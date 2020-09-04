Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 75,70 74,70 EUR Нал. 89,62 88,58 USD Бирж. 75,28 -0,13 EUR Бирж. 89,22 -0,13 USD ЦБ. 75,47 +1,61 EUR ЦБ. 89,14 +1,40 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 10292,91 +108,91 IMOEX 2931,92 -0,83% RTSI 1223,21 -0,94% Brent 43,42 -2,80% DJIA 28292,73 -2,78% Nasdaq 11458,10 -4,96%
«Алиса» берет чаевые на себя
Лента новостей
Запретные темы для разговора в Японии 09:07, РБК Стиль и glo Эксперты подсказали Киеву непопулярные шаги для возвращения Донбасса 09:01, Политика Управленцы и компании идут к новой модели найма — какой она будет 09:00, PRO Welt узнала об отказе ЕС вводить санкции против Лукашенко 08:59, Политика Теннисист Медведев вышел в третий круг US Open 08:37, Спорт Что случилось за ночь. Главные новости РБК 08:21, Общество Онищенко выступил против штрафов для родителей курящих школьников 08:13, Общество Тихановская исключила прекращение протестов в Белоруссии 08:03, Политика Как сеть супермаркетов Trade Joe’s умудряется выживать без онлайн-продаж 08:01, PRO Рекордный рост просрочки в Сбербанке обеспечил «Евроцемент» 08:00, Бизнес Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 сентября 07:51, Общество Самолет экстренно сел после взлета в Екатеринбурге 07:46, Общество NYT сообщила об усилении давления на Меркель по «Северному потоку-2» 07:42, Политика В Приморье десятки человек пострадали из-за тайфуна 07:33, Общество Дипломат США предложил убедить Лукашенко в неспособности быть президентом 07:21, Политика Цены на овсянку достигли исторического максимума 07:00, Бизнес Гол Проворова помог «Филадельфии» сравнять счет в серии с «Айлендерс» 06:36, Спорт СМИ узнали о взломе хакерами сайта МВД Белоруссии 06:20, Технологии и медиа Трамп заявил о своей реакции при упоминании России по телевизору 06:07, Политика Бизнес выступил против запрета на перепродажу данных из Росреестра 06:00, Экономика Мэра Биробиджана госпитализировали с COVID-19 05:16, Общество Основные индексы США продемонстрировали худшие показатели за три месяца 04:55, Финансы В Германии полиция заподозрила мать в убийстве пятерых детей 04:33, Общество В Приморье человек погиб из-за тайфуна «Майсак» 03:47, Общество СМИ узнали о планах кабмина запретить снижение прожиточного минимума 03:46, Экономика Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России 03:08, Общество Черчесов назвал сложной победу России над Сербией в Лиге наций 02:59, Спорт В Мексике назвали сроки начала испытаний российской вакцины 02:43, Общество
Газета
«Алиса» берет чаевые на себя
Газета № 042 (3209) (0409) Финансы,
0

«Алиса» берет чаевые на себя

Visa запустила сервис расчетов в ресторанах при помощи российского голосового помощника
Visa запустила оплату заказов в ресторанах и кафе с помощью голоса через «Алису» от «Яндекса». Популярность голосовых помощников растет, но не все банки готовы внедрять такую оплату без дополнительного подтверждения из-за рисков
Фото: Eugene Hoshiko / AP
Фото: Eugene Hoshiko / AP

Международная платежная система Visa запустила оплату покупок в заведении с помощью голоса через «Алису» (голосовой помощник от «Яндекса»). Новая технология начала работать в 32 кафе и ресторанах Москвы, рассказали РБК в пресс-службе Visa. Проект реализуется совместно с сервисом для заказа еды и напитков Bartello.

Как работает голосовой сервис

Сервис, разработанный на платформе «Яндекс.Диалоги», позволяет бесконтактно заказывать еду и напитки в ресторанах, а также бесконтактно оплачивать их и оставлять чаевые, не дожидаясь официанта. Чтобы сделать и оплатить заказ голосом, держатели карты Visa любого российского банка должны попросить голосового помощника «Алису» на смартфоне или планшете вызвать навык (так называются опции «Алисы») Bartello. Затем «Алиса» спросит, в каком заведении находится клиент, что он хочет заказать, и примет у него заказ, который будет передан на кухню ресторана.

Финансы
Visa и «Яндекс.Касса» запустили проект по отказу от «зарплатного рабства» Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Для оплаты заказа на экране смартфона откроется защищенная страница, в которую при первом использовании нужно ввести данные карты. После добавления карты «Алиса» попросит создать кодовое слово, с помощью которого в дальнейшем будет подтверждаться проведение платежа.

Как пояснил представитель Visa, технология не связана с биометрией. Пока оплата голосом не очень распространена на рынке, поясняет он: одна из причин состоит в том, что производители смартфонов не делают из него специальный аутентификатор, которым можно подтвердить платеж (им обычно является код, отпечаток пальца или снимок лица). В данном случае аутентификацию будет проводить Bartello.

