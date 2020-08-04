Росреестр заблокировал 34 сайта-двойника ведомства

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Росреестр на основании судебных постановлений заблокировал 34 сайта-двойника, которые выдавали сведения из ЕГРН. Об этом сообщает ведомство в пресс-релизе.

В пресс-службе Росреестра отметили, что сайты начали блокировать с начала 2020 года на основании решений Симоновского и Тушинского районных судов Москвы по двум административным делам.

В сообщении приводятся слова заместителя руководителя ведомства Максима Смирнова. Он заявил, что в Росреестр поступают жалобы граждан и организаций на недостоверные данные, полученные через сайты-двойники. «Есть случаи, когда люди могут вообще не получить услугу — мошенники берут предоплату и перестают отвечать», — пояснил Смирнов.

Кроме того, стоимость услуг может отличаться от официальной цены за сведения ЕГРН в десятки раз. «По предварительным оценкам, теневой оборот денежных средств, получаемых владельцами указанных сайтов, за 2019 год составил 3,7 млрд руб.», — сообщил Смирнов. Он напомнил, что все средства, полученные за информацию реестра, поступают в федеральный бюджет.