Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием

Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием

Банки просят усилить контроль за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам. Спорная ситуация с выводом 5,5 млн руб. по удостоверению КТС ранее произошла в Тинькофф Банке

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Национальный совет финансового рынка (НСФР), в который входят в том числе крупнейшие российские банки, предложил ужесточить контроль за документами комиссий по трудовым спорам (КТС). Замглавы НСФР Александр Наумов представил это предложение на круглом столе с участниками совета и представителем Минюста, передает корреспондент РБК.

«Мы предлагаем усилить уголовную ответственность за создание фиктивных решений комиссий по трудовым спорам, создаваемых в целях совершения мошеннических операций, чтобы подобные случаи не проходили бесследно. Чтобы подобные лица знали, какая ответственность может их ждать в случае, если целями совершения операции являются не те, что они декларируют», — сказал Наумов.

Назревшая проблема 9 октября на своей странице в Facebook блогер Михаил Жуховицкий пожаловался, что его друг-предприниматель потерял из-за Тинькофф Банка почти 5,5 млн руб.: в сентябре со счета компании ООО «Пегас» были списаны средства в пользу мошенников на основании удостоверения КТС, чья подлинность не была подтверждена. Транзакция произошла по исполнительному документу о переводе задолженности по зарплате, который тоже называется КТС. По словам блогера, менеджеры банка не проявили должной осмотрительности и провели сомнительную операцию. Кредитная организация в свою очередь сообщила, что клиент до спорной операции сам узнавал у сотрудников банка условия ее проведения, а перед транзакцией подтвердил перечисление средств названным людям. The Bell писал, что гендиректор «Пегаса» — 21-летний Виталий Бурыкин, окончивший девять классов одной из школ в Ступино и работавший в местном парке в комнате смеха. По данным издания, деньги со счета вывели жители Москвы — 38-летний Максим Романов и 31-летняя Людмила Коновалова. Выступая на форуме финансовых технологий «Финополис», основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков пожаловался на жесткость российского антиотмывочного законодательства, из-за которого банки зажаты между желанием угодить клиентам, мошенниками и регулированием. Он подчеркнул, что удобством сервиса для клиентов и быстротой транзакций пользуются мошенники. В ответ глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что «через банковские каналы не должны отмываться преступные деньги и мошенники не должны пользоваться каналами банка».

КТС имеет силу исполнительного документа, у банка «отсутствуют какие-то возможности» отказать в его исполнении, а само неисполнение КТС карается штрафом до 1 млн руб., заявила на заседании директор по комплаенсу Тинькофф Банка Галина Кузнецова (он предусмотрен ст. 17.14 КоАП). «На наш взгляд, этот институт КТС, именно как институт разгрузки судов для того, чтобы обиженные работники получали зарплату, он умер. Эта схема используется мошенниками только для обналичивания, только для вывода денег из банка», — считает она.