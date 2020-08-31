Россия слезает с пальмового

Из-за пандемии сократился спрос на популярный заменитель молочного жира

В январе—июне этого года впервые за последние шесть лет снизились поставки в Россию пальмового масла. Среди причин — более жесткий контроль за производством молочной продукции и отсутствие спроса со стороны закрытых точек общепита

Сбор урожая масличной пальмы для изготовления пальмового масла (Фото: Zuma / ТАСС)

За первые шесть месяцев 2020 года импорт пальмового масла в Россию сократился почти на 7%, сообщили РБК в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Если в первом полугодии 2019 года Россия завезла 506 тыс. т пальмового масла, то за аналогичный период этого года — только 473 тыс. т. Отрицательную динамику поставок в первом полугодии подтвердили и в Масложировом союзе России.

Снизившийся ввоз пальмового масла — событие, потому что для импорта этого продукта нехарактерна среднегодовая отрицательная динамика, считает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. Последний раз заметное снижение ввоза на 5% произошло по итогам 2014 года — тогда оно было связано с резким изменением курса национальной валюты, пояснил собеседник РБК. Тенденция к снижению ввоза пальмового масла обозначилась еще во второй половине 2019 года, но на этот раз без каких-либо валютных колебаний.

Почему Россия ввозит пальмовое масло

Поставки пальмового масла в страну растут с конца 1990-х годов: за это время они увеличились более чем в десять раз — до рекордных 1,06 млн т по итогам 2019 года, отмечают в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Потребление, поясняют в центре, растет потому, что пальмовое масло — востребованный ингредиент в пищевой промышленности: производителям удобно его использовать, и стоимость пальмового масла более низкая по сравнению с другими растительными и молочными жирами.

Например, для изготовления одного круассана по традиционной технологии используется около 25 г сливочного масла, которое стоит примерно в четыре раза дороже, чем его растительные аналоги. Но в кафе такие круассаны будут выглядеть так же, как те, что приготовили с использованием растительного заменителя масла, поэтому у производителей нет резона использовать дорогостоящее сырье, поясняет Дальнов.

Последние два года, уточняют в Масложировом союзе, импорт пальмового масла держится на уровне 1 млн т, основной его поставщик — Индонезия. Больше 90% всего ввезенного в Россию пальмового масла используется в пищевой промышленности: масложировые предприятия перерабатывают масло на маргарины, спреды и другие жиры специального назначения. Такое переработанное масло используют в основном кондитеры, пекари, производители молокосодержащих продуктов. На долю производства кондитерских изделий приходится 30% всего объема, 25% используется в продуктах быстрого приготовления, чипсах и в общепите, 15% — в хлебобулочных изделиях, 13% — в молокосодержащих изделиях, остальное — в других продуктах.

Депутаты против пальмового масла Следить за наличием пальмового масла в продукции власти призывают уже не первый год: дело в том, что некоторые производители предпочитают использовать его для удешевления стоимости продукта — например, заменяя им молочный жир. В июле прошлого года спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагал ввести ограничение на поставки и использование пальмового масла в России, чтобы потребитель «под видом продукции, изготовленной из молока, не получал заменитель из пальмового масла».

Почему снизился импорт

Отрицательная динамики в первом полугодии 2020 года может быть связана с усилением государственного контроля за качеством молочной продукции, считает Дальнов. После того как в 2019 году оборот молочной продукции стала отслеживать система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий», а продукты с заменителями молочных жиров запретили ставить на одни и те же полки в рознице с продуктами, которые таких заменителей не содержат, спрос на товарное сырое молоко вырос, отмечает эксперт.

С таким объяснением согласны в Россельхознадзоре: советник руководителя ведомства Юлия Мелано напоминает, что сегодня система «Меркурий» позволяет отследить ингредиенты, из которых состоит конкретный продукт, выявить попытку фальсификации и подвергнуть нарушителей санкциям. Потребление продуктов с заменителями молочных жиров, особенно произведенных по технологии сыра и масла, в 2020 году действительно упало, сообщил гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.

Заметное снижение спроса на продукты с заменителями молочного жира с 1 июля 2019 года, когда начали действовать новые правила выкладки, ранее подтвердили РБК и ретейлеры. Но Белов указывает, что с заменителями молочной продукции россияне потребляют лишь небольшую долю пальмового масла — только 12–13% объема, который используется в пищевой промышленности. Ключевые сегменты, которые влияют на ситуацию с потреблением пальмового масла, — кондитерская промышленность и HoReCa, обращает внимание гендиректор Союзмолока.

Импорт пальмового масла напрямую зависит от динамики роста отраслей — потребителей растительных жиров, в том числе кондитерской, а также отелей и ресторанов, указал исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. АПК входил в число российских отраслей, которые продолжили работу в разгар режима изоляции, но кафе и рестораны, а также многие отели из-за введенных для борьбы с пандемией коронавируса мер были закрыты. Например, в Москве работа ресторанов, кафе, баров и столовых была приостановлена на два с половиной месяца, полноценно возобновить функционирование заведениям разрешили только с 23 июня.

Кондитеры могли снизить закупки полуфабрикатов, содержащих пальмовое масло, но вряд ли речь идет о значительных объемах, отмечают в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД). По итогам шести месяцев 2020 года производство кондитерских изделий снизилось всего на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом кондитеры практически не используют пальмовое масло в чистом виде, отметил представитель АСКОНД. Отрасль работает со сложной масложировой продукцией, в состав которой входит в том числе пальмовое масло: это промышленные маргарины для производства мучных кондитерских изделий, твердые начинки для конфет, глазури.

Снижение импорта пальмового масла не связано с кондитерской отраслью, это результат введения новых правил продажи продуктов с заменителями молочного жира, считает Леонид Барышев, гендиректор «Эссен Продакшн АГ» (производит конфеты «35», Cho Ko-Te и др.).

Временное закрытие заведений общепита могло оказать влияние на импорт пальмового масла, признает президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, уточняя, что кафе и предприятия быстрого питания используют смесь с пальмовым маслом для приготовления блюд во фритюре.

Хотя сейчас импорт пальмового масла упал, в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка не исключают, что спрос на него может восстановиться в ближайшие полгода из-за временного снижения покупательной способности россиян на фоне пандемии.