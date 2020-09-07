Сахар за счет мяса и хлеба

Эксперты ВШЭ оценили изменение покупательной способности россиян

Покупательная способность россиян во втором квартале 2020 года упала по половине основных продуктов питания до минимума за последние десять лет, следует из расчетов Института «Центр развития» ВШЭ

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, снизилась до минимума с 2011 года по 12 из 24 основных продуктов питания (среди них — белый и ржаной хлеб, говядина, рыба, рис, яблоки, молоко, сливочное масло, черный чай и др.), следует из сентябрьского обзора Института «Центра развития» ВШЭ «Комментарии о государстве и бизнесе».

Долгосрочный максимум покупательной способности денежных доходов во втором квартале 2020 года был достигнут только по одному основному продукту питания. Им стал сахар, который является одним из самых вредных продуктов, замечает автор обзора — замдиректора института Светлана Мисихина.

Покупательная способность определяется динамикой денежных доходов населения и потребительских цен. Отношение среднедушевых денежных доходов (32,85 тыс. руб.) к величине прожиточного минимума в среднем на душу населения (11,47 тыс. руб.) во втором квартале 2020 года достигло минимума за последние десять лет (с 2011 по 2020 год), составив 286,5%.

Согласно исследованию Росстата о рационе питания населения за 2018 год (проводится один раз в пять лет), треть расходов российских семей (34,3%) идет на покупку продуктов питания. При этом доля семей, у которых достаточно средств, чтобы покупать именно ту еду, которая им нравится, сократилась с 52,3% в 2013 году до 51,7% в 2018-м.

Росстат пересмотрит оценку падения доходов

Пандемия COVID-19 и ограничительные карантинные меры привели к резкому падению доходов. Во втором квартале 2020 года, во время которого действовали наиболее жесткие ограничения и режим самоизоляции населения, реальные располагаемые денежные доходы россиян упали сразу на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из первой оценки Росстата. Это стало рекордным квартальным сокращением в XXI веке.

Спад наблюдался во всех компонентах доходов, но наибольший вклад внесло обрушение доходов от предпринимательской деятельности на 41% к первому кварталу, указав на социальную группу, понесшую наибольший урон от кризиса. Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, что стало самым низким квартальным значением показателя как минимум с 2000 года.

При этом, скорее всего, Росстат произведет переоценку доходов населения за второй квартал 2020 года, как это было сделано для данных за первый квартал текущего года, предупреждает Мисихина. При дооценке Росстатом доходов за первый квартал заметно изменилась структура денежных доходов населения по источникам их поступления. Это же может случиться и с данными за второй квартал 2020 года, прежде всего за счет доучета влияния антикризисных социальных выплат населению. К доходам семей с детьми, по оценке экономиста, должно было добавиться примерно 270 млрд руб. Однако, по оценке Росстата, итоговый прирост социальных выплат во втором квартале 2020 года по отношению к первому кварталу составил всего 74 млрд руб.

Уровень безработицы в июле достиг 6,3% от рабочей силы. За год, относительно июля 2019 года, численность безработных в России выросла на 40,6% и составила 4,73 млн человек. Под влиянием экономических и социальных последствий кризиса уровень бедности в 2020 году, по оценке правительства, возрастет на 1 п.п., до 13,3% от общей численности населения России.

Статистика по зарплатам вызывает вопросы

Объем поступлений НДФЛ в бюджетную систему сократился во втором квартале на 10,3% в годовом выражении (в апреле снизился на 18,6% год к году, в мае — на 13,9%, в июне увеличился на 2,8%), указывается в обзоре ВШЭ. Однако, по данным Росстата, среднемесячная начисленная зарплата работников по полному кругу организаций в апреле 2020 года снизилась на 3,2% по сравнению с мартом, а потом начала расти (на 2,9% в мае и на 2,7% в июне). В итоге в целом за второй квартал номинальная зарплата выросла на 4,9% по сравнению с первым кварталом 2020 года и на 4,8% по отношению ко второму кварталу 2019 года. Реальная заработная плата во втором квартале текущего года увеличилась на 3,3% по отношению к первому кварталу и на 1,6% по сравнению со вторым кварталом 2019 года.

«На фоне роста безработицы это как минимум требует объяснений. Тем более что социологические опросы показывают падение заработных плат и доходов, а также рост неполной занятости и безработицы», — подчеркивает Мисихина.

По результатам опросов Левада-центра, в апреле—июне 2020 года у 31–32% респондентов произошло уменьшение (урезание) заработной платы и/или это случилось с членами их семей (в июле эта доля снизилась до 28%). По оценкам на основе опросов НИУ ВШЭ в мае—июне 2020 года (опубликованы на Econs.online), 23% респондентов отметили, что после начала пандемии у них сократилась зарплата, 15% опрошенных полностью или частично лишились премий и бонусов, 9% были переведены на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, около 12% отправлены в вынужденные отпуска. Каждому второму работающему в России сократили зарплату в период пандемии, следует из оценки аналитиков «СберДанных». C полной потерей доходов столкнулись 2,5% работавших на начало марта.

РБК направил запрос в Росстат.