Власти обсудят запрет «грязного» пальмового масла в пищевой отрасли

При производстве и переработке в растительных маслах из-за высоких температур могут образоваться загрязнители — глицидиловые эфиры жирных кислот, объясняют в Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции (АПМП). Эти вещества содержатся в масличном сырье, их появление зависит от климатических условий, применения содержащих хлор удобрений, гербицидов и инсектицидов.
Глицидиловые эфиры есть во всех растительных маслах, но из-за специфичного состава пальмового масла при его переработке риски образования этих загрязнителей больше — до 10,52 мг/кг, указывает исполнительный директор АПМП Екатерина Нестерова. Для сравнения: в оливковом масле это 4,1 мг глицидиловых эфиров на 1 кг, в подсолнечном — 2,1 мг/кг, что также выше установленной в ЕС нормы. Есть технологические решения, которые позволяют предотвратить и снизить образование глицидиловых эфиров в растительных маслах, и производители сейчас активно их внедряют, добавляет Нестерова.
Научные исследования свидетельствуют, что глицидиловые эфиры жирных кислот и глицидол в пищевых продуктах несут риски для здоровья, сообщал ранее Роспотребнадзор. Международное агентство по изучению рака относит глицидол к потенциальным канцерогенам.
Импорт пальмового масла в Россию растет. В 2018 году в страну, по данным Федеральной таможенной службы, было завезено более 1 млн т пальмового масла — на 19% больше, чем в 2017 году. Главный поставщик пальмового масла в Россию — Индонезия (892 тыс. т). Ввезенное в Россию пальмовое масло перерабатывается в маргарины и жиры, которые используются в пищевой промышленности. В 2018 году потребление такой продукции достигло 1,15 млн т.
Популярность пальмового масла в пищевой промышленности в Руспродсоюзе объясняют рядом его преимуществ по сравнению с другими растительными маслами: оно имеет нейтральный вкус и запах, полутвердую структуру и не нуждается в гидрогенизации, при которой у более жидких видов масла образуются опасные для здоровья трансизомеры жирных кислот.
К чему приведет ограничение
В международных стандартах комиссии «Кодекс Алиментариус» (создана Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН и Всемирной организацией здравоохранения) сейчас нет норматива, ограничивающего содержание глицидиловых эфиров в пищевых продуктах, поясняет исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Но в Евросоюзе ученые и производители масложировой продукции в течение нескольких лет изучали причины образования таких эфиров в пищевых продуктах, возможные риски и технологические возможности снижения их уровня. В марте 2018 года ЕС установил допустимые уровни содержания глицидиловых эфиров для растительных масел и жиров, которые употребляются в пищу, являются ингредиентом других продуктов или предназначены для производства детского питания.
Российская масложировая отрасль поддерживает введение нормы по содержанию глицидиловых эфиров, но для адаптации ей нужен переходный период, указывает Мальцев. Семь-восемь лет позволит выработать стандарты и методики определения глицидиловых эфиров в растительных маслах, модернизировать технологические процессы, способствующие снижению эти веществ в растительных маслах на всех этапах производства, объясняет Мальцев.
Без переходного периода новое регулирование, по словам эксперта, может привести к коллапсу: из-за сокращения ввоза сырья переработка растительных масел внутри России резко снизится, а пищевые компании будут вынуждены закупать уже переработанные жиры в странах ЕС.
Кто уже предложил ограничить ввоз пальмового масла
Ускорить применение нового регулирования для пальмового масла попытался депутат «Единой России» Евгений Федоров. В сентябре он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо, обратив ее внимание на то, что около 80% пальмового масла, поступающего сегодня на пищевые предприятия, содержит глицидиловые эфиры, в пять раз превышающие норму ЕС. Депутат рекомендовал правительству незамедлительно ввести временные санитарные меры, запрещающие ввоз в Россию такого пальмового масла.
Голикова, как стало известно РБК, поручила ведомствам, в том числе Минсельхозу и Роспотребнадзору, рассмотреть обращение. В Минсельхозе уточнили, что направили свою позицию в ответственный по этому поручению Роспотребнадзор. В Роспотребнадзоре на запрос РБК на момент публикации не ответили. Законодательство ЕАЭС не позволяет ввести временные санитарные меры до внесения соответствующих изменений в техрегламент, пояснил РБК федеральный чиновник.