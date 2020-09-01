Тихановская озвучила свою позицию по статусу Крыма

Однозначно отвечать на вопрос, считает она полуостров частью России или Украины, Тихановская не стала, но подчеркнула, что не хотела бы, чтобы этот вопрос привел к расколу белорусского общества

Светлана Тихановская (Фото: EPA / STR / ТАСС)

Светлана Тихановская в интервью литовскому телерадиовещателю LRT озвучила свою позицию по принадлежности Крыма. Она отметила, что внутри белорусского общества есть разные взгляды на этот вопрос.

«Когда я была претендентом в кандидаты, или кандидатом в президенты, я озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым де-юре украинский, а де-факто — российский. Мы же понимаем, что существуют международные законы и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам. Но опять же у нас задача стоит — разобраться с ситуацией в Беларуси, то, что волнует наш народ, это новые, честные выборы. Ситуация с Крымом очень сложная, и у белорусов разные взгляды на этот вопрос, и мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединил нас», — сказала Тихановская в интервью литовскому телевидению.

Еще до выборов во время общения с журналистами Тихановская отказывалась однозначно определять принадлежность Крыма. «Можно, я скажу так, как принято говорить, как принято в нашей стране и по международным законам, что юридически Крым украинский, а фактически — российский. И не мучайте меня больше», — говорила она 29 июля.

Юридически Минск и Александр Лукашенко не признают вхождение Крыма в состав России. Вместе с тем Лукашенко неоднократно отмечал, что де-факто полуостров все же стал частью России после 2014 года. «Нет такой силы, которая против желания России может это сделать. Это территория уже России, как они считают или думают о ней. <…> Поверьте, я знаю, о чем говорю. Не представляю, какие должны быть обстоятельства, чтобы Россия отказалась от Крыма сама», — говорил он, отвечая на вопрос о возможности возвращения Крыма в состав Украины. При этом он подчеркивал, что Донбасс должен вернуться под контроль Киева. «Надо делать любые шаги для того, чтобы война была прекращена и эта территория начинала возвращаться к Украине», — заявлял он украинским журналистам в том же интервью.