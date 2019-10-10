Власти обсудят запрет «грязного» пальмового масла в пищевой отрасли

Евразийский союз вслед за ЕС начал обсуждать ввод ограничений концентрации вредных веществ в растительном масле, в том числе в пальмовом. Участники пищевого рынка опасаются коллапса, если требования введут без переходного периода

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Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обратилась к российскому правительству с просьбой внести в законодательство Таможенного союза нормы по содержанию вредных веществ в растительных маслах. Соответствующее решение председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян подписал 6 августа 2019 года.

Коллегия рекомендовала правительству России внести в техрегламент о безопасности пищевой продукции нормы содержания «глицидиловых эфиров жирных кислот в пересчете на глицидол и 3-монохлорпропандиол». Допустимый уровень содержания этих эфиров в растительных маслах, закрепленный в единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиях к товарам, не должен превышать норму, действующую в Евросоюзе, — 1 мг/кг.

Вопрос о разработке проекта изменений прорабатывает ЕЭК совместно с государствами — членами ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия), сообщили РБК в пресс-службе российского правительства. Сейчас ЕЭК и Минэкономразвития России определяют, кто будет разрабатывать эти изменения, сама комиссия или российское правительство, уточнил собеседник РБК.

Обсуждаемые изменения в законодательство ЕАЭС коснутся импорта, производства и переработки, в частности пальмового масла. Пальмовое масло используют кондитеры, пекари, производители молокосодержащих продуктов, напоминает пресс-секретарь ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Руспродсоюз Ирина Нагайцева. Больше всего — около 30% всего переработанного пальмового масла — используют кондитеры.

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