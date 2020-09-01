Тихановская озвучила свою позицию по статусу Крыма

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗабыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 73,58 (-0,22) Инвестиции, 12:13
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 88,15 (+0,33) Инвестиции, 12:13
Белорусские оппозиционеры объявили о создании партии «Вместе» Политика, 20:11 Генпрокуратура запросила у Германии результаты анализов Навального Политика, 20:09 АФК «Система» решила полностью выйти из капитала «Детского мира» Бизнес, 20:06 Обвиняемого в предложении посредничества во взятке следователя арестовали Общество, 20:04 Reuters узнал условия введения санкций против России из-за Белоруссии Политика, 19:55 Центр Гамалеи оценил необходимость вакцинации бессимптомных заболевших Общество, 19:51 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:29 Разработчик вакцины назвал сроки ее массового тестирования в Москве Общество, 19:23 В Белоруссии футболисты провели акцию против насилия Спорт, 19:20 В Крыму частично пересохли питающие водохранилища реки Общество, 19:07 Назад в 1995 год: очевидцы о первых шагах российского фондового рынка Инвестиции, 18:55 Тихановская озвучила свою позицию по статусу Крыма Политика, 18:54 Минюст предложил снизить штрафы для малого бизнеса Экономика, 18:53 Лукашенко признал помощь сотрудников RT белорусскому телевидению Политика, 18:46
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Тихановская озвучила свою позицию по статусу Крыма

Однозначно отвечать на вопрос, считает она полуостров частью России или Украины, Тихановская не стала, но подчеркнула, что не хотела бы, чтобы этот вопрос привел к расколу белорусского общества
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: EPA / STR / ТАСС)

Светлана Тихановская в интервью литовскому телерадиовещателю LRT озвучила свою позицию по принадлежности Крыма. Она отметила, что внутри белорусского общества есть разные взгляды на этот вопрос.

«Когда я была претендентом в кандидаты, или кандидатом в президенты, я озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым де-юре украинский, а де-факто — российский. Мы же понимаем, что существуют международные законы и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам. Но опять же у нас задача стоит — разобраться с ситуацией в Беларуси, то, что волнует наш народ, это новые, честные выборы. Ситуация с Крымом очень сложная, и у белорусов разные взгляды на этот вопрос, и мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединил нас», — сказала Тихановская в интервью литовскому телевидению.

Еще до выборов во время общения с журналистами Тихановская отказывалась однозначно определять принадлежность Крыма. «Можно, я скажу так, как принято говорить, как принято в нашей стране и по международным законам, что юридически Крым украинский, а фактически — российский. И не мучайте меня больше», — говорила она 29 июля.

В Крыму заявили об отсутствии необходимости в обсуждении его статуса
Политика

Юридически Минск и Александр Лукашенко не признают вхождение Крыма в состав России. Вместе с тем Лукашенко неоднократно отмечал, что де-факто полуостров все же стал частью России после 2014 года. «Нет такой силы, которая против желания России может это сделать. Это территория уже России, как они считают или думают о ней. <…> Поверьте, я знаю, о чем говорю. Не представляю, какие должны быть обстоятельства, чтобы Россия отказалась от Крыма сама», — говорил он, отвечая на вопрос о возможности возвращения Крыма в состав Украины. При этом он подчеркивал, что Донбасс должен вернуться под контроль Киева. «Надо делать любые шаги для того, чтобы война была прекращена и эта территория начинала возвращаться к Украине», — заявлял он украинским журналистам в том же интервью.

Материалы по теме
В Крыму заявили об отсутствии необходимости в обсуждении его статуса
Политика
Киев направил Москве ноту протеста из-за визита Путина в Крым
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter