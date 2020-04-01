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Путин подписал закон о защите и поощрении инвестиций в России

Закон распространяется на компании, которые заключили договор с государством. Их инвестиции в сфере культуры и спорта должны превышать 250 млн руб., в обрабатывающем производстве — 1,5 млрд. В других сферах — 5 млрд руб.
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации.

Цель закона — создание «предсказуемых и благоприятных условий» для инвестиционных проектов, а также для ведения бизнеса. Он действует в отношении компаний, которые заключили с государством договоры на реализацию отдельного инвестиционного проекта (СЗПК).

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Документ гарантирует, что для них не будут меняться налоговые условия, а также условия использования земли на срок от шести до 20 лет. Закон внедряет механизм возмещения затрат инвесторов на энергетическую, транспортную, коммунальную, социальную и цифровую инфраструктуры в объеме уплаченных налогов. В документе также прописано, какой объем инвестиций должен быть осуществлен для получения подобного поощрения.

В области культуры, спорта, здравоохранения и образования объем инвестиций должен быть не менее 250 млн руб., в сфере сельского хозяйства, цифровой экономики, а также экологии — от 500 млн руб. В сфере обрабатывающего производства сумма должна составлять не менее 1,5 млрд руб., а в других отраслях — от 5 млрд руб.

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Госдума приняла законопроект в третьем чтении 19 марта. Совет Федерации одобрил документ 25 марта. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что государству нужно поддерживать инвестиции в российскую экономику, «учитывая непростую ситуацию на рынках, учитывая стоимость нефти».

В понедельник, 30 марта, цена на сорт российской нефти Urals опустилась до $13, а стоимость Brent — до $25,39 за баррель.

Автор: Александра Хрисанфова
Теги: инвестиции, федеральный закон, Владимир Путин
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