучшую для кредиторов сторону при условии удлинения срока с 10 до 15 лет», — говорит источник РБК. Источники РБК не назвали новые условия Utair по кредиту Сбербанка на 17,4 млрд руб.

В качестве залога авиакомпания предложила акции аэропорта Сургут (56%), а также воздушные судна, двигатели, земельные участки и здания. Кроме того, перевозчик закажет за свой счет у аудиторской компании KPMG оценку финмодели. Ранее авиакомпания заявляла, что будет продавать 50% в авиационно-сервисной компании UTG для выплаты процентов.

РБК направил запрос в авиакомпанию Utair, а также в Сбербанк и «Траст» (одни из крупнейших кредиторов перевозчика). Представитель Raiffeisenbank, консультанта Utair по реструктуризации задолженности, отказался от комментариев.

Что просили кредиторы

В конце мая, как сообщал РБК, авиакомпания предложила банкам пролонгировать кредиты на 31,4 млрд руб. на 35 лет под символические 0,01%. Такой срок предлагался для 12-летнего кредита (23,7 млрд руб.) и 50% семилетнего кредита (7,7 млрд из 15,4 млрд руб.), выданных синдикатами из 11 банков в конце 2015 года.

Вторую половину семилетнего синдицированного кредита и семилетнего кредита перед Сбербанком авиакомпания предлагала «удлинить» до 10–15 лет «под рыночную ставку» — около 8% годовых. При этом разбить процентную ставку на две части: 4% выплачивать регулярно, еще 4% откладывать как проценты на уплату в будущем. Но кредиторов такие предложения не устроили. Об этом говорили председатель правления банка «Траст» Александр Соколов и зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Как сообщали источники РБК, кредиторы ограничивали срок пролонгации 15 годами, а в качестве обеспечения по реструктурированным кредитам требовали поручительство «Сургутнефтегаза» (до последнего времени его структуры контролировали авиакомпанию) и госгарантии от Ханты-Мансийского автономного округа, который также является совладельцем компании.

Автор: Мария Кокорева
Теги: UTair, Кредиты
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