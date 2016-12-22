Кондитеры пожаловались Медведеву на нехватку сухого молока

В кондитерской отрасли не хватает сухого молока в связи с запретом на его импорт из Белоруссии. Об этом в письме премьер-министру России Дмитрию Медведеву сообщила ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд» (среди членов ассоциации — «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», «Рот Фронт», «Марс» и др.), копия документа есть у «Коммерсанта».

В письме исполнительный директор «Асконда» Вячеслав Лашманкин объяснил, что, поскольку сухое молоко добавляют в продукт без дополнительной обработки, требования к ингредиенту очень высоки. Из-за острого дефицита сухого молока в российской кондитерской отрасли на сушку зачастую отправляют не соответствующий некоторым параметрам качества продукт, который в итоге не может быть использован в изготовлении кондитерских изделий.

Согласно оценкам специалистов «Асконда», российское сухое молоко покрывает лишь 50% потребностей производителей. Оставшуюся половину ранее обеспечивали поставщики из стран дальнего зарубежья, которые позднее были заменены на белорусских.

«Сертифицированных производителей качественного сухого молока в России мало, а их продукция в среднем на 15–20% дороже белорусских аналогов», — уточнил Лашманкин.

Он объяснил, что низкая цена белорусского сухого молока связана с большими запасами сырья.

В конце августа Ассоциация европейского бизнеса направила письмо первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову, вице-премьеру Алексею Гордееву и министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву, в котором также говорилось о рисках запрета на импорт белорусской молочной продукции для российской пищевой промышленности.

Ограничения на поставку некоторых видов молока и молочной продукции из Белоруссии введены с 6 июня. Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано поясняла, что ограничительные меры были приняты из-за того, что из Белоруссии продолжает поступать «небезопасная молочная продукция».​ Нарушения были обнаружены в молоке и сливках, пастеризованных и стерилизованных наливом, молоке и сливках сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных, сыворотках, концентрате сывороточного и молочного белка.

