Дефицитный аппетит

Счетная палата прогнозирует рекордные объемы размещения гособлигаций в 2020 году

Государственные заимствования в этом году могут достичь 4,1 трлн руб. — рекордного показателя за 15 лет, указала Счетная палата. Облигации Минфина должны стать основным источником покрытия бюджетного дефицита в этом году

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Объем привлечения внутренних госзаимствований в 2020 году может достичь 4,1 трлн руб., что будет максимальным объемом за 15 лет, следует из отчета Счетной палаты об исполнении бюджета за первое полугодие (есть у РБК). В январе—июне Минфин разместил госбумаги только на 1,6 трлн руб., то есть для выполнения годового плана ему нужно нарастить размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) во второй половине года.

Без столь значительных госзаймов правительству не удастся покрыть дефицит федерального бюджета, который в этом году может достичь 5% ВВП (около 5 трлн руб.). В первом полугодии федеральный бюджет был исполнен с дефицитом 955 млрд руб., говорится в отчете Счетной палаты.

Увеличение расходов

В январе—июне 2020 года Минфин запланировал увеличение и перераспределение расходов, скорректировав разные статьи как в положительную, так и в отрицательную сторону, не прибегая к поправкам в закон о бюджете. Положительные корректировки предусмотрены на общую сумму 5,4 трлн руб. — в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это связано прежде всего с необходимостью оперативно наращивать расходы на борьбу с коронавирусом и его экономическими последствиями, в том числе из-за карантинных ограничений. Отрицательные корректировки составили 3,16 трлн руб.

Уровень исполнения расходов федерального бюджета за первое полугодие составил 45,8% (от уровня бюджетных расходов в расчете на год). Это максимальный уровень с 2015 года, отмечается в документе.

Рост расходов продиктован необходимостью вливаний в систему здравоохранения для борьбы с пандемией, поддержки регионов, населения и национальной экономики.

Расходы федерального бюджета на здравоохранение в январе—июне 2020 года выросли более чем вдвое по сравнению с первым полугодием прошлого года (исполнение составило 56,2%, потрачено 655 млрд руб.).

Трансферты регионам, в том числе на реализацию нацпроектов и комплексного плана развития инфраструктуры, увеличились в 1,6 раза и составили почти 1,4 трлн руб.

На антикризисные меры и борьбу с коронавирусом в первом полугодии в бюджете предусмотрено более 1,2 трлн руб.

В 2,4 раза вырос объем госзакупок у единственного поставщика — с 210,3 млрд руб. в первом полугодии 2019 года до 504,7 млрд руб. за январь—июнь 2020 года.

В карантин Минфин разрешил госзаказчикам проводить закупки товаров и услуг для борьбы с коронавирусом без конкурса у единственного поставщика. Из-за долгих процедур можно не успеть предотвратить чрезвычайную ситуацию, отмечали в министерстве.

Сокращение доходов

Бюджет получил почти на 5% (458 млрд руб.) меньше доходов по сравнению с первым полугодием 2019 года.

Нефтегазовые доходы составили 2,6 трлн руб. — на 35% меньше, чем годом ранее (за второй квартал нефтегазовые доходы сократились почти на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года).

Больше всего снизились доходы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — на 36,4% (до 1,1 трлн руб.), экспортным пошлинам на сырую нефть и газ — на 53,6% (до 618 млрд руб.). Причины снижения нефтегазовых доходов — падение цен на нефть, объемов экспорта газа из-за теплой зимы и спада экономической активности в Европе в результате карантинов, а также налогового маневра, увеличения налоговых льгот и других преференций для нефтегазовой отрасли.

После рекордного падения до $16,3 за баррель в среднем за апрель нефть российской марки Urals подорожала до $42,1 за баррель в июне, что соответствует базовой цене, заложенной в бюджетном правиле. В целом за первое полугодие средняя цена составила $39,4 за баррель. На фоне падения нефтяных цен в апреле снизился и курс рубля, до 75,2 руб. за доллар, в июне он укрепился до 69,2 руб. за доллар. В целом за первое полугодие средний курс составил 69,1 руб. за доллар.

Ненефтегазовые доходы бюджета в первом полугодии выросли на 1 трлн руб., или на 18,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это произошло целиком за счет продажи Центробанком контрольного пакета акций Сбербанка правительству за 2,1 трлн руб. ЦБ направил от сделки в бюджет около 1 трлн руб. (они были учтены в «прочих безвозмездных поступлениях» бюджета), остальные средства будут перечислены в 2023 году.

