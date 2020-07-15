Госдума одобрила во втором чтении поправки о многодневном голосовании

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Госдума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые позволят гражданам голосовать в течение нескольких дней. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Согласно поправкам в избирательное законодательство, процедура не может проходить более трех дней.

Решение о голосовании в течение нескольких дней может быть принято в течение десяти дней после официального заявления о назначении выборов или референдума, пересмотреть его будет уже нельзя. В поправках отмечается, что в случае проведения выборов в органы местного самоуправления и в ходе местных референдумов принимать решение о длительности процедуры сможет избирательная комиссия региона.

Также в документе прописано, что такое голосование не будет проводиться по открепительным удостоверениям, а также отменят досрочное голосование. Подсчет голосов будут начинать после окончания последнего дня выборов.