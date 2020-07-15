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Госдума одобрила во втором чтении поправки о многодневном голосовании

Фото: Андрей Любимов / AP
Фото: Андрей Любимов / AP

Госдума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые позволят гражданам голосовать в течение нескольких дней. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Согласно поправкам в избирательное законодательство, процедура не может проходить более трех дней.

Решение о голосовании в течение нескольких дней может быть принято в течение десяти дней после официального заявления о назначении выборов или референдума, пересмотреть его будет уже нельзя. В поправках отмечается, что в случае проведения выборов в органы местного самоуправления и в ходе местных референдумов принимать решение о длительности процедуры сможет избирательная комиссия региона.

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Также в документе прописано, что такое голосование не будет проводиться по открепительным удостоверениям, а также отменят досрочное голосование. Подсчет голосов будут начинать после окончания последнего дня выборов.

В новых поправках разрешается организовывать голосование и референдум вне помещения для голосования и в местах, которые позволят провести процедуру выборов. Также вместо участков для голосования избиратели смогут отдать свой голос на придомовых территориях и в местах общего пользования.

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Ранее голосование в течение нескольких дней проводилось по поправкам к Конституции, оно длилось неделю — с 25 июня по 1 июля включительно. Такое решение ЦИК приняла, чтобы уменьшить концентрацию людей на одном участке из-за пандемии коронавируса.

Глава комиссии Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что, по данным соцопросов, гражданам понравилась процедура многодневного голосования.

Теги: Госдума, поправки, Конституция
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