По предварительной оценке Росстата, российский ВВП упал на 8,5% в годовом выражении во втором квартале, на который пришелся пик коронакризиса (максимальное падение с 2009 года). По оценке Минэкономразвития, в целом за год ВВП упадет на 5% и вырастет на 2,8% в 2021 году. ЦБ прогнозирует сокращение ВВП по итогам 2020 года на 4,5–5,5% и восстановление на 3,5–4,5% в 2021 году.

Амбициозная программа госзаимствований под вопросом

По наиболее актуальным данным Минфина на август, дефицит бюджета за первые семь месяцев года превысил 1,5 трлн руб. По итогам года дефицит составит 5% ВВП, прогнозирует Центр развития ВШЭ.

По предварительной оценке Счетной палаты, бюджет Пенсионного фонда недополучит свыше 559 млрд руб. в 2020 году из-за падения зарплат, сокращения тарифов страховых взносов с 30 до 15% для малого и среднего бизнеса и отсрочки по уплате взносов для наиболее пострадавших отраслей.

Бюджетный дефицит финансируется за счет существенного увеличения госдолга, отмечает ведущий научный сотрудник Центра развития ВШЭ Андрей Чернявский. Средства Фонда национального благосостояния, объем которого на 1 августа составил почти 12,96 трлн руб., направляются только на компенсацию недополученных нефтегазовых доходов — в остальном правительство хочет сохранить средства ФНБ и в будущем, возможно, направить их на инвестиционные цели.

Валовые заимствования планируется увеличить более чем вдвое по сравнению с «докоронавирусной» версией бюджета — с 2,3 трлн до 5 трлн руб., говорил в начале июля замминистра финансов Владимир Колычев. Счетная палата прогнозирует несколько меньший показатель — 4,1 трлн руб.

Но Минфин в последнее время сталкивается с трудностями при размещении госбумаг. Последний аукцион по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ) 19 августа не проводился из-за «возросшей волатильности на финансовых рынках». 29 июля Минфин привлек лишь 19 млрд руб. от размещения облигаций с переменным купонным доходом — в десять раз меньше, чем составил спрос на бумагу. Облигации с постоянным доходом были реализованы на сумму 8,6 млрд руб. После крупного привлечения более 90 млрд руб. от двух выпусков ОФЗ 5 августа аукцион по размещению госбумаг 12 августа был признан несостоявшимся. Эти трудности поставили под сомнение план привлечения госзаймов на третий квартал 2020 года на уровне 1 трлн руб. 19 августа стало известно, что глава департамента госдолга Минфина Константин Вышковский перешел на работу в ВЭБ.РФ.

Хотя заимствования в этом году превысят запланированные значения, сами пределы установлены на низком и безопасном отношении долга к ВВП. «Российский госдолг очень небольшой по международным меркам. Минфин проводит достаточно осторожную долговую политику, и мы очень далеки от опасных соотношений долга и ВВП, никаких угроз нет», — подчеркивает Чернявский.

Риск провала нацпроектов

На нацпроекты и комплексный план развития и модернизации инфраструктуры в бюджете предусмотрено 2,1 трлн руб. — на 20% больше, чем на первое полугодие предыдущего года.

Расходы на исполнение нацпроектов и инфраструктурного плана исполнены на 35% (757,5 млрд руб.).

Счетная палата отмечает, что объекты по ряду проектов не готовы и есть риск, что целевые показатели нацпроектов на 2020 год не будут достигнуты. В частности, высок риск не достичь цели роста числа занятых на малых и средних предприятиях до 25 млн человек к 2024 году из-за урона бизнесу от карантина. Падение доходов населения ведет к риску не достичь целей улучшения жилищных условий, а сокращение плановой медицинской помощи может спровоцировать рост заболеваемости в будущем, предупредила Счетная палата.

Самое важное сейчас — будет ли вторая волна роста заболеваемости. «Если экономика снова будет вынуждена простаивать, негативные последствия будут многолетними», — отмечает руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.

Бюджет на ближайшие периоды будет «бюджетом выживания». «Ближайшие годы будут тяжелыми — затягивание поясов, сдерживание бюджетных расходов, вероятно, отсутствие индексаций социальных выплат, откладывание на будущее не самых необходимых расходов, ужесточение налогового администрирования. Государство уже одной рукой дает бизнесу налоговые отсрочки, другой — усиливает налоговый контроль», — отметила Суслина.