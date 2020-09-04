Реестр преткновения

Бизнес выступил против запрета на перепродажу официальных данных о недвижимости

Бизнес раскритиковал инициативу правительства о запрете перепродавать сведения из госреестра недвижимости — это уничтожит целый сегмент услуг и нанесет ущерб потребителям. Росреестр считает такие перепродажи угрозой правам граждан

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Представители бизнес-организаций выступили против правительственного законопроекта, который запрещает перепродажу выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Свои претензии (есть у РБК) к документу, уже принятому в первом чтении, направили в Госдуму Ассоциация участников рынка данных и Национальный совет финансового рынка. Против запрета выступает и комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере.

Законопроект предусматривает запрет для госорганов, организаций и граждан на перепродажу сведений ЕГРН третьим лицам, в том числе посредством сайтов-двойников, на которых предлагаются платные услуги по предоставлению сведений ЕГРН. Как отмечают в Росреестре, «рынок таких перепродаж нарушает права граждан и противоречит интересам государства». Принятие законопроекта «позволит защитить граждан от предоставления недостоверных сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, правообладателях, ограничениях (обременениях)», указывают в ведомстве.

По мнению предпринимателей, поправки в закон «О государственной регистрации недвижимости» ударят не только по сайтам-двойникам Росреестра с недостоверной информацией, но и по добросовестному бизнесу, который создает для своих клиентов сервисы и продукты с использованием общедоступных данных госреестра. Введение запрета на перепродажу сведений из ЕГРН приведет к исчезновению целого сегмента коммерческих услуг, считает глава комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере, гендиректор ЗАО «Интерфакс» Михаил Комиссар. «Интерфакс» владеет системой СПАРК, собирающей информацию обо всех официально зарегистрированных компаниях и ИП, в том числе данные из ЕГРН. Выписки из реестра используют и другие информационные бизнес-системы, а также банковские сервисы и сервисы по продаже недвижимости.

Позиция Росреестра

Объем рынка перепродажи сведений из реестра недвижимости составляет около 2,5 млрд руб. в год, оценила в марте экс-руководитель Росреестра, вице-премьер Виктория Абрамченко. Посредники предоставляют выписки в разы дороже, чем напрямую Росреестр, и никто не гарантирует достоверность этих сведений, подчеркивала она.

В Росреестр поступали жалобы граждан на недостоверные сведения, полученные с сайтов-двойников, сообщили РБК в Росреестре. Запросы к системе ЕГРН со стороны таких сайтов с помощью программ-роботов могут привести «к полному заполнению пропускной способности серверного оборудования», что тормозит обработку запросов или вовсе приводит к отказу системы, указали в Росреестре. Это в том числе означает, что ведомство не может вовремя предоставить сведения, запрошенные органами госбезопасности, контрольно-надзорными органами, а также органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность.

Росреестр уже внес в правительство законопроект, которым устанавливается административная ответственность за предоставление сведений ЕГРН третьим лицам за плату и за создание и использование сайтов-двойников: в виде штрафа для граждан в размере 25 тыс. руб.; для должностных лиц в размере 50 тыс. руб.; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — 100 тыс. руб., а для юрлиц — 400 тыс. руб., уточнили в ведомстве.

Изменения, предусмотренные законопроектом, не ставят под угрозу сегмент предпринимательской деятельности, оказывающей услуги в сфере операций с недвижимостью, считают в Росреестре.

Возражения бизнеса

Введение такого безапелляционного запрета — «это как лечить головную боль отрезанием головы», проблема есть, и ее нужно решать, но норма, заложенная в законопроекте, позволяет вольную трактовку, и надзорные органы смогут привлекать к административной ответственности добросовестных участников рынка, которые используют данные из ЕГРН в своей работе, пояснил РБК сопредседатель рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере земли и недвижимости от экспертного и делового сообщества Николай Алексеенко. Например, кадастровые инженеры, нотариусы, риелторы, аналитики в рамках своей работы могут прямо или косвенно перепродавать данные, пояснил он. «С другой стороны, есть реальные кейсы, когда чиновники бесплатно получают большие массивы данных из ЕГРН и затем начинают их перепродавать», — заметил Алексеенко.

Предлагаемая поправка должна быть детализирована, чтобы сфокусироваться на негативных тенденциях и не затрагивать добропорядочных участников рынка, уверен он. То есть необходимо установить запрет на мошеннические схемы перепродаж сведений ЕГРН, в том числе с использованием сайтов-двойников, но не устанавливать административные барьеры на пути существования удобных сервисов, предоставляющих сегодня услуги на законных основаниях.

Сейчас за предоставление сведений из ЕГРН физические лица должны заплатить от 300 руб., а юридические — от 950 руб. Поскольку информация предоставляется юрлицам на платной основе, коммерческие организации могут конкурировать с Росреестром только благодаря созданию более удобных сервисов для потребителей, то есть имеет место обычная коммерческая деятельность, отмечает гендиректор Ассоциации участников рынка данных Иван Бегтин в письме зампредседателю комитета Госдумы по финансовым рынкам Антону Гетте (есть у РБК).

Ценообразование указанной услуги — вопрос коммерческих взаимоотношений между ее поставщиком и потребителем: организации приобретают сведения из ЕГРН на общих условиях и на основании полученных данных создают свои информационные сервисы, затрачивая собственные средства, замечает председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин в письме главе комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову (есть у РБК). Обоснование для введения запрета на перепродажу противоречит базовым принципам рыночной экономики и является некорректным и недопустимым, считает Емелин.

Интересы конечных пользователей не нарушаются, поскольку они могут приобрести необходимые им сведения не только у коммерческих компаний, но и непосредственно в Росреестре, в том числе и по более низкой цене, заявил глава комиссии РСПП. Кроме того, в условиях высокого уровня конкуренции на информационном рынке у поставщиков на практике нет возможности для повышения цен: сейчас некоторые системы предоставляют информацию Росреестра в рамках общей цены за подписку, то есть вообще без взимания какой-либо дополнительной платы, добавил он.

Угроза засекречивания данных

Законодатель уже достаточно давно предпринимает попытки ограничить возможность для третьих лиц свободно получать сведения из ЕГРН. Вероятнее всего, это связано с недовольством антикоррупционными расследованиями, в которых информация о приобретении чиновниками дорогостоящей недвижимости подтверждается выписками из ЕГРН, полагает глава направления «Разрешение IT & IP споров» Ярослав Шицле.

В 2017 году административная коллегия Верховного суда признала обоснованным отказ Росреестра выдать сведения о правообладателе дорогостоящей недвижимости по запросу Фонда борьбы с коррупцией. После этого обсуждались идеи в принципе закрыть сведения из реестра, но потом от этой идеи отказались, напомнил Шицле. «Думаю, что сейчас реализуется один из шагов, направленный на то, чтобы запросы о предоставлении сведений из ЕГРН подавались исключительно через сервисы Росреестра, который, в свою очередь, сможет анализировать целенаправленность запроса: для проверки имущества перед сделкой либо в иных целях. Например, фильтр может проводиться по запрашивающим лицам, а также по запрашиваемым объектам», — предложил он.

Предлагаемый законопроектом запрет вступает в противоречие с законом об обеспечении доступа к информации о деятельности госорганов, которым прямо установлена свобода получения, передачи и распространения информации госорганов любым законным способом, заметил Комиссар. Необходимо улучшать качество сервисов самого Росреестра, ведь движение в этом направлении более эффективно для экономики, чем запреты и закрытие конкурентных сегментов услуг, заключил Алексеенко.