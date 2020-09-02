Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 74,24 73,46 EUR Нал. 88,22 87,39 USD Бирж. 73,84 +0,26 EUR Бирж. 87,72 +0,06 USD ЦБ. 73,58 -0,22 EUR ЦБ. 88,15 +0,33 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 11810,58 -126,00 IMOEX 2982,45 +0,25% RTSI 1272,49 -0,16% Brent 46,00 +0,24% DJIA 28645,66 +0,76% Nasdaq 11939,67 +1,39%
Виктор Бабарико и Мария Колесникова составили партию
Лента новостей
Серена Уильямс установила рекорд US Open по числу побед 10:05, Спорт Основатель Zoom после публикации отчетности разбогател на $6 млрд 10:04, Технологии и медиа В прокуратуре Германии не сочли дело Навального «особым случаем» 10:01, Общество Эксперты оценили влияние на покупателей отзывов в интернете 10:00, Бизнес В США испытали два прототипа гиперзвуковых ракет 09:59, Политика Rolls-Royce рассекретил седан Ghost нового поколения 09:50, Авто За сутки в Москве от коронавируса вылечились более 1,3 тыс. человек 09:38, Общество С потолком зарплат и без фаворита. Почему КХЛ ждет уникальный сезон 09:30, Спорт В Приморье отдыхающих попросили срочно покинуть побережье из-за урагана 09:27, Общество Россиянка Александрова обыграла на US Open экс-первую ракетку мира 09:27, Спорт Основные акционеры «Детского мира» продали последние 25% акций компании 09:17, Бизнес Минпромторг предложил сделать необязательными книги жалоб в магазинах 09:15, Общество Как запомнить, сколько готовить яйцо всмятку и вкрутую 09:10, РБК и Билайн В автосалонах ажиотаж: с 1 сентября в России резко подорожали автомобили 09:01, Авто Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах 09:00, Общество Три региона России поставили рекорд по строительству жилья через эскроу 09:00, Недвижимость АФК «Система», «Детский мир», Walmart: за какими акциями следить сегодня 09:00, Инвестиции Почему некоторые вакансии висят годами 08:56, PRO Первая ракетка России Медведев вышел во второй круг US Open 08:54, Спорт Правительству предложили избавить многодетных от налога на имущество 08:46, Общество Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Мордовии 08:40, Общество О чем не стоит говорить с жителями Токио 08:40, РБК Стиль и glo Выступление Путина в Генассамблее ООН запланировали на 22 сентября 08:16, Политика Красноярский министр экологии ушел с поста на фоне ситуации в Норильске 08:13, Политика Примерка «в зуме»: смогли ли выжить ателье по пошиву дорогих костюмов 07:53, PRO Что случилось за ночь. Главные новости РБК 07:47, Общество В Малом театре назвали причину смерти Клюева 07:40, Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 сентября 07:37, Общество
Газета
Виктор Бабарико и Мария Колесникова составили партию
Газета № 040 (3207) (0209)
0

Виктор Бабарико и Мария Колесникова составили партию

Белорусские оппозиционеры объявили о создании нового объединения
Белорусские политики Виктор Бабарико и Мария Колесникова объявили о намерении создать новое политическое движение «Вместе». Другие оппозиционеры отнеслись к этой инициативе, у которой мало шансов на реализацию, сдержанно
Виктор Бабарико
Виктор Бабарико (Фото: Сергей Гриц / AP)

Что предложили Бабарико и Колесникова

Находящийся под стражей со второй половины июня несостоявшийся кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико объявил о запуске нового политического проекта, получившего название «Вместе». Видеообращение бывшего председателя правления Белгазпромбанка было обнародовано 31 августа. Оно состоит из двух частей: в первой выступает сам Бабарико, во второй — глава его предвыборного штаба, член координационного совета оппозиции Мария Колесникова.

Обращение Бабарико было записано еще до его ареста. О том, что на случай его задержания в штабе подготовлены различные планы действий, Бабарико говорил РБК в интервью в июне: «У нас такие сценарии есть и до 9 августа, и дальше. Все есть. Что делать, мы знаем».

В обращении Бабарико говорит: «...пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием организационной формы, которой мы могли бы объединить всех сторонников». О том, в какой именно форме произойдет объединение, окончательного решения пока нет, это может быть партия или общественное объединение. Однако, каким бы оно ни было, главная задача — обеспечить проведение конституционной реформы. «Несмотря на то что мы не смогли победить на выборах, мы должны работать по совершенствованию и по улучшению нашей экономики и давать возможность людям проявлять свою гражданскую инициативу», — пояснил вторую задачу будущего объединения Бабарико.

