Минтруд лимитирует трудовые споры

Власти нашли способ нейтрализовать новую схему обналичивания средств

Минтруд предложил ограничить сумму взыскания, решение о котором смогут принимать комиссии по спорам между сотрудниками и работодателями. С помощью таких решений мошенники могут обналичивать деньги под видом зарплатных долгов

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Министерство труда и социальной защиты предлагает ввести порог суммы, которую можно взыскивать через комиссии по трудовым спорам (КТС), сообщила РБК пресс-служба ведомства. КТС в России могут выносить решения по спорам между сотрудниками и работодателями, в том числе о взыскании задолженности по зарплате. Решение комиссии оформляется как удостоверение или лист КТС и считается исполнительным документом, по которому деньги можно взыскать. Однако банки неоднократно жаловались, что такой механизм используется мошенниками для незаконного съема денег со счетов компаний.

Минюст 24 августа опубликовал проект поправок в Трудовой кодекс, в котором предлагалось лишить подобные комиссии права рассматривать трудовые споры о взыскании задержанных зарплат через выдачу исполнительных документов: такое право он хочет оставить только за судами. Это позволит заметно снизить риски обналичивания денег с помощью КТС, говорится в пояснительной записке к проекту.

В пресс-службе Минюста сообщили, что инициатива обсуждается с заинтересованными структурами. Минтруд, который курирует взаимоотношения работодателей с сотрудниками, концептуально поддерживает проект, сообщил РБК представитель министерства. Инициативу Минюста поддерживает и ЦБ, сказал его представитель. Росфинмониторинг, отвечающий за противодействие обналичиванию и отмыванию денег в банковской сфере, не ответил на запрос РБК.

Как действует канал для обналички через трудовые споры Если банк получает лист КТС, то по закону он обязан в течение трех дней провести транзакцию. Отказ карается штрафом до 1 млн руб. (предусмотрен ст. 17.14 КоАП). В октябре 2019 года инцидент с переводом 5,5 млн руб. по поддельному листу КТС произошел в Тинькофф Банке. После этого участники рынка заявили о проблеме фальсификации таких исполнительных документов и призвали Минюст и ЦБ пресечь схему. Даже если обладатель удостоверения КТС пытается взыскать деньги не через банк, а через Федеральную службу судебных приставов (ФССП), это не снижает риски обналичивания, отмечается в пояснительной записке Минюста. Приставы не уполномочены проверять, состоят ли стороны трудового конфликта в сговоре и является ли удостоверение КТС подлинным. Кроме того, такие документы легко подделать: они изготавливаются на обычной бумаге и заверяются печатью комиссии.

Как изменилась позиция Минтруда

В прошлом году участники рынка предлагали либо ликвидировать КТС как институт, либо заметно усилить контроль за документами таких комиссий. Банки, в частности, считали, что решения КТС должны заверяться у государственных инспекторов труда — госслужащих, которые контролируют соблюдение прав работников.

Минтруд тогда инициативу не поддержал, посчитав, что такой подход угрожает правам российских работников. «Крайне важно сохранить КТС в качестве инструмента для оперативного взыскания задолженности», — подтвердил позицию ведомства представитель Минтруда. Но подчеркнул, что сейчас министерство поддерживает создание барьера для обналичивания денег через КТС. «Мы находимся в постоянном диалоге с Минюстом и предлагаем скорректировать представленный на общественное обсуждение проект, добавив в него норму о пороговом значении сумм, которые можно взыскивать через комиссии по трудовым спорам», — добавил он.

О какой именно сумме идет речь, министерство не уточняет. Наибольший риск обналичивания представляют листы КТС, по которым требуется взыскать более 500 тыс. руб., говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По данным Минюста, в 2019 году судебные приставы получили 652 удостоверения КТС на 683,5 млн руб., по которым начали взыскание крупных сумм. В первой половине 2020 года запущено 89 подобных исполнительных производств на 113,6 млн руб. Это примерно на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Какое количество листов КТС прошло непосредственно через банки, ведомство не раскрыло.

В Минтруде считают, что комиссии оперативнее рассматривают споры между работодателями и сотрудниками, чем суды. КТС не самый популярный канал разбирательств между работниками и работодателями, считает партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов. Но лишь малая часть трудовых споров не касается финансов, а введение ограничений по сумме «может лишить смысла и без того не самый популярный инструмент по разрешению споров в досудебном порядке», считает он, указывая на рост дополнительной нагрузки для судебной системы. Пока идея запретить комиссиям рассматривать финансовые аспекты трудовых споров кажется выгодной только банкам, заключил Ефремов.

Снизятся ли риски обналичивания

Хотя инцидент с платежом по фиктивной КТС в Тинькофф Банке произошел почти год назад, проблема остается острой, утверждают опрошенные РБК участники рынка.

Ужесточение правил выдачи удостоверений КТС заметно снизит риски обналичивания, считает директор юридического департамента Московского кредитного банка Ирина Гудкова. «Рассмотрение трудовых споров только судами выглядит процессом более прозрачным, поскольку в суде будут рассматриваться документы и заслушиваться стороны, что снижает риски фальсификации [листов КТС]», — поясняет она. Такой же точки зрения придерживаются в «Открытии», Райффайзенбанке и Промсвязьбанке, следует из ответов их представителей.

Тем не менее проблема фиктивных споров и выдачи исполнительных листов уже судами останется актуальной. «При отсутствии одновременных изменений в правоприменительной практике судов часть объема теневых операций с КТС перетечет в схемы с использованием исполнительных документов судебных приставов и нотариусов, по которым у кредитных организаций на сегодня также отсутствует право по отказу в проведении операции», — заметил представитель ПСБ. Риски отмывания по таким каналам останутся, но снизится накал, уверен замруководителя Национального совета финансового рынка (НСФР) Александр Наумов: «Схема с КТС, возможно, продолжит существовать, просто в меньших объемах. Она станет дороже для обнальщиков».

Ограничение полномочий трудовых комиссий, с одной стороны, отчасти поможет банкам, считает Наумов. «Но, с другой стороны, ограничивать граждан во внесудебном истребовании задолженности по зарплате — это перебор», — отмечает он. Сами по себе КТС нужны как институт, именно отсутствие контроля за ними привело к злоупотреблениям, уверен Наумов.

НСФР даст оценку инициативе Минюста после обсуждения с банками, отметил замруководителя НСФР. Ассоциация банков России, которая также выступала с предложениями усилить контроль за КТС, отказалась комментировать новую инициативу Минюста.