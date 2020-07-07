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ЦИК обсудит с регионами возможность многодневного голосования на выборах

Избирательный участок в таёжном посёлке Верхняя Бирюса Красноярского края
Избирательный участок в таёжном посёлке Верхняя Бирюса Красноярского края (Фото: Илья Наймушин / РИА Новости)

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обсудит с региональными избиркомами возможность голосования в течение двух-трех дней на выборах в сентябре этого года. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передает «РИА Новости».

«Возможность голосования, например, в течение двух или трех, но не более дней, в самое ближайшее время обсудим с членами Центральной избирательной комиссии и нашими коллегами из регионов», — сказала она.

Памфилова сообщила, что сейчас ЦИК анализирует полученный во время голосования по поправкам в Конституцию опыт и готовит свои предложения. Глава ЦИК отметила, что на сентябрьских выборах в любом случае не будет повторения семидневного голосования.

1 июля в России завершилось голосование по внесению поправок в Конституцию. Оно началось 25 июня и продолжалось в общей сложности неделю. Жители Москвы и Нижегородской области могли проголосовать дистанционно — на электронное голосование зарегистрировались почти 1,2 млн избирателей.

В ЦИК не исключили голосование на выборах в течение нескольких дней
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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В конце июня член ЦИК Евгений Шевченко допустил проведение многодневного голосования на осенних выборах в регионах. Это связано с вероятностью второй волны эпидемии коронавирусной инфекции и санитарной безопасностью.

Шевченко отметил, что практика многодневных выборов должна быть закреплена законодательно. По его словам, ЦИК будет обсуждать этот вопрос с Советом Федерации.

Теги: ЦИК, Элла Памфилова, выборы
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