Колесникова в своей части пояснила название проекта — она подчеркнула, что белорусам уже много удалось сделать вместе. В ближайшее время будут поданы документы о регистрации объединения, сообщила политик.

О необходимости конституционной реформы Бабарико говорил еще в ходе предвыборной кампании. Тогда он предлагал вернуться к Конституции 1994 года, которая наделяла широкими полномочиями парламент. В 1996 году, после избрания Александра Лукашенко президентом, Основной закон был изменен, власть перераспределена в пользу главы государства.

Политика
Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Фото: Василий Федосенко / Reuters

Почему организаторам новой партии пришлось выпускать новое видеообращение

Известие о появлении «Вместе» было по-разному воспринято другими лидерами белорусского оппозиционного движения. Светлана Тихановская, которую штаб Бабарико поддержал как кандидата в президенты и в кампании которой также принимала участие Колесникова, не согласилась со словами банкира. «Во-первых, я категорически не согласна с утверждением, что на выборах мы не смогли победить. Все знают, что это не так. Мы победили, но нашу победу пробуют украсть», — написала Тихановская в своем Telegram-канале. Она также не согласилась с приоритетностью конституционной реформы. «Такая постановка цели не отвечает требованиям белорусского народа и выглядит двусмысленной, так как сегодня Лукашенко пытается оттянуть свой уход, ведя речь о непонятной конституционной реформе в неопределенные сроки», — пояснила Тихановская. Но создание политических партий Тихановская считает процессом позитивным, поэтому в целом поддерживает инициативу. Однако актуальные задачи, по ее мнению, другие — отставка Александра Лукашенко, освобождение всех политзаключенных, проведение новых, честных выборов.

Член президиума координационного совета оппозиции, бывший министр культуры и бывший руководитель Купаловского театра Павел Латушко отметил, что программа создаваемой партии пока не известна, а сам он неоднократно ставил вопрос о придании статуса общественного движения или организации именно координационному совету.

Политика
Тихановская озвучила свою позицию по статусу Крыма Светлана Тихановская

Команде Бабарико пришлось сглаживать наметившиеся трения новым заявлением — о том, что создание партии не затрагивает работу координационного совета, который остается единой площадкой диалога всех политических и общественных сил страны. Фразу «мы не смогли победить» в штабе объяснили тем, что обращение было записано еще 14 июня, а сейчас все в штабе Бабарико понимают, что Тихановская набрала большинство голосов и одержала победу на выборах. По официальным данным белорусского ЦИК, она набрала 10%, Лукашенко — 80%.

Каковы перспективы у нового объединения

В реестре ЦИК республики 15 политических партий, последняя была зарегистрирована в 2000 году — это Консервативно-христианская партия БНФ, председателем которой является один из соперников Лукашенко на выборах 1994 года Зенон Позняк. С 1995 года он живет в эмиграции в Польше. В реестре общественных движений страны — 3025 организаций, он регулярно пополняется.

Для создания новой политической партии, согласно белорусскому законодательству, необходимо провести учредительный съезд, учредителей или членов партии должно быть не менее 1 тыс. человек, они должны представлять большинство областей Белоруссии и Минск. В названии партийного объединения обязательно использовать слова «политическая партия» или «партия», а использование слов «Республика Беларусь», «Беларусь», «национальный» и «народный» запрещено без специального разрешения президента. Пять лет назад министр юстиции Олег Слижевский именно недостаточной численностью сторонников объяснил отказ в регистрации новых партий. По его словам, в подаваемых различными партиями списках были мертвые души. Среди незарегистрированных — Белорусская коммунистическая партия трудящихся.

Студенческий протест в Минске 1 сентября. Фоторепортаж У площади Победы колонну студентов встретили силовики и, по данным ТАСС, задержали около 20 человек Фото: Надзеі Бужан / nashaniva / Telegram Фото: Вадим Замировский / TUT.BY Фото: Вадим Замировский / TUT.BY Еще 11 фото
Фотогалерея

Вероятность регистрации новой партии близка к нулю, в последний раз такое было 20 лет назад, а Лукашенко считает, что в стране достаточно партий, и новые не регистрируют, сообщил белорусский политолог Валерий Карбалевич. Вряд ли Лукашенко изменит свою точку зрения даже на фоне протестов — ему не нужна большая легитимизация Бабарико и Колесниковой, считает эксперт. Необходимость новой партии он также оценивает скептически, ведь партия — это институт развитого демократического общества, которого в стране пока нет.

Автор: Полина Химшиашвили.
Теги: Белоруссия , Виктор Бабарико , Александр Лукашенко
Материалы по теме
Лукашенко признал помощь сотрудников RT белорусскому телевидению Политика
Совет оппозиции Белоруссии сообщил о вызове на допрос еще трех человек Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter