Продавцов выписок из реестра недвижимости начнут штрафовать

Граждан и организации, которые продают сведения из реестра недвижимости (ЕГРН), ждут штрафы и блокировки сайтов. Такие поправки в законодательство о связи и Кодекс об административных правонарушениях подготовили Минэкономразвития и Росреестр. Об этом сообщила журналистам глава Росреестра Виктория Абрамченко, передал корреспондент РБК.
«Объем этого рынка перепродажи сведений из реестра недвижимости составляет порядка 2,5 млрд руб.», — отметила Абрамченко.
«Мы подготовили законопроект и предлагаем достаточно существенные штрафы. В случае рецидива — приостановление деятельности. Второе направление, которое я считаю наиболее эффективным, — блокировка этих ресурсов», — рассказала глава Росреестра.
По словам Абрамченко, за повторное нарушение организации грозит штраф до 300 тыс. руб.