Перспективы голосовой оплаты

По данным Visa, за последние три года популярность голосовых помощников увеличилась в два раза: в мире различные сервисы с голосовыми ассистентами используют более 30% потребителей, а покупки с их помощью совершают 10%. За прошедший год количество людей, использующих голосовые решения на основе искусственного интеллекта для оплаты товаров и услуг, выросло на четверть, говорят в платежной системе. По мнению партнера технологической практики KPMG в России и СНГ Оксаны Борисовой, сервис голосовых платежей будет востребован, так как в России голосовых помощников используют примерно 30% пользователей.

«Мы видим быстрое развитие голосовых помощников в России и в мире. Сегодня число россиян, которые хотя бы раз в месяц прибегают к помощи голосовых ассистентов для решения повседневных задач, превышает 50 млн человек, при этом 90% из них используют голосовые сервисы на своих смартфонах. Это связано прежде всего с удобством и безопасностью таких решений для потребителей», — рассказал руководитель департамента продуктов Visa в России Юрий Топунов.

Финансы
Сбербанк и Visa запустят магазины без касс и продавцов Фото: Kiyoshi Ota / Bloomberg

Сервис Bartello намерен в дальнейшем расширить голосовые заказ и оплату на всех своих партнеров (всего их 86), отметил генеральный директор Bartello Данила Николаев. Visa же планирует развивать технологию и с другими торгово-сервисными предприятиями, если они будут заинтересованы в этом.

Мировой опыт и российские планы

Голосовые платежи — это новый тренд в банках на мировом рынке, рассказывает Борисова: «В США и европейских банках голосовыми платежами пользуются уже достаточно активно. Проведенные опросы показывают, что голосовыми платежами в ближайшее время будет пользоваться каждый третий житель США».

Оплата с помощью голоса — не такая уж и новая технология: еще в 2016 году Google запустила сервис Hands Free, который позволял оплачивать товары в некоторых магазинах и ресторанах, отметил сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов. «К сожалению, уже в 2017 году Google закрыла этот сервис, правда, с оговоркой, что планируют создать более удобное решение для подобной оплаты. Тогда же, в 2016 году, в Москве был заявлен проект по оплате парковок с помощью голоса. Но он, насколько я знаю, тоже не взлетел», — добавил эксперт.

Другая международная платежная система, Mastercard, разрабатывает похожие платформы для голосовой оплаты с помощью искусственного интеллекта или голосового помощника в ресторанах и кафе, но пока не в России.

Технологии и медиа
«Яндекс» запустил единое приложение для такси, каршеринга и других услуг Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Внедрение подобной технологии в будущем не исключают в банке «Русский стандарт». ВТБ заинтересован во внедрении всех инноваций при обслуживании клиентов, к которым относится и проведение платежей с верификацией по голосу, говорит вице-президент, руководитель департамента эквайринга банка Алексей Киричек. Но, по его мнению, подобная технология на данный момент еще требует тщательной проработки, так как на практике ее можно применять только вместе с другими методами подтверждения личности плательщика.

Промсвязьбанк, Росбанк и Райффайзенбанк пока не планируют внедрять такую технологию. «Голос может быть дополнительным, но не основным и не единственным идентификатором клиента. Возможно использование небольших оплат по привязанным картам в «умных» колонках и голосовых ассистентах, но пока это скорее нишевые сервисы, как и оплата по биометрической идентификации в целом. Вопрос с безопасностью голосовых платежей остается открытым», — объяснил руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка Георгий Коннов. Директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин считает технологию платежей по голосу несколько сырой, поэтому она не имеет перспектив на близком горизонте.

«Любая технология с использованием биометрических данных — Face ID, Touch ID или голос — повышает безопасность проведения платежей и может быть перспективной. Но в случае с использованием голоса как идентификатора для подтверждения платежа не вполне очевидно, в каких видах операций это будет востребовано, станет ли это для клиентов удобнее, чем используемые сейчас привычные способы подтверждения», — отмечает руководитель дирекции цифрового бизнеса ПСБ Юрий Чернышев.

Финансы
Mastercard вслед за Visa запустит платформу для «электронных чаевых» Фото: Simon Dawson / Bloomberg

«Ростелеком» тоже не планирует запускать оплату с помощью голоса. «Голосовая биометрия чувствительна к окружающему шуму и особенностям помещения, а точки продаж, как правило, расположены в местах большого скопления людей — это торговые центры, магазины, заведения общественного питания. Шум, который постоянно присутствует на фоне, будет препятствовать успешной оплате», — объяснил его представитель.

Основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов не видит преимуществ голосового помощника перед другими подобными технологиями — это лишь еще один идентификатор для потребителя, считает он. Представитель X5 Retail Group рассказал, что компания пока над такими технологиями самостоятельно не работает, но ретейлеру она в целом интересна.

Автор: Евгения Чернышова.
При участии: Анна Левинская, Анастасия Скрынникова.
Теги: Visa , платежи
Материалы по теме
Телемедицинский сервис «Яндекса» и Baring объединится с «Доктор рядом» Технологии и медиа
Visa и «Яндекс.Касса» запустили проект по отказу от «зарплатного рабства» Финансы
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter