Минфин ответил на претензии Грефа к проекту закона о защите инвестиций

Замглавы Минфина заявил, что законопроект о защите инвестиций сделает более управляемыми риски инфраструктурных проектов и защитит инвесторов. Но Минтранс и Герман Греф просили исключить эти проекты из-под его действия

Андрей Иванов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) должен распространяться на новые инфраструктурные проекты, чтобы не допустить роста забалансовых обязательств бюджета, заявил журналистам замминистра финансов Андрей Иванов. Для новых проектов, реализуемых на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП), и концессий будет предусмотрен переходный период: регулироваться законом они будут через два года после окончательного принятия законопроекта. Концессии, заключенные до этой даты, не подпадут под действие документа.

Таков был ответ Иванова на претензии президента Сбербанка Германа Грефа и Минтранса, требовавших, как сообщила газета «Ведомости», исключить проекты ГЧП и концессии из-под действия СЗПК. По их мнению, в случае с инфраструктурными проектами заранее обосновать все расходы и риски, как требует законопроект Минфина, проблематично. Вдобавок сроки действия концессий неограниченны, а в соглашениях в рамках законопроекта неизменность условий ведения бизнеса предлагается зафиксировать на шесть, 15 или 20 лет. Глава РСПП Александр Шохин также выступал за исключение подобных проектов из-под действия СЗПК, предупреждая, что принятие закона может привести к остановке реализации 200 проектов.

Замглавы Минфина отметил, что сейчас, по оценкам экспертов, забалансовые обязательства бюджета по проектам ГЧП и концессиям уже достигают 3 трлн руб., и их увеличение может привести к невыполнению государством своих обязательств. «Мы предлагаем зафиксировать риски и обязательства специальными реестрами. Поэтому те, кто говорят, что инфраструктурные проекты нужно исключить, работают против инвесторов», — заявил он.

РБК направил запросы в пресс-службы Минтранса и Сбербанка.

По словам Иванова, на слушаниях в Госдуме СЗПК, который пока прошел только первое чтение (второе назначено на 20 января 2020 года), также предлагали распространить на финансовый сектор. Но Центробанк выступил против, поскольку считает эту отрасль достаточно регулируемой и располагающей предсказуемыми условиями для инвесторов, пояснил чиновник.