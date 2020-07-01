Особая выкладка на полках за год изменила спрос на молочную продукцию

После того как в магазинах стали маркировать и выкладывать отдельно натуральные молочные продукты, спрос на товары с заменителями молочного жира снизился. Но на фоне пандемии выпускать дешевые аналоги вновь стали больше

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

С 1 июля 2019 года в России действуют новые правила продажи молочных продуктов: продукты без заменителей молочного жира маркируются специальной меткой «БЗМЖ» и стоят в магазинах отдельно от продуктов, которые такие заменители содержат. Цель изменения, которое утвердил еще бывший премьер Дмитрий Медведев, в том, чтобы покупатель мог визуально отличить натуральные молочные продукты от молокосодержащих, что должно «упростить выбор такой продукции покупателями».

Продажи продуктов с заменителями молочного жира за прошедший год снизились, рассказали РБК опрошенные ретейлеры. У «Ашана», как сообщил представитель сети, продажи продуктов с заменителями молочного жира за этот период уменьшились в натуральном выражении на 9%. «Магнит», по словам его представителя, также видит снижение покупательского спроса на товары с заменителем молочного жира. Конкретных цифр собеседник РБК не привел, но отметил, что доля продуктов с заменителем молочного жира в ассортименте сети незначительная — около 2%.

Крупнейшая в Восточной Сибири розничная сеть «Командор» и вовсе вывела из оборота супермаркетов и гипермаркетов продукцию с заменителями молочного жира, потому что за год, с июля 2019-го, ее продажи упали в натуральном выражении от 50 до 90% в зависимости от товарной категории. Больше всего, по словам представителя «Командора», спрос упал на сырные продукты. Продажи продукции без заменителей молочного жира при этом выросли пропорционально снижению спроса на их альтернативы.

Если на начальном этапе, в июле 2019 года, требования о разделении на полках магазинов молочных и молокосодержащих продуктов нарушали 63% торговых объектов, то к концу декабря этот показатель снизился до 35%, уточнили РБК в пресс-службе Роспотребнадзора.