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Тинькофф Банк ответил на сообщение о «хищении ₽5,5 млн» со счета

Тинькофф Банк отреагировал на сообщение об исчезновении денег со счета, открытого в банке для ООО «Пегас». 9 октября Михаил Жуховицкий написал на своей странице в сети Facebook, что со счета компании, принадлежащей его другу (имя пострадавшего приведено не было) пропали более 5,3 млн руб.

«Сам я в банковском секторе почти всю жизнь», — написал Жуховицкий, по словам которого пропавшие деньги были переведены банком без всякой проверки двум неизвестным его другу людям, на основании явно «состряпанных на коленке» документов, которые «ни один вменяемый банк страны не принимает».

В банке заявили, что в изложенной Жуховицким истории «слишком много несостыковок», а большинство утверждений «не соответствуют действительности».

В частности, в банке отметили, что при поступлении в банк удостоверений от комитета по трудовым спорам (КТС, считаются исполнительным документом по спорам о невыплате зарплаты) они связались с гендиректором компании-владельца счета, по контактному номеру, указанному при открытии счета.

«Клиент подтвердил исполнение 2-х КТС из 4-х, назвав и ФИО сотрудников-получателей денежных средств, и точные суммы, заявленные в КТС. Это подтверждается записями звонков, которые банк предоставит полиции для проведения расследования», — говорится в сообщении Тинькофф Банка.

В банке также указали, что представили полиции все данные и тесно сотрудничают с ней в рамках расследования.

Позднее тот же Жуховицкий заявил, что голоса его друга на записи телефонного разговора нет и кто беседовал по телефону с банком неизвестно. Он также отметил, что в банк не вызывали директора лично, хотя остальные банки в подобных случаях поступают именно так.

Теги: Тинькофф Банк
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