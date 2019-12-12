В каждой шестой семье в России стали питаться хуже

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 63,23 (-0,34) Quote, 13:21
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 70,43 (-0,03) Quote, 13:21
ВМФ сообщил о пострадавших в пожаре на «Адмирале Кузнецове» военных Общество, 13:53 Атомный ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания Общество, 13:44 Губернатор Владимирской области объявил 31 декабря выходным днем Общество, 13:34 МИД Германии назвал неоправданной высылку немецких дипломатов из России Политика, 13:27 Курс рубля достиг максимума за 4 месяца: как долго продлится рост Quote, 13:26 Как Familia управляет 270 магазинами по всей стране РБК и Microsoft, 13:24 «Курс Bitcoin обрушится, как снежный ком»: в чем проблема Крипто, 13:21 Поветкин заявил о нежелании ехать на Олимпийские игры без флага России Спорт, 13:17 Долларовый индекс Московской биржи достиг рекордной за шесть лет отметки Финансы, 13:10 Верховная рада на год продлила действие закона об особом статусе Донбасса Политика, 13:10 На шинном заводе в Калуге загорелся цех вулканизации Общество, 13:05 В каждой шестой семье в России стали питаться хуже Экономика, 13:00 Технология распознавания лиц как маркетинговый инструмент: плюсы и минусы Pro, 13:00 Черчесов сообщил о попытках уговорить Акинфеева остаться в сборной Спорт, 12:57
Экономика ,  
0 
В каждой шестой семье в России стали питаться хуже
Ситуация с питанием ухудшилась в каждой шестой российской семье, следует из исследования Росстата. Чаще всего о недоедании говорили неполные, многодетные семьи, а также те, что состоят только из пенсионеров
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.

  • Одновременно большинство домохозяйств (71,3%) считают, что их питание за последний год никак не изменилось, а 12% участников исследования сообщили, что оно, напротив, улучшилось.
  • Доля семей, которым достаточно той еды, что они хотят есть, сократилась за последние пять лет. В 2013 году таких было 52,3%, а в 2018-м уже 51,7%.
  • Около 4,6% респондентов признались, что им бывает недостаточно еды (для сравнения, в 2013 году таких было больше, 5,8%). Чаще всего о недоедании сообщали в неполных (7,7%), многодетных (7,5%) семьях, а также в состоящих только из пенсионеров (7,1%).

Росстат проводит выборочное наблюдение рациона питания населения во второй раз (впервые оно состоялось в 2013 году, исследование проводится раз в пять лет). Оно охватывает 45 тыс. домохозяйств, порядка 96,4 тыс. респондентов.

Период проведения последнего исследования Росстата — май—июнь 2018 года. Участники оценивали свои возможности в обеспечении питания, состояние здоровья и наличие заболеваний, связанных с питанием, а также определяли количество и состав принятой пищи.

Высокие расходы на еду

Треть расходов семей в России (34,3%) уходит на питание, следует из результатов исследования. Больше всего на еду тратят семьи, состоящие из пенсионеров (40,6%), и многодетные (38,9%).

Аналитики Сбербанка указывали, что расходы на еду останутся повышенными, до тех пор пока реальные доходы населения существенно не увеличатся. Из результатов опроса банка «Потребительский индекс Иванова» следует, что на продукты питания приходится наибольшая доля расходов в структуре потребления россиян со средними доходами (условный Иванов рассматривается как типичный представитель среднего класса).

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) россиян падали четыре года подряд с 2014-го. В 2018-м был зафиксирован небольшой рост, на 0,2%. В октябре Росстат сообщил, что в третьем квартале 2019 года реальные доходы россиян выросли на 3% в годовом выражении после падения два квартала подряд.

Этот скачок стал самым сильным квартальным ростом по крайней мере с 2014 года и вывел показатель по итогам января—сентября в положительную зону: прирост реальных доходов составил 0,2%. Экономисты считают резкий рост реальных доходов населения труднообъяснимым.

Купить необходимое и свести концы с концами

В рамках наблюдения о рационе питания населения домохозяйства попросили оценить возможность «свести концы с концами» при покупке самого необходимого. Согласно результатам исследования, большинство российских семей (72,4%) сообщили, что испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода. В том числе 11,1% признались, что сталкиваются с «большими затруднениями». Необходимый минимум товаров понимался в опросе субъективно, для каждого домохозяйства по-своему.

В апреле Росстат опубликовал итоги комплексного наблюдения условий жизни населения за 2018 год, в рамках которого респондентов также просили сообщить, могут ли они «свести концы с концами» при покупке самого необходимого. Тогда о затруднениях заявили 79,5% участников, что 7,1 п.п. больше результатов исследования рациона питания. В Росстате объяснили РБК, что такое расхождение может быть связано со временем проведения исследования (наблюдение условий жизни населения проводилось в сентябре, а рацион питания россиян исследовался в мае—июне), а также с особенностями построения опросного листа для домохозяйства.

Автор: Юлия Старостина
Теги: Росстат, питание, реальные доходы населения
Материалы по теме
Росстат сообщил о росте доли семей со средствами только на одежду и еду
Экономика
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Экономика
Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter