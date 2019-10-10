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Власти обсудят запрет «грязного» пальмового масла в пищевой отрасли
Евразийский союз вслед за ЕС начал обсуждать ввод ограничений концентрации вредных веществ в растительном масле, в том числе в пальмовом. Участники пищевого рынка опасаются коллапса, если требования введут без переходного периода
Фото: Sukree Sukplang SS / CN / Reuters

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обратилась к российскому правительству с просьбой внести в законодательство Таможенного союза нормы по содержанию вредных веществ в растительных маслах. Соответствующее решение председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян подписал 6 августа 2019 года.

Коллегия рекомендовала правительству России внести в техрегламент о безопасности пищевой продукции нормы содержания «глицидиловых эфиров жирных кислот в пересчете на глицидол и 3-монохлорпропандиол». Допустимый уровень содержания этих эфиров в растительных маслах, закрепленный в единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиях к товарам, не должен превышать норму, действующую в Евросоюзе, — 1 мг/кг.

Вопрос о разработке проекта изменений прорабатывает ЕЭК совместно с государствами — членами ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия), сообщили РБК в пресс-службе российского правительства. Сейчас ЕЭК и Минэкономразвития России определяют, кто будет разрабатывать эти изменения, сама комиссия или российское правительство, уточнил собеседник РБК.

Обсуждаемые изменения в законодательство ЕАЭС коснутся импорта, производства и переработки, в частности пальмового масла. Пальмовое масло используют кондитеры, пекари, производители молокосодержащих продуктов, напоминает пресс-секретарь ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Руспродсоюз Ирина Нагайцева. Больше всего — около 30% всего переработанного пальмового масла — используют кондитеры.

Почему растительные масла могут быть «грязными»

При производстве и переработке в растительных маслах из-за высоких температур могут образоваться загрязнители — глицидиловые эфиры жирных кислот, объясняют в Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции (АПМП). Эти вещества содержатся в масличном сырье, их появление зависит от климатических условий, применения содержащих хлор удобрений, гербицидов и инсектицидов.

Глицидиловые эфиры есть во всех растительных маслах, но из-за специфичного состава пальмового масла при его переработке риски образования этих загрязнителей больше — до 10,52 мг/кг, указывает исполнительный директор АПМП Екатерина Нестерова. Для сравнения: в оливковом масле это 4,1 мг глицидиловых эфиров на 1 кг, в подсолнечном — 2,1 мг/кг, что также выше установленной в ЕС нормы. Есть технологические решения, которые позволяют предотвратить и снизить образование глицидиловых эфиров в растительных маслах, и производители сейчас активно их внедряют, добавляет Нестерова.

Научные исследования свидетельствуют, что глицидиловые эфиры жирных кислот и глицидол в пищевых продуктах несут риски для здоровья, сообщал ранее Роспотребнадзор. Международное агентство по изучению рака относит глицидол к потенциальным канцерогенам.

Импорт пальмового масла в Россию растет. В 2018 году в страну, по данным Федеральной таможенной службы, было завезено более 1 млн т пальмового масла — на 19% больше, чем в 2017 году. Главный поставщик пальмового масла в Россию — Индонезия (892 тыс. т). Ввезенное в Россию пальмовое масло перерабатывается в маргарины и жиры, которые используются в пищевой промышленности. В 2018 году потребление такой продукции достигло 1,15 млн т.

Популярность пальмового масла в пищевой промышленности в Руспродсоюзе объясняют рядом его преимуществ по сравнению с другими растительными маслами: оно имеет нейтральный вкус и запах, полутвердую структуру и не нуждается в гидрогенизации, при которой у более жидких видов масла образуются опасные для здоровья трансизомеры жирных кислот.

К чему приведет ограничение

В международных стандартах комиссии «Кодекс Алиментариус» (создана Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН и Всемирной организацией здравоохранения) сейчас нет норматива, ограничивающего содержание глицидиловых эфиров в пищевых продуктах, поясняет исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Но в Евросоюзе ученые и производители масложировой продукции в течение нескольких лет изучали причины образования таких эфиров в пищевых продуктах, возможные риски и технологические возможности снижения их уровня. В марте 2018 года ЕС установил допустимые уровни содержания глицидиловых эфиров для растительных масел и жиров, которые употребляются в пищу, являются ингредиентом других продуктов или предназначены для производства детского питания.

Российская масложировая отрасль поддерживает введение нормы по содержанию глицидиловых эфиров, но для адаптации ей нужен переходный период, указывает Мальцев. Семь-восемь лет позволит выработать стандарты и методики определения глицидиловых эфиров в растительных маслах, модернизировать технологические процессы, способствующие снижению эти веществ в растительных маслах на всех этапах производства, объясняет Мальцев.

Без переходного периода новое регулирование, по словам эксперта, может привести к коллапсу: из-за сокращения ввоза сырья переработка растительных масел внутри России резко снизится, а пищевые компании будут вынуждены закупать уже переработанные жиры в странах ЕС.

Кто уже предложил ограничить ввоз пальмового масла

Ускорить применение нового регулирования для пальмового масла попытался депутат «Единой России» Евгений Федоров. В сентябре он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо, обратив ее внимание на то, что около 80% пальмового масла, поступающего сегодня на пищевые предприятия, содержит глицидиловые эфиры, в пять раз превышающие норму ЕС. Депутат рекомендовал правительству незамедлительно ввести временные санитарные меры, запрещающие ввоз в Россию такого пальмового масла.

Голикова, как стало известно РБК, поручила ведомствам, в том числе Минсельхозу и Роспотребнадзору, рассмотреть обращение. В Минсельхозе уточнили, что направили свою позицию в ответственный по этому поручению Роспотребнадзор. В Роспотребнадзоре на запрос РБК на момент публикации не ответили. Законодательство ЕАЭС не позволяет ввести временные санитарные меры до внесения соответствующих изменений в техрегламент, пояснил РБК федеральный чиновник.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: пальмовое масло, техрегламент, ЕЭК
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