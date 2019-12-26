Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием

Минтруд посчитал избыточными предложения банков ужесточить оформление документов от комиссий по трудовым спорам (КТС). Ранее участники рынка жаловались на рост популярности схем по обналичиванию денег с использованием решений КТС

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Министерство труда и социальной защиты не поддержало поправки в законодательство, которые готовили банки для пресечения схемы обналичивания с использованием решений комиссий по трудовым спорам (КТС). Это следует из письма министерства в Ассоциацию банков России (есть у РБК, его содержание подтвердил источник в банковской сфере). Ранее участники рынка предлагали реформировать институт КТС, жалуясь на то, что банки являются заложниками ситуации: они обязаны проводить операции по решениям комиссий, даже если требования клиентов вызывают у них подозрения.

КТС в России могут выносить решения по индивидуальным спорам между работниками и работодателями, например о выплате задолженности по зарплате. Эти решения имеют силу исполнительного документа, которые можно использовать для принудительного взыскания. Если банк получает такой документ с требованием перечислить деньги, он обязан в течение трех дней провести транзакцию. Отказ карается штрафом до 1 млн руб. (он предусмотрен ст. 17.14 КоАП). В октябре 2019 года инцидент с переводом 5,5 млн руб. по КТС произошел в Тинькофф Банке, тогда владелец компании, с чьих счетов ушли деньги, посчитал их похищенными. После этого скандала банки активизировали усилия по искоренению схемы обналичивания через листы КТС.

Ассоциация банков России (АБР) предлагала депутатам внести поправки в Трудовой кодекс. Соответствующее письмо она в конце октября направила главе комитета по труду и социальной политике Ярославу Нилову. Документ есть у РБК, представитель ассоциации подтвердил факт обращения. В частности, предлагалось исключить из него статьи, которые касаются комиссий по трудовым спорам, и ликвидировать этот институт как таковой. Участники рынка указывали, что решения КТС могут быть изготовлены «буквально двумя физическими лицами, работающими в организации», и использоваться для сомнительных операций. «Для своей реальной цели, а именно упрощения взыскания заработной платы, комиссия по трудовым спорам не используется», — говорится в обращении ассоциации.

Банкиры были готовы и на более мягкий вариант решения проблемы — не ликвидацию КТС, а усиление контроля за документами таких комиссий. Они предлагали заверять решения КТС у государственных инспекторов труда — госслужащих, которые контролируют соблюдение прав работников. В таком случае, если инспектор убедится в достоверности решения КТС, документ получит статус исполнительного.