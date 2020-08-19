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«Яндекс» запустил единое приложение для такси, каршеринга и других услуг

Яндекс YNDX ₽4 558,6 +1,23% Купить
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Цифровая компания «Яндекс» запустила новое приложение «Яндекс Go», предназначенное для решения повседневных задач в городе. Об этом сообщается на ее сайте.

«Яндекс Go» заменит приложение «Яндекс.Такси», туда же добавятся приложение компании для использования каршеринга «Яндекс.Драйв» и расписание наземного транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев).

Таким образом, в новом едином приложении компании можно будет воспользоваться такси и каршерингом, посмотреть расписание общественного транспорта, а также заказать доставку из ресторанов и магазинов, отправить посылку или перевезти груз (с помощью «Яндекс Go» можно вызвать грузовую машину и грузчиков), заказать машину с персональным водителем в Ultima, передать с курьером документы.

«Яндекс Go» также может предложить пользователю, что заказать на ужин. Еще весной в нем появились сервисы по доставке продуктов из магазинов и блюд из ресторанов — «Еда» и «Лавка».

Как сообщили в компании, объединение разных сервисов в одном приложении поможет эффективнее использовать технологии и ресурсы. Так, водители и курьеры будут меньше работать «вхолостую» и меньше ждать новых заказов, отметили в «Яндексе».

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Фото: Scott Barbour / Getty Images

Приложение «Яндекс Go» доступно в Google Play и App Store. Пользователям «Яндекс.Такси» нужно обновить это приложение до последней версии, чтобы перейти на «Яндекс Go». «Яндекс.Драйв», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» продолжат работу как внутри Go, так и в отдельных приложениях.

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Теги: приложение, «Яндекс»
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