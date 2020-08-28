В разгар пандемии Россия снизила импорт пальмового масла

В январе—июне этого года впервые за последние шесть лет снизились поставки в Россию пальмового масла. Среди причин — более жесткий контроль за производством молочной продукции и отсутствие спроса со стороны закрытых точек общепита

Сбор урожая масличной пальмы для изготовления пальмового масла (Фото: Zuma / ТАСС)

За первые шесть месяцев 2020 года импорт пальмового масла в Россию сократился почти на 7%, сообщили РБК в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Если в первом полугодии 2019 года Россия завезла 506 тыс. т пальмового масла, то за аналогичный период этого года — только 473 тыс. т. Отрицательную динамику поставок в первом полугодии подтвердили и в Масложировом союзе России.

Снизившийся ввоз пальмового масла — событие, потому что для импорта этого продукта нехарактерна среднегодовая отрицательная динамика, считает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. Последний раз заметное снижение ввоза на 5% произошло по итогам 2014 года — тогда оно было связано с резким изменением курса национальной валюты, пояснил собеседник РБК. Тенденция к снижению ввоза пальмового масла обозначилась еще во второй половине 2019 года, но на этот раз без каких-либо валютных колебаний.

Почему Россия ввозит пальмовое масло

Поставки пальмового масла в страну растут с конца 1990-х годов: за это время они увеличились более чем в десять раз — до рекордных 1,06 млн т по итогам 2019 года, отмечают в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Потребление, поясняют в центре, растет потому, что пальмовое масло — востребованный ингредиент в пищевой промышленности: производителям удобно его использовать, и стоимость пальмового масла более низкая по сравнению с другими растительными и молочными жирами.

Например, для изготовления одного круассана по традиционной технологии используется около 25 г сливочного масла, которое стоит примерно в четыре раза дороже, чем его растительные аналоги. Но в кафе такие круассаны будут выглядеть так же, как те, что приготовили с использованием растительного заменителя масла, поэтому у производителей нет резона использовать дорогостоящее сырье, поясняет Дальнов.