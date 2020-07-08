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Поправки в Конституцию ,  
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Памфилова пообещала разоблачить «политических побирушек и содержанок»

Элла Памфилова
Элла Памфилова (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в рамках заседания Центризбиркома прокомментировала результаты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, а также возможные нарушения во время плебисцита.

«Оскорбления от так называемых «политических побирушек и содержанок», которые распространяют откровенную ложь и тиражируют фейки, мы переживем. И будем продолжать их публично разоблачать», — сказала она.

По ее словам, те, кто несколько раз проголосовал по поправкам, будут найдены. Эти граждане нарушили закон и должны быть оштрафованы, «а если оно совершено неоднократно — то закон это рассматривает как уголовное преступление», отметила Памфилова.

Как отметила глава ЦИК, сейчас известно о нескольких случая двойного голосования, в частности, подобное было зафиксировано в Израиле и Великобритании. В избирательные комиссии российских субъектов было направлено письмо о представлении списков граждан, которые подавали «заявления по мобильному избирателю или на ДЭГ (дистанционное электронное голосование), но вернувшихся и проголосовавших по месту жительства», рассказала Памфилова. «В МИД России запрошены списки проголосовавших за пределами Российской Федерации. Все эти сведения мы сведем и выявим нарушителей», — добавила она.

Также Памфилова сообщила, что Центризбиркому известно о двух случаях о принуждении к голосованию «за или против».

Материал дополняется.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Элла Памфилова, ЦИК, голосование, поправки в Конституцию
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