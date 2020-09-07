Капвложения меняют плюс на вычет

Зачем власти предложили новый порядок компенсаций по инвестициям в инфраструктуру

Минэкономразвития предложило поправки в закон о защите и поощрении капиталовложений: вместо субсидий за новую инфраструктуру инвесторы смогут рассчитывать на налоговый вычет. Это может быть связано с желанием сократить госрасходы

Андрей Белоусов и Максим Решетников (слева направо) (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Министр экономического развития Максим Решетников предложил заменить механизм предоставления субсидий в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) на налоговый вычет, сообщила пресс-служба Минэкономразвития в пятницу, 4 сентября.

Речь идет о возмещении затрат инвесторов на инфраструктуру, предусмотренном законом о СЗПК, который вступил в силу 1 апреля 2020 года. Минэкономразвития подготовит поправки в этот закон и Налоговый кодекс, следует из комментария ведомства.

Накануне, 3 сентября, первый замминистра экономического развития Андрей Иванов (куратор нового механизма привлечения инвестиций) на встрече с первым вице-премьером Андреем Белоусовым сказал, что эти поправки, которые Минэкономразвития разрабатывает вместе с Минфином, планируется внести в течение двух недель и в середине сентября можно будет начинать работу по проектам.

Зачем понадобились поправки в новый закон

Налоговый вычет вместо субсидий «позволит существенно упростить процедуру и сократить сроки возмещения затрат на инфраструктуру за счет вновь поступающих налогов», отметил Решетников (его слова передала пресс-служба министерства). Он уточнил, что все ранее согласованные подходы — заявительный порядок, подтверждение обоснованности расходов технологическим и ценовым аудитом и госэкспертизой — будут сохранены.

Как пояснили РБК в пресс-службе Минэкономразвития, разрабатываемый механизм предоставления налогового вычета предполагает, что часть затрат инвестора на инфраструктуру будет вычитаться из налогов от реализованного проекта.

Замена субсидий на налоговый вычет может быть связана с желанием властей максимально сократить расходы бюджета, поэтому они отказываются от прямой поддержки инвесторов и переносят выплаты на будущие периоды, предполагает руководитель InfraONE Research Александра Галактионова. По оценке Минфина, дефицит бюджета в 2020 году может составить до 5% ВВП, в связи с этим ведомство планировало увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб., говорил в июле замминистра финансов Владимир Колычев.

Эксперты указывают на несколько особенностей такой замены компенсации затрат.

Замена субсидии на возмещение средств на налоговый вычет никак не меняет условия для бизнеса, указывает Галактионова. В законе уже говорится, что власти готовы возмещать затраты только из средств, которые генерирует сам проект, объясняет она. Нужно построить объект, заплатить налоги и только потом ждать возмещения. Согласно закону инвестору может быть в течение пяти лет возмещено до 50% понесенных затрат на объекты необходимой проекту инфраструктуры и в течение десяти лет — до 100% затрат на объекты сопутствующей инфраструктуры, необходимой не только проекту, но и иным потребителям, в том числе населению близлежащих территорий. Но не факт, что проект сгенерирует большой объем налогов, добавляет эксперт.

После уточнения Минэкономразвития руководитель InfraONE Research Александра Галактионова изменила свой комментарий. В первоначальном комментарии она отмечала, что в случае замены субсидий на налоговый вычет «с большой вероятностью интерес инвесторов к СЗПК снизится, потому что условия для бизнеса существенно ухудшатся».

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов видит плюсы в поправке: повышение прозрачности при возмещении затрат на инфраструктуру в рамках СЗПК, а также упрощение администрирования со стороны государства механизма возмещения затрат.

Аналитик АКРА Альфия Васильева напоминает, что налоговые вычеты — довольно известный инструмент, широко применяемый при реализации проектов на принципах государственно-частного партнерства, и некоторые аспекты его применения уже вызывали споры у участников рынка. Например, с января 2018 года государство перестало возмещать НДС с вложений бюджета. Но в числе пострадавших оказались крупные инвестиционные проекты, в том числе автодороги и мосты.

Васильева считает, что эффективность замены субсидий на налоговый вычет в СЗПК будет зависеть от качества и детальности проработки меры. В целом, если инструмент действительно на практике позволит получить более быструю помощь без бюрократизации процесса, это может иметь позитивный эффект, замечает она. «Думаю, даже в этом случае над СЗПК еще предстоит большая работа и в будущем мы еще увидим предложения, направленные на оптимизацию закона, это неизбежно в текущих реалиях», — заключает аналитик.

«Мы приветствуем предложение Министерства экономического развития, вместе с тем надо учитывать, что из-за долгого срока окупаемости крупных инфраструктурных проектов и высокой долговой нагрузки существенные налоговые платежи появляются только через 10–15 лет», — передал РБК через пресс-службу глава «ВТБ Инфраструктурный холдинг» Олег Панкратов. Поэтому комбинированный подход (налоговый вычет и субсидии в зависимости от конкретного объема проекта) может быть более эффективен в этом случае, добавил он. РБК направил запросы и другим крупнейшим участникам инфраструктурного рынка — Сбербанку и Газпромбанку.

Как менялся закон о поощрении инвестиций

Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений 1 апреля. Но пока заключить соглашения в рамках этого документа нельзя: к нему еще требуется принять ряд подзаконных актов.

Минфин начал работать над законом о поощрении инвестиций два года назад, после того как Белоусов, бывший на тот момент помощником президента, предложил изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов экспортеров ненефтегазовых секторов для выполнения майских указов Владимира Путина.

Владельцам крупных компаний при участии Минфина и других ведомств удалось убедить правительство и Путина в необходимости вместо этого разработать механизмы для стимулирования инвестиций. Законопроект о поощрении капиталовложений готовил Минфин, одним из авторов документа был замминистра финансов Андрей Иванов, в июле 2020 года он перешел в Минэкономразвития. С тех пор документ неоднократно видоизменялся: его критиковали и РСПП, и Белоусов, и Дмитрий Козак, занимавший пост вице-премьера и курировавший промышленность.

После критики со стороны главы Сбербанка Германа Грефа в начале февраля 2020 года из документа исключили соглашения, которые заключаются на условиях государственно-частного партнерства, и концессии, широко используемые при реализации инфраструктурных проектов. Глава РСПП Александр Шохин предупреждал, что иначе принятие закона могло привести к остановке реализации 200 проектов.