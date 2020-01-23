Пшено в прошлом году подорожало в магазинах на 83%

Сокращение посевных площадей и урожая проса в России привело в 2019 году к резкому росту цен на пшено в рознице. Пшено не относится к числу популярных у населения круп, но входит в список социально значимых продуктов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Средние цены на пшено в российских магазинах выросли в 2019 году на 83% по сравнению с предыдущим годом, подсчитал РБК на основе ежемесячных данных Росстата. В 2018 году 1 кг пшена стоил в рознице в среднем 40,3 руб., по итогам 2019-го — уже 73,6 руб.

Пшено стало наиболее сильно подорожавшим товаром из перечня социально значимых продуктов, за ценами на которые следит государство: если в течение месяца какой-то из этих товаров подорожает хотя бы в одном регионе более чем на 30%, для него на 90 дней могут установить предельную розничную цену.

Средние цены на другие крупы, входящие в перечень социально значимых продуктов, выросли не так значительно: гречка за год подорожала в среднем всего на 5%, до 52,2 руб. за 1 кг, рис — на 9%, до 68,4 руб. за 1 кг.

Резкое подорожание пшена в рознице зафиксировала и исследовательская компания GfK, отслеживающая покупки 20 тыс. домохозяйств по всей России: по ее данным, за год с декабря 2018-го по ноябрь 2019 года пшено стоило в магазинах в среднем 90 руб. за 1 кг, что на 61% больше, чем годом ранее. Исследовательская компания Nielsen, специализирующаяся на аудите розничной торговли, зафиксировала рост цен на пшено в ретейле в календарном 2019 году на 75%, до 80 руб. за 1 кг.

Пшено начало дорожать в рознице еще в июле 2018 года на фоне сокращения посевных площадей, указывает представитель торговой сети «Магнит». В последние годы просо — зерновую культуру, из которой производят пшено, — действительно стали сеять меньше, свидетельствуют данные Росстата. В 2015 году под просо было засеяно 595 тыс. га, а в 2018-м — только 260 тыс. га, что является минимальным показателем в новейшей истории России. Урожай проса в 2018 году стал самым маленьким за последние восемь лет — 217 тыс. т (исторический минимум — 133 тыс. т — был зафиксирован в 2010 году на фоне засухи).