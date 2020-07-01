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Особая выкладка на полках за год изменила спрос на молочную продукцию

После того как в магазинах стали маркировать и выкладывать отдельно натуральные молочные продукты, спрос на товары с заменителями молочного жира снизился. Но на фоне пандемии выпускать дешевые аналоги вновь стали больше
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

С 1 июля 2019 года в России действуют новые правила продажи молочных продуктов: продукты без заменителей молочного жира маркируются специальной меткой «БЗМЖ» и стоят в магазинах отдельно от продуктов, которые такие заменители содержат. Цель изменения, которое утвердил еще бывший премьер Дмитрий Медведев, в том, чтобы покупатель мог визуально отличить натуральные молочные продукты от молокосодержащих, что должно «упростить выбор такой продукции покупателями».

Продажи продуктов с заменителями молочного жира за прошедший год снизились, рассказали РБК опрошенные ретейлеры. У «Ашана», как сообщил представитель сети, продажи продуктов с заменителями молочного жира за этот период уменьшились в натуральном выражении на 9%. «Магнит», по словам его представителя, также видит снижение покупательского спроса на товары с заменителем молочного жира. Конкретных цифр собеседник РБК не привел, но отметил, что доля продуктов с заменителем молочного жира в ассортименте сети незначительная — около 2%.

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Эммануэль Фабер

Крупнейшая в Восточной Сибири розничная сеть «Командор» и вовсе вывела из оборота супермаркетов и гипермаркетов продукцию с заменителями молочного жира, потому что за год, с июля 2019-го, ее продажи упали в натуральном выражении от 50 до 90% в зависимости от товарной категории. Больше всего, по словам представителя «Командора», спрос упал на сырные продукты. Продажи продукции без заменителей молочного жира при этом выросли пропорционально снижению спроса на их альтернативы.

Если на начальном этапе, в июле 2019 года, требования о разделении на полках магазинов молочных и молокосодержащих продуктов нарушали 63% торговых объектов, то к концу декабря этот показатель снизился до 35%, уточнили РБК в пресс-службе Роспотребнадзора.

Снижается ли производство дешевых аналогов

Россияне действительно стали потреблять меньше продуктов с заменителями молочного жира и отказываются, например, от сырных продуктов в пользу традиционных сыров, констатирует гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов. Именно в категории сыров, по его словам, доля товаров с заменителями молочного жира наиболее заметная и составляет сейчас около 20–25% рынка.

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Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

При этом производство сырных продуктов, по данным Союзмолока, снижается уже два года подряд. После введения новых правил продажи за год, с июля 2019-го по май 2020 года, выпуск этих продуктов упал по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года почти на 4%, до 163,8 тыс. т. Одновременно производство классических сыров выросло за это же время на 12%, до 498,9 тыс. т. Снижение потребления продуктов с заменителями молока сформировало, по словам Белова, дополнительный спрос на сырое молоко у переработчиков: по итогам 2019 года спрос вырос на 3%, или 1 млн т, и «это неплохой прирост».

Три фактора

На ситуацию с изменением потребления продуктов с заменителями молочного жира в 2019 году повлияло три фактора, отмечает гендиректор Союзмолока Артем Белов.

Во-первых, это полноценное внедрение системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» в молочной отрасли. С ноября 2019 года система, цель которой — прослеживать продукты животного происхождения «от поля до прилавка» и бороться с фальсификацией, фиксирует все сырье и готовые продукты из молока на рынке. Внедрение этой системы снизило объемы фальсификата на молочном рынке, признает Белов.

Второй фактор — внесение изменений в техрегламент в части наименования продуктов. Производителям, например, запретили называть сырным продуктом молокосодержащие продукты с заменителями молочного жира, произведенные по технологии сыра.

Наконец, третьим повлиявшим на рынок фактором было разделение на полках магазинов продуктов с заменителями молочного жира и без них. Влияние какого-то одного из решений на ситуацию оценить сложно, считает Белов, но их общий эффект он оценивает положительно.

Но в этом году картина уже может быть другой. В мае 2020 года Росстат зафиксировал существенный рост производства сырных продуктов на 16%, до 16,5 тыс. т. Этот рост, который зафиксировал Росстат, может быть обусловлен пандемией коронавируса, вызвавшей рецессию в экономике и падение доходов населения, считает Белов из Союзмолока. Он прогнозирует, что на фоне снижения уровня жизни спрос на более дешевые молокосодержащие продукты с заменителями молочного жира может в этом году опять вырасти.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: молочные продукты, сыроподобные продукты, Минсельхоз, торговые сети
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