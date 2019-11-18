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Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием
Банки просят усилить контроль за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам. Спорная ситуация с выводом 5,5 млн руб. по удостоверению КТС ранее произошла в Тинькофф Банке
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Национальный совет финансового рынка (НСФР), в который входят в том числе крупнейшие российские банки, предложил ужесточить контроль за документами комиссий по трудовым спорам (КТС). Замглавы НСФР Александр Наумов представил это предложение на круглом столе с участниками совета и представителем Минюста, передает корреспондент РБК.

«Мы предлагаем усилить уголовную ответственность за создание фиктивных решений комиссий по трудовым спорам, создаваемых в целях совершения мошеннических операций, чтобы подобные случаи не проходили бесследно. Чтобы подобные лица знали, какая ответственность может их ждать в случае, если целями совершения операции являются не те, что они декларируют», — сказал Наумов.

Назревшая проблема

9 октября на своей странице в Facebook блогер Михаил Жуховицкий пожаловался, что его друг-предприниматель потерял из-за Тинькофф Банка почти 5,5 млн руб.: в сентябре со счета компании ООО «Пегас» были списаны средства в пользу мошенников на основании удостоверения КТС, чья подлинность не была подтверждена. Транзакция произошла по исполнительному документу о переводе задолженности по зарплате, который тоже называется КТС. По словам блогера, менеджеры банка не проявили должной осмотрительности и провели сомнительную операцию.

Кредитная организация в свою очередь сообщила, что клиент до спорной операции сам узнавал у сотрудников банка условия ее проведения, а перед транзакцией подтвердил перечисление средств названным людям. The Bell писал, что гендиректор «Пегаса» — 21-летний Виталий Бурыкин, окончивший девять классов одной из школ в Ступино и работавший в местном парке в комнате смеха. По данным издания, деньги со счета вывели жители Москвы — 38-летний Максим Романов и 31-летняя Людмила Коновалова.

Выступая на форуме финансовых технологий «Финополис», основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков пожаловался на жесткость российского антиотмывочного законодательства, из-за которого банки зажаты между желанием угодить клиентам, мошенниками и регулированием. Он подчеркнул, что удобством сервиса для клиентов и быстротой транзакций пользуются мошенники. В ответ глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что «через банковские каналы не должны отмываться преступные деньги и мошенники не должны пользоваться каналами банка».

КТС имеет силу исполнительного документа, у банка «отсутствуют какие-то возможности» отказать в его исполнении, а само неисполнение КТС карается штрафом до 1 млн руб., заявила на заседании директор по комплаенсу Тинькофф Банка Галина Кузнецова (он предусмотрен ст. 17.14 КоАП). «На наш взгляд, этот институт КТС, именно как институт разгрузки судов для того, чтобы обиженные работники получали зарплату, он умер. Эта схема используется мошенниками только для обналичивания, только для вывода денег из банка», — считает она.

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Сейчас подделка документов КТС подпадает под статью 327 УК РФ (подделка документов), отдельной статьи за подделку удостоверения нет, объясняет партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Алексей Добрынин. «Если же, используя поддельное удостоверение КТС, злоумышленник похищает денежные средства со счета в банке, то подобное квалифицируется по совокупности преступлений, в том числе и по ст. 159 УК РФ [мошенничество]», — добавляет он.

НСФР предлагает создать отдельную норму, предусматривающую наказание именно за подделку социально значимых документов, к которым относится КТС, объясняет Наумов.

Чего хочет рынок

  • НСФР просит ввести в законодательство специальный срок для проверки удостоверений КТС (до 14 дней), а также привлекать к взысканию свыше 200 тыс. руб. приставов.
  • Бизнес также хочет предусмотреть новый порядок оформления удостоверений, чтобы придать им статус исполнительных документов.
  • Еще одна инициатива — введение уголовной ответственности за создание фиктивных удостоверений КТС или удостоверений, «созданных в целях осуществления мошеннических операций». Предлагается также ввести и специальную ответственность за подделку документов КТС в КоАП.
  • НСФР настаивает на том, чтобы работодатели уведомляли Федеральную инспекцию труда о решениях КТС. В дальнейшем инспектор оформит документ и направит его в банк.
  • Участники финрынка хотят уведомлять ЦБ и Росфинмониторинг об удостоверениях КТС, если есть признаки, что они используются для подозрительных операций.

«В соответствии с действующим законодательством судебный пристав не уполномочен проверять подлинность данных исполнительных документов (КТС. — РБК). Исполнительные производства, возбужденные на основании КТС, составляют значительную часть в общем количестве указанных исполнительных документов», — отметила на круглом столе ведущий консультант департамента нормативно-правового регулирования Минюста Надежда Мануйленко.

Минюст уже подготовил поправки в Трудовой кодекс и закон «Об исполнительном производстве», призванные бороться с таким видом мошенничества, — по словам Мануйловой, они находятся на согласовании с Минтрудом, Рострудом и Минфином. Согласно поправкам федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный правительством, должен будет проверять подлинность выданных удостоверений КТС и «при наличии заявления работника направлять на принудительное исполнение в службу судебных приставов это удостоверение исключительно в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью должностного лица». Это позволит обеспечить прозрачность процедуры принудительного исполнения КТС, а также минимизировать риски на принудительное исполнение поддельных удостоверений, уточнила представитель Минюста.

ЦБ изучит инициативы, если они поступят ему на рассмотрение, сообщил РБК представитель регулятора.

Авторы: Юлия Кошкина, Евгения Чернышова
Теги: банки, ФССП
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