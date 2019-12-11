Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза

Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза

Объем сомнительных операций с применением исполнительных надписей нотариусов достиг 5 млрд руб., заявил глава Росфинмониторинга. Власти обсуждают законопроект, который обяжет нотариусов проверять, реальны ли долги их клиентов

Росфинмониторинг пока не может побороть схемы по обналичиванию с использованием судов, судебных приставов и нотариусов, признал глава ведомства Юрий Чиханчин во время выступления с докладом в Совете Федерации. Трансляция велась на сайте верхней палаты. Надзорный орган особенно обеспокоен ростом сомнительных операций с применением исполнительных надписей нотариусов.

«Только за 10 месяцев 2019 года объем таких операций составил порядка 5 млрд руб., что почти в 2,5 раза превышает показатели прошлого (прошлогоднего. — РБК) периода», — отметил Чиханчин. Из его презентации следует, что всплеск использования документов от нотариусов для обналичивания произошел во втором квартале — тогда объем сомнительных сделок почти достиг 2 млрд руб.

Росфинмониторинг предлагает решить проблему с помощью самих нотариусов: они должны будут проверять достоверность сделок, которые заверяют. Риск обналичивания возникает, если документы от нотариуса заверяют фиктивную задолженность, разъяснил Чиханчин. Деньги перечисляются от должника к кредитору через депозитный счет нотариуса либо при предъявлении кредиторами исполнительной надписи от нотариуса. В России исполнительная надпись нотариуса имеет статус исполнительного документа и может использоваться для принудительного взыскания. Отказ банка проводить операцию по исполнительному документу карается штрафом (он предусмотрен ст. 17.14 КоАП).

Рост сомнительных операций с применением надписей нотариусов связан с пробелом в законодательстве, заявил глава Росфинмониторинга. Он напомнил, что у нотариусов нет «законодательно закрепленной обязанности осуществлять проверку реальности обязательств между заемщиков и кредиторов». Если бы механизм существовал, то специалист мог бы отказаться заверять сомнительные документы компаний, считают в надзорной службе. По словам Чиханчина, вопрос уже решается: Минюст работает над подобным законопроектом, документ находится на согласовании в профильных ведомствах. РБК направил запрос в Минюст, ЦБ и Федеральную нотариальную палату.

В ноябре Минюст сообщил о работе над законопроектом, который бы усилил контроль за составлением и оборотом документов о перечислении задолженности по зарплате, которые выдают комиссии по трудовым спорам (КТС). Осенью банки обращали внимание на то, что КТС нередко используются для обналичивания и вывода средств. С такой проблемой в сентябре, в частности, столкнулся Тинькофф Банк: со счета его клиента вывели 5,5 млн рублей по КТС.