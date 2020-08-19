«Яндекс» запустил единое приложение для такси, каршеринга и других услуг

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Цифровая компания «Яндекс» запустила новое приложение «Яндекс Go», предназначенное для решения повседневных задач в городе. Об этом сообщается на ее сайте.

«Яндекс Go» заменит приложение «Яндекс.Такси», туда же добавятся приложение компании для использования каршеринга «Яндекс.Драйв» и расписание наземного транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев).

Таким образом, в новом едином приложении компании можно будет воспользоваться такси и каршерингом, посмотреть расписание общественного транспорта, а также заказать доставку из ресторанов и магазинов, отправить посылку или перевезти груз (с помощью «Яндекс Go» можно вызвать грузовую машину и грузчиков), заказать машину с персональным водителем в Ultima, передать с курьером документы.

«Яндекс Go» также может предложить пользователю, что заказать на ужин. Еще весной в нем появились сервисы по доставке продуктов из магазинов и блюд из ресторанов — «Еда» и «Лавка».

Как сообщили в компании, объединение разных сервисов в одном приложении поможет эффективнее использовать технологии и ресурсы. Так, водители и курьеры будут меньше работать «вхолостую» и меньше ждать новых заказов, отметили в «Яндексе».