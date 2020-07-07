ЦИК обсудит с регионами возможность многодневного голосования на выборах

Избирательный участок в таёжном посёлке Верхняя Бирюса Красноярского края (Фото: Илья Наймушин / РИА Новости)

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обсудит с региональными избиркомами возможность голосования в течение двух-трех дней на выборах в сентябре этого года. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передает «РИА Новости».

«Возможность голосования, например, в течение двух или трех, но не более дней, в самое ближайшее время обсудим с членами Центральной избирательной комиссии и нашими коллегами из регионов», — сказала она.

Памфилова сообщила, что сейчас ЦИК анализирует полученный во время голосования по поправкам в Конституцию опыт и готовит свои предложения. Глава ЦИК отметила, что на сентябрьских выборах в любом случае не будет повторения семидневного голосования.