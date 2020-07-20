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ЦИК ищет самый лучший день
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Газета
ЦИК ищет самый лучший день
Газета Спецвыпуск №720 (0000) (2007)
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ЦИК ищет самый лучший день

Элла Памфилова предложила видоизменить условия проведения выборов
В ЦИК предложили перенести выборы с сентября на другое время. В Кремле этот вопрос пока не обсуждался. Накануне Дума приняла во втором чтении законопроект, который продлит выборы на три дня и позволит голосовать вне участков
Элла Памфилова
Элла Памфилова (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Предложение перенести выборы

Обсуждение возможности проведения выборов в несколько дней ставит вопрос о переносе единого дня голосования (ЕДГ) в России с осени на другое время, заявила в четверг председатель ЦИК Элла Памфилова.

По мнению Памфиловой, сентябрь, когда проходит единый день голосования, — самый неудачный для этого месяц. В этом году возможность проведения выборов в течение нескольких дней будет проработана в точечном режиме, переноса даты не будет. Идею о продлении выборов на несколько дней, по словам Памфиловой, поддержали региональные избиркомы.

В Кремле идея перенести голосование с сентября на другое время не обсуждается, это личная инициатива Памфиловой, сказал РБК собеседник, близкий к администрации президента.

Единый день голосования в России, согласно закону, проходит во второе воскресенье сентября. В этом году он состоится 13 сентября.

Идею перенести ЕДГ на более поздний срок Памфилова озвучивает не впервые. Она говорила об этом в интервью «Эху Москвы» в 2016 году, назвав сентябрь «самым неудачным временем», затем повторила идею перенести голосование на конец октября в 2018 году.

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Госдума обсудит возможность голосования в течение нескольких дней Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Инициатива Памфиловой о переносе даты единого дня голосования, то есть перенос на другой месяц — например, март—апрель, — это также возможность для власти провести выборы в Госдуму не в сентябре 2021 года, а в новые даты ЕДГ, отмечает политолог Александр Пожалов. В таком случае выборы в Госдуму не будут иметь досрочный характер, а их перенос будет обоснован еще решением Конституционного суда от 2015 года: тогда суд счел допустимым «однократное незначительное сокращение срока полномочий Госдумы» в связи с тем, что дата голосования совмещалась с ЕДГ в регионах, объясняет эксперт.

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ЦИК обсудит с регионами возможность многодневного голосования на выборах Избирательный участок в таёжном посёлке Верхняя Бирюса Красноярского края

Реформа выборов

Накануне Дума приняла во втором чтении законопроект об изменениях в федеральные законы о гарантиях избирательных прав и выборах депутатов Госдумы. Поправки внесли ко второму чтению законопроекта, который еще в 2012 году в Думу направил занимавший тогда пост президента Дмитрий Медведев. В третьем чтении Дума, как ожидается, примет законопроект 21 июля.

Поправки содержат ряд нововведений в избирательное законодательство, часть из которых власть опробовала в рамках общероссийского голосования по изменению Конституции (для голосования по Конституции действовал отдельный закон).

В частности, процесс голосования на выборах разных уровней предлагается увеличить и проводить в течение нескольких, но не более трех, дней. Решение о голосовании в течение нескольких дней может быть принято в течение десяти дней после официального заявления о назначении выборов или референдума, пересмотреть его будет уже нельзя.

При этом голосование в течение всех дней может проводиться с использованием «дополнительных возможностей реализации избирательных прав» (голосование вне помещения, в том числе на придомовых территориях).

«Само по себе наличие нескольких дней голосования могло бы быть полезным для возможности участия большего числа избирателей, однако оно крайне опасно при сложившейся электоральной практике и при отсутствии гарантий общественного контроля многодневного голосования», — предупреждают эксперты движения «Голос». Многодневное голосование при существующем правовом регулировании и практике не поддается общественному контролю, отмечают наблюдатели.

Помимо растягивания голосования ЦИК изучает возможность применения в будущем и других практик из опыта проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. В их числе — организация голосования на открытом воздухе. Однако, уточнила Памфилова, речь не идет о повсеместном применении этой практики — участки будут работать на улицах только в особых случаях.

Второе нововведение, предусматриваемое законопроектом, которое вызывает опасение экспертов, — вводится возможность отозвать члена избирательной комиссии с правом решающего голоса партией, по предложению которой этот член назначен. Сейчас член избирательной комиссии с правом решающего голоса может быть отозван лишь по собственному желанию или по решению суда. В результате это может привести к большей управляемости избирательных комиссий администрациями через давление на партии, считают эксперты.

Кроме того, законопроект предлагает ввести запрет на назначение наблюдателей из числа граждан, зарегистрированных в другом регионе. Эта мера напрямую бьет по возможностям выездного наблюдения, предупреждает эксперт движения «Голос» Дмитрий Нестеров.

«Это борьба с так называемым электоральным туризмом, ставшим популярным с ростом наблюдательского движения, вызванного протестной волной 2011–2012 года. Активные москвичи и петербуржцы отправляются на выборы в регионы и помогают контролировать выборы — это сильно сужало возможность фальсификаций», — отмечает он.

Законодатели спешат с внедрением этих новаций — это может быть связано с тем, что изменения выборного законодательства должны будут массово использоваться на выборах в Госдуму в 2021 году и во время масштабной кампании по избранию заксобраний в 39 регионах, которые, по графику, будут проходить параллельно с парламентскими выборами, считает Александр Пожалов.

Какие еще поправки обсуждают

Ранее источники, близкие к Кремлю, рассказали РБК, что федеральный центр рассматривает внесение еще нескольких поправок в электоральное законодательство. Речь идет о закреплении права Общественной палаты назначать наблюдателей (как это было на общероссийском голосовании), отмене дня тишины и снятии запрета на публикацию экзитполов до конца выборов. Однако окончательного решения по этим поправкам пока нет, сказали собеседники РБК. Председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас подтвердил РБК, что инициативы обсуждаются и на уровне палат парламента.

Голосование в течение нескольких дней было опробовано на поправках к Конституции. Избиратели приходили на участки неделю — с 25 июня по 1 июля включительно. Такое решение ЦИК приняла, чтобы уменьшить концентрацию людей на одном участке из-за пандемии коронавируса. 8 июля Памфилова сообщила о том, что Центральная избирательная комиссия рассматривает возможность растянуть предстоящие в сентябре выборы на несколько дней. По ее словам, к этой идее ЦИК подтолкнуло голосование по поправкам к Конституции.

Авторы: Елизавета Антонова, Евгения Кузнецова.
При участии: Наталья Галимова.
Теги: выборы , Элла Памфилова
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