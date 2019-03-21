Продавцов выписок из реестра недвижимости начнут штрафовать

Росреестр предлагает штрафовать граждан и организации, которые перепродают сведения из государственного реестра недвижимости. Объем этого рынка в ведомстве оценивают в 2,5 млрд руб.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Граждан и организации, которые продают сведения из реестра недвижимости (ЕГРН), ждут штрафы и блокировки сайтов. Такие поправки в законодательство о связи и Кодекс об административных правонарушениях подготовили Минэкономразвития и Росреестр. Об этом сообщила журналистам глава Росреестра Виктория Абрамченко, передал корреспондент РБК.

«Объем этого рынка перепродажи сведений из реестра недвижимости составляет порядка 2,5 млрд руб.», — отметила Абрамченко.

«Мы подготовили законопроект и предлагаем достаточно существенные штрафы. В случае рецидива — приостановление деятельности. Второе направление, которое я считаю наиболее эффективным, — блокировка этих ресурсов», — рассказала глава Росреестра.

По словам Абрамченко, за повторное нарушение организации грозит штраф до 300 тыс. руб.