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Продавцов выписок из реестра недвижимости начнут штрафовать
Росреестр предлагает штрафовать граждан и организации, которые перепродают сведения из государственного реестра недвижимости. Объем этого рынка в ведомстве оценивают в 2,5 млрд руб.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Граждан и организации, которые продают сведения из реестра недвижимости (ЕГРН), ждут штрафы и блокировки сайтов. Такие поправки в законодательство о связи и Кодекс об административных правонарушениях подготовили Минэкономразвития и Росреестр. Об этом сообщила журналистам глава Росреестра Виктория Абрамченко, передал корреспондент РБК.

«Объем этого рынка перепродажи сведений из реестра недвижимости составляет порядка 2,5 млрд руб.», — отметила Абрамченко.

«Мы подготовили законопроект и предлагаем достаточно существенные штрафы. В случае рецидива — приостановление деятельности. Второе направление, которое я считаю наиболее эффективным, — блокировка этих ресурсов», — рассказала глава Росреестра.

По словам Абрамченко, за повторное нарушение организации грозит штраф до 300 тыс. руб.

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Посредники предоставляют выписки «в разы дороже», чем напрямую Росреестр, и «никто не гарантирует достоверность этих сведений», подчеркнула Абрамченко. «У нас большое количество жалоб от граждан», — отметила она. Однажды в ЕГРН за месяц поступило более 2,5 млн запросов от чиновника из Нижегородской области, приводил пример замглавы Росреестра Андрей Приданкин.

Второе направление работы — упростить запрос сведений напрямую в Росреестре. «Сервисная часть портала Росреестра создавалась около семи лет назад. Естественно, эти решения сильно устарели, поэтому гражданам часто очень неудобно пользоваться нашим порталом и гораздо проще прийти к посредникам, у которых пусть дороже в несколько раз, но быстро», — признала Абрамченко.

В августе 2018 года авария в центре обработки данных «Ростелекома» привела к сбою в работе системы хранения данных, из-за чего полностью остановились все серверы системы ЕГРН. Сбой длился 66 часов. Полностью работа Росреестра возобновилась лишь 3 сентября. В ноябре произошел новый сбой в работе электронных сервисов Росреестра, вызванный DDoS-атаками. В результате на некоторое время пользователи лишились возможности получить выписки о правах собственности на недвижимость онлайн.

Автор: Ольга Агеева
Теги: Росреестр
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