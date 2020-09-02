Виктор Бабарико и Мария Колесникова составили партию

Белорусские оппозиционеры объявили о создании нового объединения

Белорусские политики Виктор Бабарико и Мария Колесникова объявили о намерении создать новое политическое движение «Вместе». Другие оппозиционеры отнеслись к этой инициативе, у которой мало шансов на реализацию, сдержанно

Виктор Бабарико (Фото: Сергей Гриц / AP)

Что предложили Бабарико и Колесникова

Находящийся под стражей со второй половины июня несостоявшийся кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико объявил о запуске нового политического проекта, получившего название «Вместе». Видеообращение бывшего председателя правления Белгазпромбанка было обнародовано 31 августа. Оно состоит из двух частей: в первой выступает сам Бабарико, во второй — глава его предвыборного штаба, член координационного совета оппозиции Мария Колесникова.

Обращение Бабарико было записано еще до его ареста. О том, что на случай его задержания в штабе подготовлены различные планы действий, Бабарико говорил РБК в интервью в июне: «У нас такие сценарии есть и до 9 августа, и дальше. Все есть. Что делать, мы знаем».

В обращении Бабарико говорит: «...пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием организационной формы, которой мы могли бы объединить всех сторонников». О том, в какой именно форме произойдет объединение, окончательного решения пока нет, это может быть партия или общественное объединение. Однако, каким бы оно ни было, главная задача — обеспечить проведение конституционной реформы. «Несмотря на то что мы не смогли победить на выборах, мы должны работать по совершенствованию и по улучшению нашей экономики и давать возможность людям проявлять свою гражданскую инициативу», — пояснил вторую задачу будущего объединения Бабарико.

Колесникова в своей части пояснила название проекта — она подчеркнула, что белорусам уже много удалось сделать вместе. В ближайшее время будут поданы документы о регистрации объединения, сообщила политик.

О необходимости конституционной реформы Бабарико говорил еще в ходе предвыборной кампании. Тогда он предлагал вернуться к Конституции 1994 года, которая наделяла широкими полномочиями парламент. В 1996 году, после избрания Александра Лукашенко президентом, Основной закон был изменен, власть перераспределена в пользу главы государства.

Почему организаторам новой партии пришлось выпускать новое видеообращение

Известие о появлении «Вместе» было по-разному воспринято другими лидерами белорусского оппозиционного движения. Светлана Тихановская, которую штаб Бабарико поддержал как кандидата в президенты и в кампании которой также принимала участие Колесникова, не согласилась со словами банкира. «Во-первых, я категорически не согласна с утверждением, что на выборах мы не смогли победить. Все знают, что это не так. Мы победили, но нашу победу пробуют украсть», — написала Тихановская в своем Telegram-канале. Она также не согласилась с приоритетностью конституционной реформы. «Такая постановка цели не отвечает требованиям белорусского народа и выглядит двусмысленной, так как сегодня Лукашенко пытается оттянуть свой уход, ведя речь о непонятной конституционной реформе в неопределенные сроки», — пояснила Тихановская. Но создание политических партий Тихановская считает процессом позитивным, поэтому в целом поддерживает инициативу. Однако актуальные задачи, по ее мнению, другие — отставка Александра Лукашенко, освобождение всех политзаключенных, проведение новых, честных выборов.

Член президиума координационного совета оппозиции, бывший министр культуры и бывший руководитель Купаловского театра Павел Латушко отметил, что программа создаваемой партии пока не известна, а сам он неоднократно ставил вопрос о придании статуса общественного движения или организации именно координационному совету.

Команде Бабарико пришлось сглаживать наметившиеся трения новым заявлением — о том, что создание партии не затрагивает работу координационного совета, который остается единой площадкой диалога всех политических и общественных сил страны. Фразу «мы не смогли победить» в штабе объяснили тем, что обращение было записано еще 14 июня, а сейчас все в штабе Бабарико понимают, что Тихановская набрала большинство голосов и одержала победу на выборах. По официальным данным белорусского ЦИК, она набрала 10%, Лукашенко — 80%.

Каковы перспективы у нового объединения

В реестре ЦИК республики 15 политических партий, последняя была зарегистрирована в 2000 году — это Консервативно-христианская партия БНФ, председателем которой является один из соперников Лукашенко на выборах 1994 года Зенон Позняк. С 1995 года он живет в эмиграции в Польше. В реестре общественных движений страны — 3025 организаций, он регулярно пополняется.

Для создания новой политической партии, согласно белорусскому законодательству, необходимо провести учредительный съезд, учредителей или членов партии должно быть не менее 1 тыс. человек, они должны представлять большинство областей Белоруссии и Минск. В названии партийного объединения обязательно использовать слова «политическая партия» или «партия», а использование слов «Республика Беларусь», «Беларусь», «национальный» и «народный» запрещено без специального разрешения президента. Пять лет назад министр юстиции Олег Слижевский именно недостаточной численностью сторонников объяснил отказ в регистрации новых партий. По его словам, в подаваемых различными партиями списках были мертвые души. Среди незарегистрированных — Белорусская коммунистическая партия трудящихся.

Вероятность регистрации новой партии близка к нулю, в последний раз такое было 20 лет назад, а Лукашенко считает, что в стране достаточно партий, и новые не регистрируют, сообщил белорусский политолог Валерий Карбалевич. Вряд ли Лукашенко изменит свою точку зрения даже на фоне протестов — ему не нужна большая легитимизация Бабарико и Колесниковой, считает эксперт. Необходимость новой партии он также оценивает скептически, ведь партия — это институт развитого демократического общества, которого в стране пока нет.