Минфин ужесточит условия для концессий после критики Грефа

Концессии и ГЧП будут проходить оценку эффективности в правительстве, а гарантии государства под них будут распространяться лишь на 20 лет. Такую альтернативу предложил Минфин, исключив эти форматы из инвестиционного кодекса

Андрей Иванов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Минфин исключил предприятия на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессий, широко используемые при реализации инфраструктурных проектов, из-под действия законопроекта о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Это следует из последней версии законопроекта, подготовленной ко второму чтению в Госдуме (дата обсуждения пока не назначена). РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердил источник, знакомый с его содержанием.

Накануне замглавы Минфина Андрей Иванов заявил на специальном совещании в Общественной палате, что в законопроект планируется внести существенные поправки, например исключить из него господдержку, писали «Известия». В Минфине изданию пояснили, что из законопроекта также исключат соглашения ГЧП и концессии, но отметили, что в действующие законы, посвященные этим форматам, будут внесены поправки: они будут касаться контроля и учета обязательств государства перед инвесторами. Представитель Минфина не ответил на запрос РБК на момент публикации.

РБК разбирался, как Минфин теперь предлагает регулировать концессии и ГЧП.

Как Минфин решил регулировать концессии

Как следует из пакета документов к регулированию СЗПК, Минфин предлагает: