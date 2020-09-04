Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 75,70 74,70 EUR Нал. 89,62 88,58 USD Бирж. 75,28 -0,13 EUR Бирж. 89,22 -0,13 USD ЦБ. 75,47 +1,61 EUR ЦБ. 89,14 +1,40 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 10292,91 +108,91 IMOEX 2931,92 -0,83% RTSI 1223,21 -0,94% Brent 43,42 -2,80% DJIA 28292,73 -2,78% Nasdaq 11458,10 -4,96%
Геркулес нынче дорог
Лента новостей
Запретные темы для разговора в Японии 09:07, РБК Стиль и glo Эксперты подсказали Киеву непопулярные шаги для возвращения Донбасса 09:01, Политика Управленцы и компании идут к новой модели найма — какой она будет 09:00, PRO Welt узнала об отказе ЕС вводить санкции против Лукашенко 08:59, Политика Теннисист Медведев вышел в третий круг US Open 08:37, Спорт Что случилось за ночь. Главные новости РБК 08:21, Общество Онищенко выступил против штрафов для родителей курящих школьников 08:13, Общество Тихановская исключила прекращение протестов в Белоруссии 08:03, Политика Как сеть супермаркетов Trade Joe’s умудряется выживать без онлайн-продаж 08:01, PRO Рекордный рост просрочки в Сбербанке обеспечил «Евроцемент» 08:00, Бизнес Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 сентября 07:51, Общество Самолет экстренно сел после взлета в Екатеринбурге 07:46, Общество NYT сообщила об усилении давления на Меркель по «Северному потоку-2» 07:42, Политика В Приморье десятки человек пострадали из-за тайфуна 07:33, Общество Дипломат США предложил убедить Лукашенко в неспособности быть президентом 07:21, Политика Цены на овсянку достигли исторического максимума 07:00, Бизнес Гол Проворова помог «Филадельфии» сравнять счет в серии с «Айлендерс» 06:36, Спорт СМИ узнали о взломе хакерами сайта МВД Белоруссии 06:20, Технологии и медиа Трамп заявил о своей реакции при упоминании России по телевизору 06:07, Политика Бизнес выступил против запрета на перепродажу данных из Росреестра 06:00, Экономика Мэра Биробиджана госпитализировали с COVID-19 05:16, Общество Основные индексы США продемонстрировали худшие показатели за три месяца 04:55, Финансы В Германии полиция заподозрила мать в убийстве пятерых детей 04:33, Общество В Приморье человек погиб из-за тайфуна «Майсак» 03:47, Общество СМИ узнали о планах кабмина запретить снижение прожиточного минимума 03:46, Экономика Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России 03:08, Общество Черчесов назвал сложной победу России над Сербией в Лиге наций 02:59, Спорт В Мексике назвали сроки начала испытаний российской вакцины 02:43, Общество
Газета
Геркулес нынче дорог
Газета № 042 (3209) (0409) Бизнес,
0

Геркулес нынче дорог

Почему выросли цены на овсяные хлопья и каши
Снижение посевных площадей овса и неблагоприятные погодные условия в Сибири привели к тому, что цены на популярные хлопья для завтрака и геркулесовой каши достигли рекорда. В опте они выросли минимум на треть, в рознице — на 10%
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

О рекордном повышении оптовых цен на овсяные хлопья в России сообщил Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). По его данным, в августе закупочные цены на хлопья «Геркулес» (речь идет не о торговой марке, а о типе продукции), которые производятся из овсяной крупы высшего сорта, превысили 26,8 тыс. руб. за 1 т. Год назад, в августе 2019-го, они составляли 19,7 тыс. руб. Закупочная стоимость овса в Алтайском крае достигла 11,5 тыс. руб. за 1 т против 5,8 тыс. руб. годом ранее.

Цены на овес никогда не были такими высокими, подтверждает президент Российского союза мукомольных и крупных предприятий Аркадий Гуревич. По его словам, сейчас овес поступает на крупяные предприятия по цене 11–12 тыс. руб. за 1 т, тогда как год назад — по 9 тыс. руб.

В июле 2019 года отпускные цены у крупозаводов на овсяные хлопья, по данным Росстата, равнялись 25 руб. за 1 кг, в июле 2020 года — уже 48 руб., указывает начальник центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко.

Бизнес
В разгар пандемии Россия снизила импорт пальмового масла Сбор урожая масличной пальмы для изготовления пальмового масла

Что происходит в рознице

Рост цен у производителей уже привел к подорожанию овсяных хлопьев в рознице. В июле этого года розничная цена на овсяные хлопья «Геркулес», по информации Росстата, выросла на 10% по сравнению с июлем 2019-го и достигла 71,2 руб. за 1 кг. По официальной статистике, это самое высокое значение минимум с 2000 года.

Цены на овсяные хлопья увеличились в первом полугодии на 6,5%, что немного выше инфляции, отмечают в исследовательской компании GfK, которая отслеживает покупки более 20 тыс. российских домохозяйств.

У X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») изменилась только закупочная цена на так называемую овсянку первой цены, то есть самую дешевую в своей категории, утверждает пресс-служба ретейлера. Цена брендированной продукции сегодня стабильна. Запросы РБК в «Магнит», «Ленту» и «Ашан» остались без ответа.

Почему подорожали хлопья

Овсяные хлопья дорожают вслед за сырьем, рост стоимости которого обусловлен очередным, третьим подряд сокращением посевов овса, поясняет заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова. Кроме того, по ее словам, сказалась неблагоприятная погода в крупнейших регионах-производителях в Сибири, где собирают около 40% всего урожая овса.

В этом году, в частности, Алтайский край и Новосибирская область пострадали из-за засухи — в июле аграрии предупреждали, что возможен недобор урожая. Изменение закупочных цен у поставщиков связано с низкой урожайностью на фоне засухи в этом году, подтверждает представитель X5 Retail Group.

Площадь посевов овса постепенно снижалась с 2012 года, хотя такое снижение не всегда говорит о том, что валовой сбор культуры падает, отмечает Снитко. Если в 2013 году, по информации Росстата, овсом в России были засеяны 3,4 млн га, то к 2019 году площади посевов снизились до 2,5 млн га. Валовой сбор овса в 2019 году составил 4,4 млн т, в этом году прогнозируется снижение до 4,1 млн т, уточняет Снитко. Основная часть выращиваемого в России овса — фуражный, который идет на корм сельскохозяйственным животным, а продовольственного выращивается около 300 тыс. т.

Аркадий Гуревич статистике Росстата не доверяет: по оценкам союза, в России производится около 200–250 тыс. т овса для хлопьев. Урожайность культуры с одного гектара, по его словам, увеличилась.

В текущем сельскохозяйственном сезоне 2020/21 года производители овсяной крупы и хлопьев будут вынуждены конкурировать за качественный овес и цены в этом сегменте, видимо, сохранятся на высоком уровне, полагает Ирина Глазунова. Впрочем, дефицита овсяных хлопьев эксперт не ожидает — по ее мнению, у населения остались запасы, закупленные перед карантином.

В России достаточно продовольственного овса, уверен Гуревич. По его мнению, главная причина подорожания овса в опте связана с ростом цен на пшеницу, от которой зависит динамика цен на основные зерновые культуры. По данным аналитической компании «Прозерно», 1 т пшеницы третьего класса в конце августа 2020 года стоила 13,5 тыс. руб. против 10,9 тыс. руб. годом ранее.

Бизнес
Пшено в прошлом году подорожало в магазинах на 83% Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Сколько в России съедают геркулесовой каши

В первом полугодии овсяные хлопья покупали 50% домохозяйств, чьи покупки отслеживаются в потребительской панели, констатирует коммерческий директор «GfK Русь» Сергей Яшко. По его мнению, при подорожании сырья производители и ретейлеры будут сдерживать цены на конечный продукт. Овсяная же крупа — нишевой продукт, который, по данным GfK, покупает всего 2% домохозяйств.

В целом отечественный рынок каш по итогам прошлого года оценивался в 15,8 млрд руб., следует из отчетности компании «Русский продукт», производителя овсяных хлопьев под брендом «Геркулес». В 2019 году россияне, по данным «Русского продукта», купили 103,6 тыс. т варочных каш на 9,7 млрд руб. и 26 тыс. т «моментальных» на 6,1 млрд руб.

Лидер по продажам варочных каш — Петербургский мельничный комбинат с брендом «Ясно Солнышко» и долей 19% в натуральном выражении, на втором месте — «Русский продукт» с 13%, на третьем — компания «Ресурс» со своей маркой «Увелка» с 9%, следует из материалов «Русского продукта». Своим конкурентом в сегменте каш он называет и швейцарскую Nestle с ее брендом «Быстров».

РБК направил запросы в «Русский продукт», Петербургский мельничный комбинат и «Ресурс». В российском офисе Nestle от комментария отказались.

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: крупа , овсянка , Росстат , продукты
Материалы по теме
В разгар пандемии Россия снизила импорт пальмового масла Бизнес
Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter